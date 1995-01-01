Андрей Биба: краткая биографическая справка

Биба Андрей Васильевич
– более 20 лет является основателем украинской сети АЗК «БРСМ-Нафта». Сегодня бренд объединяет более 160 расположенных на территории Украины современных автозаправочных комплексов, хотя в 1990-х гг. начинала с одной арендованной автозаправки.
Жена – Светлана Владимировна – является партнером по бизнесу. Супруги воспитывают троих детей.
Биография
Андрей Васильевич – коренной киевлянин, здесь он родился (25.08.1971 г.) и вырос.
После школы ушел в армию, по возвращении окунулся в строительный бизнес: занимался возведением и реконструкцией промышленных объектов и жилых домов.
Далее принял решение развиваться в другой сфере. Основав «БРСМ-Нафта», в 1992 г., арендовал одну автозаправочную станцию, через 2 года – еще две. Весной 1995 г. купил свою первую заправку. Таким образом, под брендом работало 3 объекта (2 арендованных и 1 собственный). К 2000 г. число АЗС возросло до 20, к 2010 г. – до 86.
Андрей Васильевич всю прибыль от работы направлял на развитие бизнеса и техническое совершенствование объектов. В 2011 г. он принял решение реализовать новую концепцию по преобразованию АЗС в АЗК: на территориях автозаправок начали открывать мини-маркеты и внедрять единый корпоративный стиль.
В 2018 г. «БРСМ-Нафта» огласила о внедрении новых концепций городских и трассовых АЗК. Был утвержден новый стиль оформления АЗК. На их территории появились санузлы, зоны отдыха и приема пищи, станции подзарядки гаджетов, терминалы пополнения мобильных телефонов, бесплатный Wi-Fi. Учитывая потребности клиентов, магазины расширили ассортимент товаров.
В мае 2018 г. в Одессе открылся 150-й, юбилейный для сети «БРСМ-Нафта», автозаправочный комплекс. Он был построен в соответствии с утвержденной концепцией в отношении стиля и развитости инфраструктуры. По результатам конкурса, который проводил специализированный журнал «Современная АЗС», этот комплекс стал победителем в ноябрьской номинации «Лучшая АЗС».
В 2019 г. году бренд объединил 165 объектов. Пользователи, опрошенные сотрудниками профессионального издания «Тренды и идеи развития АЗС», назвали торговую марку «БРСМ-Нафта» лучшей сетью АЗК в Украине.
Благотворительность
Андрей Биба
в течение многих лет оказывает благотворительную помощь детям-сиротам и инвалидам. Активно поддерживает спортивные проекты. Покровительствует воскресным школам и различным образовательным программам.
-
Для чего нужна справка формы 072/у 04?
Существует огромное количество справок, заполнение и оформление которых строго регламентируется. Для получения санаторно-курортной карты нужно предварительно получить справку формы 072/у 04, образец которой вы найдете здесь spravki-medic.com/072-u-05.
-
Титамир Олег Николаевич - краткая биография
Олег Николаевич Титамир (род. 20 мая 1969, с. Красная Слободка Глазунивського р-на Орловской обл. России) - украинский предприниматель и общественный деятель, президент Ассоциации защиты прав потребителей (2018).
-
Для чего необходима справка формы 086 у
На сегодняшний день ни для кого не секрет, что для абитуриентов, поступающих в ВУЗы или колледж, для школьников, а также для тех, кто поступает на работу, необходима справка о состоянии здоровья.
-
Справка в бассейн - не проблема
Вода – это жизнь. Без воды не плодоносит земля, не растут цветы, не живут ни люди, ни животные. Издавна человек стремился к источникам воды, строил дома вблизи рек или озер, на побережье морей и океанов.
-
Для чего нужна справка 095 у
Все мы были студентами и школьниками и сегодня мы часто сталкиваемся с ситуациями в жизни, когда нам необходимы уважительные причины для отсутствия на занятиях или на рабочем месте.
-
Политические общественные связи: краткая история (Political Public Relations: A Brief History)
Очевидно все увеличивающееся влияния средств массовой информации на политические процессы. Именно в двадцатом веке появилась новая профессия, связанная с предоставлением услуг по политической информации, как сказал Стэнли Келле (Stanley Kelley), “класс профессиональных пропагандистов”(1956, p. 16).
-
Медицинская справка кэк
Работа, а также учеба в образовательном учреждении общего или профессионального плана требует определенного уровня ответственности и известной степени регулярности и постоянства в плане посещаемости. Если в учебном заведении пропуски чреваты некими вполне исправимыми (то, конечно, до определенного предела) последствиями, то последствия неявки на работу, которая, кстати, позиционируется как прогул, могут быть весьма негативными.
-
Справка о кураторском проекте Александра Соловьева «Флешка», представленном LED-телевизором Samsung
LED-телевизор Samsung серии 7000 представляет проект Александра Соловьева «Флешка». Новое украинское видео” в рамках IV-й Международной художественной выставки-ярмарки «АРТ Киев contemporary 2009” – самого резонансного события современного искусства в Украине.
-
Справка – отдельно, а реклама – отдельно
Арбитражный суд признал законным предписание Самарского управления Федеральной антимонопольной службы /ФАС/ в адрес ЗАО "СМАРТС" прекратить распространение ненадлежащей рекламы.
-
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РЕКЛАМЫ
В жизни американцев нет ничего более навязчивого, шумного и неизбежного, чем реклама. Мы узнаем ее по тону еще до того, как поймем, о чем в ней идет речь; она на долгие годы западает в память, хотя мы и не можем вспомнить, когда ее впервые услышали или увидели — вся наша жизнь окружена рекламой, и мы с детства привыкаем к ней, как к траве, воздуху и солнцу...