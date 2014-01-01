Повербанк или карманная электростанция на все случаи жизни

Большинство из нас являются пользователями мобильных устройств. И каждый неоднократно сталкивался с такой неприятной ситуацией, когда заряд встроенного аккумулятора истощен, а возможности подзарядить его от сетевой зарядки нет. Специально для подобных случаев было разработана карманная электростанция - PowerBank.
Повербанк
- это универсальное зарядное устройство, которое имеет собственный аккумулятор и позволяет заряжать мобильное оборудование вдали от розетки.
Powerbank - каким он должен быть?
Емкость является наиболее важным параметром, который нужно учитывать при покупке дополнительной батареи. Оптимальным значением считается то количество mAh, при котором можно дважды зарядить смартфон полностью или хотя бы один раз заполнить батарею планшета до 100%.
Предполагается, что для большинства пользователей оптимальное значение составит 5000 - 6000 мАч. Однако это не является идеальным вариантом для всех, поэтому каждый может выбрать модель, которая соответствует его индивидуальным потребностям.
Какие устройства можно заряжать с помощью повербанка?
Каждый блок питания оснащен минимум двумя разъемами: microUSB и USB. Первый используется для зарядки самого PowerBank, а второй - для подключения устройств, нуждающихся в зарядке.
Устройства, которые вы можете зарядить с помощью Power Bank:
- смартфоны
- планшеты
- SmartWatch
- цифровые камеры
- регистраторы
- автомобильная навигация
USB-порты
Некоторые из универсальных батарей предлагают два порта USB. Такое решение оказывается очень практичным, поскольку можно заряжать два устройства одновременно. В таких случаях они обычно имеют разную маркировку - 1А и 2.1А.
Порт 2.1A позволяет заряжать гаджеты с той же эффективностью что и обычные сетевые зарядки. Если вы планируете использовать батарею для зарядки планшета или смартфона с емкой батареей, лучше выбрать модель, оснащенную портом USB 2.1A.
Корпус - это важно?
Power bank был создан для работы в сложных условиях. Поэтому он должен быть компактным и износостойким.
Типы материалов, используемых в кейсах Powerbank:
- брызгозащищенный пластик
- нескользящие полимеры
- перфорированный алюминий
Индикатор зарядки - светодиодный или жидкокристаллический?
Что касается визуального эффекта, ответ, вероятно, будет зависеть от индивидуального вкуса. Однако при подходе к рассматриваемому вопросу с точки зрения точности, то показания ЖК-дисплея, похоже, имеет преимущество.
Дополнительные опции Powerbank
Производители оснащают повербанки дополнительным функционалом, который повышают комфорт использования.
- Светодиодная лампа - безусловно, самый распространенный осветительный элемент, который не потребляет много энергии, дает достаточно сильный свет и во многих ситуациях он может быть очень полезным.
- Солнечная панель - повербанк можно заряжать в любом месте без необходимости подключения к источнику питания.
- Встроенный беспроводной модуль - некоторые модели могут похвастаться беспроводным модулем зарядки, который может заряжать устройства, поддерживающие данную технологию;
- ЖК-экран - дисплей отображает уровень заряда аккумулятора.
Как обеспечить долгий срок службы батареи?
Мы бы хотели, чтобы каждая наша покупка служила как можно дольше и Power Bank не является исключением. В этом случае необходимо помнить несколько правил, которые продлят жизнь дополнительной батареи. Если есть возможность, то необходимо выполнять полные циклы зарядки-разрядки. Когда батарейный блок питания находится на хранении в течение длительного времени, то рекомендуется заряжать и разряжать его как минимум раз в месяц. Также стоит контролировать уровень заряда и не допускать полной разрядки.
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