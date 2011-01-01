Стратегии ставок на фаворита в лайве

Построение лучшей маркетинговой стратегии Построение маркетинговой стратегии – единственный способ заложить качественный фундамент для роста бизнеса. Можно действовать интуитивно, но у такого подхода есть пределы, достигая которые бизнес останавливается в развитии, либо становится банкротом.

Какой движок выбрать для интернет-магазина: 3 фаворита Чтобы открыть интернет-магазин, сегодня уже не нужно терпеливо ждать месяцами, пока программисты напишут и доработают необходимый на сайте функционал. Готовые CMS - системы управления контентом на сайте (“движок”) позволяют за несколько часов запустить полностью готовый магазин, который останется только наполнить товарами и текстами.

Яндекс.Директ меняет подход к расчёту ставок Яндекс.Директ изменил подход к расчёту ставок. С сегодняшнего дня сервис будет показывать ставки, позволяющие получить тот или иной объём трафика, а не место в результатах поиска, как было раньше. Это поможет рекламодателям точнее планировать свой бюджет.

Сколько стоит фронт-лайн в промоушен: шестая волна исследований ставок полевого персонала Перед «весенним обострением» промо-активности и с учетом позитивных перспектив МАМИ презентует VI волну исследований ставок промо-персонала. Прозрачный подход к ценообразованию совместно с подписанным меморандумом о справедливом сотрудничестве - это реальные инструменты изменения к лучшему ситуации на рынке маркетинговых услуг.

Twitter добавил видео и новые опции назначения ставок в рекламу установки приложений Twitter запустил несколько новых опций для рекламы установки приложений. В их числе – возможность продвигать продукты с помощью видео.

"Симулятор ставок" Google AdWords доступен для динамических поисковых объявлений Инструмент «Симулятор ставок» рекламной сети AdWords стал доступен для динамических поисковых объявлений.«Симулятор ставок» собирает и анализирует данные по аукционам объявлений в Google и поисковой сети за последние семь дней, обрабатывая такую информацию, как показатель качества, ставки конкурентов и трафик по ключевым словам.

Новые возможности в Симуляторе ставок Google AdWords В Симуляторе ставок Google AdWords появился инструмент оценки конверсии «1 на клик» и «несколько на клик».

Google ввел корректировку ставок для мобильной рекламы С помощью расширенных кампаний рекламодатели могут устанавливать различные ставки согласно времени выполнения поиска, местоположения и типа устройства клиента. Об этом сообщает официальный блог Google.

Повышение ставок по депозитам было ожидаемым – эксперты Рост доходности по депозитам осенью 2011 года был прогнозируемым: банки традиционно повышают ставки по вкладам с окончанием летнего сезона отпусков, объясняют эксперты. Впрочем, в этом году, к сезонному фактору добавились и действия НБУ.