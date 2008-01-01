Лучшие коэффициенты на Чемпионат мира по футболу

На российском рынке беттинга работает около двадцати легальных контор. Одни компании привлекают клиентов благодаря привлекательным котировкам, а другие - предлагают экзотические продукты или заманчивые акционные предложения. Также, есть букмекеры, которые дают очень выгодные коэффициенты на матчи чемпионата мира. О них и поговорим.
Что такое маржа букмекера
Чемпионат мира по футболу или Кубок мира ФИФА - это масштабное международное соревнование, в котором принимают мужские команды со всех континентов. Как и олимпийские игры, финалы проходят раз в четыре года, но каждый мундиаль продолжается на протяжении трех лет. В итоге, многих бетторов интересует матчи за выход в финал. Мы рассмотрели котировки всех компаний и подобрали для вас лучшие варианты. Если вы любите мировой чемпионат, тогда регистрируйтесь в компаниях, где ниже всего маржа именно на эти игры.
Маржа букмекера - это ее гарантированная прибыль. Не важно, выиграла ваша ставка или проиграла, контора все равно заработает деньги. Маржа или определенный процент уже изначально заложен в котировках. Например, шансы на проход у двух контор одинаковые. По мнению аналитиков, букмекер должен дать коэффициенты 2.0, но он дает 1,98. Запомните, чем ниже процент букмекера, тем выгоднее вам.
Хорошие коэффициенты у 1хСтавка, показатель для топового футбола - всего 1,25%. Выгодно играть в БК Марафонбет, ее маржа - около 2%. На некоторые события дает отличные кэфы Тенниси. У Леона этот показатель очень вариативный, нужно внимательно изучать линию. На один и тот же турнир маржа может составлять 2% или подняться выше 5%. Примерный показатель для Фонбета - 5%.
Но некоторые конторы на топовые чемпионаты, по типу Кубка мира ФИФА, дают завышенные коэффициенты.
Лучшие коэффициенты на ⅛ и ¼ Чемпионата мира
Для анализа ситуации на рынке, были рассмотрены коэффициенты компаний на прошедший Чемпионат мира, а также все игры на выход в финал. В итоге можно выделить несколько букмекеров.
Самые лучшие коэффициенты на футбол дает бК 1хСтавка, Марафон, Олимп, а также букмекерская контора 888 ру
. Есть несколько компаний, которые не являются низкомаржинальными, но именно на матчи ⅛ и ¼ ЧМ дают хорошие котировки. Речь идет о Винлайн и Бетсити.
Разберем пятерку лучших:
Где ставить на полуфинал
До полуфинала еще далеко, но можете взять на заметку тех букмекеров, которые дали в прошлый раз лучшие котировки. Напомним, финал мирового чемпионата пройдет в Катаре в 2022 году. Это двадцать второе состязание в истории. Особенность в том, что впервые заключительные матчи будут проходить зимой в Северном полушарии. Кстати, некоторые букмекеры предлагают раннюю линию, где можно определить победителя. Как правило, котировки на такие события выше, чем перед стартом матча.
Некоторые букмекеры удивили любителей беттинга в прошлом сезоне. Представьте, бК Зенит и 888 снизили свою маржу почти до нулевого уровня! Вот показатель на исходы матчей полуфинала:
- БК 888 - от 0,04 до 0,18;
На удивление, здесь нет букмекера 1хСтавка. Как мы видим, у нее одни из лучших котировок на футбол, но именно в играх полуфинала компания не отличилась. Зато стоит выделить компанию Бинго Бум. Ее полюбили за большой выбор азартных игр, а вот коэффициенты у конторы не самые лучшие. Но на Чемпионат мира она дала маржу от 2,31, что нетипично для данного букмекера. Подобная ситуация и с Фонбет - от 2,56%.
Ставки на финал
Если вы ставите исключительно на финалы Кубка мира, тогда, на удивление, выбирайте Зенит, 888 и Винлайн. Их предложения самые лучшие. Кстати, роспись тоже неплохая. Можно ставить не только на исход, но и на комбинированные варианты. Есть предложения по статистике, тоталы и форы. У Винлайн еще есть интересный бонус для новичков “Безусловно твой”, отыгрывать его не нужно. Кстати, зеркало Винлайн
вам тоже не понадобится, ведь сайт компании всегда работает исправно.
Нельзя упустить из виду букмекера Леон, он не отличается высокими котировками, но именно на финалы впечатляет своей вариативной росписью. А еще его фишка - это долгосрочные ставки на проход. Можно заранее поставить на команду, которая попадет в финал, по выгодному коэффициенту.
Помните, что в данной статье речь идет только о Кубке мира. Коэффициенты на другие виды спорта у этих компаний могут отличаться. Рекомендуем самостоятельно проанализировать котировки букмекеров, исходя из своих предпочтений.
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Города, принимающие Евро, пестрят логотипами первенства и его спонсоров. В центре Донецка, например, произошла смена сюжета на самой большой в Украине рекламной плоскости.
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Чемпионат Европы по футболу 2008 от McDonalds при участии Adidas
С 10 по 30 июня 2008 года проходила совместная рекламная акция “Супроводжуй футболістів на Чемпіонаті Європи з футболу 2008!” от McDonald’s при участии Adidas, которая подарила 2 юным украинцам возможность сопровождать футболистов на открытии полуфинального и финального матчей в рамках Чемпионата Европы 2008. Ответственным исполнителем акции было BTL-агентство New Point Marketing Ukraine.
-
Чемпионат Европы по футболу 2008 от McDonalds при участии Adidas
С 10 по 30 июня 2008 года проходила совместная рекламная акция “Супроводжуй футболістів на Чемпіонаті Європи з футболу 2008!” от McDonald’s при участии Adidas, которая подарила 2 юным украинцам возможность сопровождать футболистов на открытии полуфинального и финального матчей в рамках Чемпионата Европы 2008. Ответственным исполнителем акции было BTL-агентство New Point Marketing Ukraine.
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ТРЕТИЙ ВСЕУКРАИНСКИЙ ЧЕМПИОНАТ ПО ФУТБОЛУ «DJUICE ГОЛ 2008» и «DJUICE ФАН 2008» УСПЕШНО ЗАВЕРШИЛИСЬ!
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Команды, распределив между собой места в турнирной таблице, ушли в отпуск, а вместе с ними взяли паузу и миллионы болельщиков наших клубов, переключив своё внимание на мировое первенство. Но для структур, занимающихся проведением Чемпионата и всего, что с этим связано, период межсезонья – самая горячая пора, время активной подготовки к следующему сезону, результаты которой будут видны уже в первые дни нового чемпионата. У каждого, разумеется, свои задачи – пока игроки беззаботно проводят отпуск и набираются сил, клубы и тренерские штабы активно занимаются трансферной политикой и организацией тренировочных сборов, а Профессиональная футбольная лига Украины совместно c клубами составляет календарь предстоящего Чемпионата.