В чем разница между шведским и американским снюсом?

35 лет между Западом и Востоком: Finnair отмечает юбилей полетов из Европы в Азию Национальный финский перевозчик в партнерстве с Finavia пригласил двух режиссеров для съемки фильма о значимых встречах

IGTV: СХВАТКА МЕЖДУ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ И ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВИДЕО ФОРМАТАМИ Rob Mc Govern, Digital Marketing Specialist в Plan.Net Middle East. Запустив собственный видео центр в автономном приложение IGTV, Instagram, похоже, решительно настроен на захват части рынка YouTube. И не без оснований. Согласно недавнему исследованию Pew Research в США, Instagram отстает YouTube по просмотрам видео лишь среди подростков.

Разница между напольными и настольными кулерами для воды Одной из самых актуальных тем сегодня является наличие чистой питьевой воды. Нынешние системы централизированной подачи воды в дома и офисы оставляют желать лучшего, поэтому многие из-за соображений личной безопасности, заказывают бутилированную воду как себе в дом, так и в офис.

Как фрилансеру начать работать с американским рынком Как зарегистрировать аккаунт на американских биржах фриланса, сдать тесты, составить шаблоны заявок и получить первого клиента — делится опытом специалист по контекстной рекламе Наталья Петрова.

IKEA показала весну со шведским акцентом Новая рекламная кампания мебельного гиганта от агентства InstinctСегодня, 11 февраля вышел на телеэкраны новый ролик от российского подразделения компании IKEA. Его главная идея – показать зрителям, как при помощи жизнерадостного текстиля и удобных систем для хранения вещей можно наполнить дом ощущением весны. Авторами ролика выступило агентство Instinct (BBDO Group).

Разница между наружной рекламой и рекламой на транспорте Часто эти два рекламных средства объединяют под единым названием "наружка", но разница между ними есть и ее надо знать. Наружная реклама состоит из плакатов разного размера, а также рисованных, металлических и световых знаков, расположенных на открытом пространстве. Изготовление наружной рекламы более трудоемкий и творческий процесс. Сегодня все большей популярностью пользуются световые конструкции, например, световые короба спб сегодня самые популярные и доступные конструкции.

Копирайтинг и SEO-копирайтинг, в чем разница? Каждый день мы сталкиваемся с рекламными текстами: в газетах, журналах, транспорте, в интернете и в наружной рекламе. Рекламные тексты стали уже неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. В этой статье мы поговорим о копирайтинге. Копирайтинг – это составление рекламных текстов, а тех, кто пишет эти тексты, называют копирайтерами. Это классическое понимание термина, но в рунете под копирайтингом следует понимать еще и написание уникальных текстов для SEO-оптимизаторов, в данном случае текст может быть просто познавательным, без рекламного уклона.

CNN извинилась перед американским сенатором за свой рекламный ход Телекомпания CNN извинилась перед американским сенатором Бараком Обамой, имя которого по ошибке было использовано в титрах к фильму об Усаме бен Ладене. В рекламном анонсе документального телефильма о возможном местонахождении лидера «Аль-Кайеды» изображение У.бен Ладена сопровождалось титрами «Где Обама?». Речь идет об «очень неудачной опечатке», считают в CNN. На английском имя бен Ладена пишется как Osama, имя сенатора — как Obama.