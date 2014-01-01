Способы заработка криптовалюты

Сегодня только ленивый не стремится заработать в интернете. Способов заработка в сети существует великое множество – от ведения своего блога, до ферм по добыче криптовалют. То и дело мы можем видеть новости о баснословных прибылях, получаемых в интернете. Очень распространено мнение, что в интернете можно зарабатывать или делать деньги из ничего, просто просматривая контент или удачно разместить рекламный баннер.
Для многих пользователей термин «криптовалюта» означает лишь название какой то виртуальной валюты, которую нельзя потрогать, рассчитаться ее на рынке или просто обменять в обменном пункте. К слову сказать, где-то так оно и есть. Но и заработать биткоины можно только лишь в интернете определенными способами. Вот некоторые из них: https://miningu.ru/make-crypto-money/
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Майнинг – в переводе с английского дословно означает «добыча». Майнить криптовалюту – означает проделывание определенных функций в сети. Это может быть обработка пользователем некоторых операций или транзакций, за которые он получает вознаграждение в виде криптовалюты.
Если раньше, буквально несколько лет назад, для майнинга криптовалюты было достаточно всего лишь одного домашнего персонального компьютера, то сегодня сложность обработки операций с криптовалютой значительно возросла. Для этого теперь требуются мощнейшие агрегаты с бесперебойным доступом к сети, к тому же потребляющие колоссальное количество электрической энергии. Такие операции под силу только специальным машинам-фермам. Стоимость специального оборудования, которое необходимо для майнинговых ферм, постоянно растет. Однако можно арендовать вычислительные мощности у большой фермы, которая может находиться вообще в другой стране. Некоторые сайты предлагают такие услуги. Это называется облачный майнинг.
Для этих целей некоторые инвесторы стали даже создавать такие фермы в странах, где этому способствуют климатические условия. Например, в Исландии на угольных шахтах, где нет проблем с охлаждением системы. Или в странах, где дешевле электричество. В любом случае, в этом деле всегда существует некоторая доля неопределенности и риска. Потому подходить к выбору компании необходимо очень осторожно, тщательно взвесив все «за» и «против», реально оценив свои возможности. В виду того, что в сети также существуют и недобросовестные компании или попросту мошенники, при выборе компаньонов обращайте особое внимание на открытость их сайта, продолжительность работы на рынке, ведение блогов и т.д. И никто не может быть полностью застрахован от хакерских атак. Доверяйте только проверенным компаниям.
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