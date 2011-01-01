Стратегии ставок на фаворита в лайве

Стратегия ставок лайв на гол фаворита в первом тайме
Если в букмекерской конторе на явного фаворита в игре выставлены маленькие коэффициенты, то заключать пари на него до начала матча экономически невыгодно. Обязательно перед каждой игрой стоит изучить прогнозы на спорт на сайте https://sportstavki.bet/prognozy-i-stavki-na-futbol.
Через несколько минут после начала первого тайма, котировки на гол начнут расти, и могут вырасти на пятьдесят, или даже, сто процентов. Поэтому, беттеру следует провести детальный анализ соперников перед матчем.
Прежде всего, нужно проконтролировать состав игроков фаворита, убедиться, что все главные действующие лица здоровые и примут участие в игре. Необходимо проверить мотивацию команды. Сильно ли нужна ей победа в предстоящем матче, или же устроит и нулевая ничья. Для этого проверяется турнирное положение на Спорт Ставка https://sportstavki.bet
Далее в анализе проверяется следующая игра фаворита. Если это будет встреча в еврокубке, то возможно тренер даст отдых ведущим футболистам, и команда будет играть не в оптимальном составе.
Конечно, анализировать нужно и соперника. Если у команды нет хорошей защиты, то это почти самый главный фактор. Изменение в защитной линии из-за травм основных защитников, дает дополнительную уверенность в возможности фаворита забить гол в первом тайме. Особое внимание нужно уделять аутсайдеру, если он борется в конце сезона за возможность остаться в лиге. Такие клубы могут преподнести любые сюрпризы, поэтому подобные игры лучше пропускать.
Стратегия в лайве на фаворита, который неудачно стартовал
Это одна из известных стратегий в лайве. Для нее хорошо подходят различные виды спорта. Например, матч в футболе, в котором фаворит пропустил мяч в начале игры. Или баскетбольная игра, где более сильная команда по всем статьям слила первую четверть андердогу. Или теннисный поединок, в котором фаворит наткнулся на мощную игру середняка, и теперь для победы нужно максимально постараться.
Нет никаких стопроцентных гарантий, что фаворит победит, по примерно в 80% таких ситуаций, они все же выигрывают, допустив небольшой сбой в начале игры. Замечена закономерность в действиях лидеров в спорте, чем тяжелее начало, тем лучше и сильней они становятся в концовках игр.
Естественно, значительно увеличивается коэффициент выигрыша проигрывающей футбольной команды. В баскетболе, судя по статистическим данным, могут отыгрываться разрывы в 15 и даже 20 очков, которые фаворит подарил сопернику на начальном этапе.
Однако, не стоит безрассудно заключать пари на сильных фаворитов. Беттер, должен следить за играми, чтобы видеть причины, которые вызвали неудачи на старте. В лайве просмотр трансляций обязателен, для выбора удачных ставок.
Существует множество команд, совершающих провальные стартовые отрезки в играх. Можно найти тех, кто любит потрепать нервы себе и своим болельщикам, но в итоге добиться волевой победы. Поиск таких фаворитов, может в итоге стать и занимательным и прибыльным делом. Если взяться за него с умом.
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