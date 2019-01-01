В чем разница между шведским и американским снюсом?

Снюс - это один из тех продуктов, который появились совсем недавно, но уже пользуются спросом по всему миру. Оригинальный снюс был создан в Швеции в 19-м веке. Изначально он считался более современной и совершенной формой нюхательного табака, который французы использовали в течение ста лет. Нюхательный табак был сухим, очень мелким табачным порошком, который использовали, исходя из названия, вдыхая его. Такую смесь можно увидеть, например, в фильме “Бесславные ублюдки” Тарантино, где персонаж Брэда Питта Альдо Рейн, открывает свою табакерку и вдыхает табак.
Шведский снюс также является табачным порошком, хотя и не совсем в такой форме, но его распределили по пакетикам. Можно также найти рассыпной снюс, который по сути то же самое, что и пакетированный.
Конечно, шведский снюс отличается от других вариантов снюса, который можно купить во всем мире. Американский вариант имеет более грубое измельчение и он более влажный. Его чаще всего используют без пакетиков, а больше как жевательный табак.
Вы еще не запутались? Это может показаться сложным, если вы только начинаете пользоваться снюсом, но на деле все очень просто.
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В чем особенности шведского снюса?
- Шведский снюс, неважно в пакетике он или рассыпной, имеет сильный табачный аромат. Это касается даже тех брендов, которые используют ароматизаторы мяты или другие запахи.
- Снюс содержит высокий уровень никотина. Вы можете найти бренды, которые содержат от 4 до 16 мг никотина на порцию.
- Оригинальный снюс из Швеции выпускается порциями, которые значительно больше, чем американские порции. В то время как американский снюс является просто современным трендом для молодых поклонников табака, шведский снюс предназначен для настоящих поклонников табака.
Чем отличается американский снюс?
Как уже упоминалось, американский снюс
- это в большей степени дизайнерский трендовый продукт, поэтому его выпускают немногие компании. Особенно популярен Camel, но можно найти также и другие бренды снюса из США.
Основное отличие в том, что тут порции намного меньше, а значит и содержание никотина меньше, чем у шведского снюса. Самое большее содержание, которое можно найти на американском рынке местного снюса - 4 мг никотина в упаковке.
Еще один минус в том, что в США много подделок и некачественных брендов. Несмотря на то, что он рекламируется как полностью безопасный, по отзывах снюсы из Америки могут иногда вызывать изжогу и желудочные расстройства при проглатывании. Поэтому обязательно нужно иметь специальный сосуд для плевания.
Американский снюс намного слаще шведского - это отличительное качество местного табака и дополнительных ингредиентов. В шведском продукте много табачного вкуса, а американский снюс уделяет гораздо больше внимания другим ароматам, чтобы скрыть табак.
Несмотря на то, что рекламируется аналогичным образом и имеет общее имя, вы можете заметить, что между продуктами снюсами обеих стран довольно много различий. Тем не менее есть поклонники и американского снюса, и шведского.
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