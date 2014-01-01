Повербанк или карманная электростанция на все случаи жизни

Поздравления в стихах на все случаи жизни Все мы родом из детства. Наверное, нет такого человека, который не любит праздники. Согласитесь, праздники любят все. Так же как и получать и дарить подарки, принимать поздравления. Особенно мы все любим дни рождения. В эти дни в доме царит особенная атмосфера – торжества, сюрпризов и праздника. Приходят в гости друзья, близкие люди, родные и все те, кто искренне желает Вам счастья и благополучия.

"Рано или поздно все захотят просто обняться": влияние психологии потребителей на будущее маркетинга Издание Campaign опубликовало тезисы спикеров конференции Global Futures Forum, организованной британской исследовательской группой The Future Laboratory, которая занимается предсказанием трендов и изучением потребительского поведения.

Мозги или сердце? Сердце или мозги? Ладит ли твое сердце с мозгами? Каннские прогнозы 2014 готовы выяснить это. Каннская реклама цепляет за живое, она волнует.

Организовываем мероприятие: модели-хостесс или все своими силами? Каждая успешная компания регулярно участвует в выставках и конференциях, посещает сборы и тематические вечера, где традиционно собираются все участники рынка, дабы не только отчитаться о достижениях, а и обменятся опытом с партнерами. Не для кого не секрет, что люди, которые работают на выставках и других мероприятиях, формируют мнение о компании в целом, что заставляет более тщательно подходить к отбору персонала на таких ответственных мероприятиях.

Мат все больше проникает во все уголки культурной жизни украинцев «Три буквы» активно расширяют свое место под солнцемСовсем недавно в России появился анекдот: «После того как запретили мат, «бип-бип» первого искусственного спутника Земли воспринимается как-то по-иному».

Лучший подарок на все случаи жизни Как часто мы задумываемся над тем, что подарить близким на день рождения или на праздники? Выбор подарка превращается в проблемное занятие. Ведь подобрать действительно оригинальный и запоминающийся подарок не так уж и просто. Особенно, когда подарок нужно выбрать женщине или коллеге по работе.

Правовая поддержка на все случаи жизни В жизни часто случаются ситуации, когда приходится обращаться в судебные инстанции. Будь то урегулирование отношений между компаниями или в семье, без поддержки опытного специалиста не обойтись.

МВД зафиксировало первые случаи "черного" пиара в ходе избирательной кампании Правоохранители зафиксировали первые правонарушения во время проведения избирательной кампании, которая стартовала 30 июля.Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Манипулятор на все случаи жизни Манипулятором называют грузоподъемное устройство, предназначенное для осуществления погрузочно-разгрузочных работ. Он устанавливается на подвижную платформу (грузовой автомобиль), то есть фактически – это грузовая машина, оборудованная крановой установкой.