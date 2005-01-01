Игровые автоматы казино 777. Что такое казино 777?

Это оригинальные бесплатные онлайн слоты с уникальной графикой и великолепными звуковыми эффектами.
Игры добавляются разработчиками регулярно, так что каждый раз вы можете играть во что-то новенькое. Сначала некоторые игры будут вам недоступны. Они будут разблокированы после того, как вы приобретете определенное количество игровых очков.
Суть игры – вращение барабанов и выпадение оплачиваемых комбинаций. Все выигрышные комбинации указаны в таблице выплат.
Специальные символы
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имеют специальные символы Wild и Scatter. Символ Scatter активизирует специальные функции. Например, при выпадении трех таких символов автоматически будут запущены бесплатные прокруты. Специальные символы активизируют бонусные игры. Благодаря бонусным играм можно выиграть много монет.
Что означают уровни?
Чем чаще вы играете, тем больше очков опыта вы зарабатываете. Чем крупнее ваша ставка, тем быстрее растет ваш опыт. Когда вы соберете определённое количество очков, вы сможете перейти на новые уровни игры, то есть вы получите доступ к тем слотам, которые ранее были для вас «закрыты».
Подарки
Пользователи могут обмениваться подарками друг с другом. Под подарками подразумеваются личные сообщения либо сообщения на стене. Подарки могут быть собраны друзьями. В день можно отправить один подарок одному другу. Если вы получили специальный подарок от друга, то вам нужно войти в игру и нажать на кнопку «Собрать подарки». Специальные подарки могут включать бесплатные вращения. Получается, что чем больше у вас друзей, играющих в слоты казино 777, тем больше подарков вы сможете отправить и получить.
Ежедневный бонус
Каждый день разыгрываются дополнительные монеты. На каждый 5-ый день коллекция бонуса будет умножаться. Вашим уровнем будет определено значение множителя.
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