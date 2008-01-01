Лучшие коэффициенты на Чемпионат мира по футболу

Благодаря Visa Златан Ибрагимович посетит Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России™ Компания Visa, официальный партнер FIFA в категории «платежные услуги», объявила о том, что Златан Ибрагимович вместе с Visa посетит Чемпионат мира по футболу FIFA 2018™ этим летом и присоединится к футбольным болельщикам в России. Недавно профессиональный футболист стал лицом глобальной маркетинговой кампании Visa, посвященной турниру.

Наконец-то долгожданный чемпионат Европы по футболу стартовал Города, принимающие Евро, пестрят логотипами первенства и его спонсоров. В центре Донецка, например, произошла смена сюжета на самой большой в Украине рекламной плоскости.

Федерация хоккея и агентство ALL Motion провели Чемпионат мира по хоккею 2010 в Киеве! В Киеве матчи второго дивизиона Чемпионата мира по хоккею U-18 2010! С 22 по 28 марта 2010 года молодые хоккеисты из шести стран мира состязались в Киеве за право выхода в первый дивизион Чемпионата мира. Этот чемпионат стал первым международным турниром, прошедшим в Украине в полном соответствии со стандартами Международной федерации хоккея (IIHF). Мероприятие состоялось благодаря поддержке BTL-агентства ALL Motion.

Чемпионат Европы по футболу 2008 от McDonalds при участии Adidas С 10 по 30 июня 2008 года проходила совместная рекламная акция “Супроводжуй футболістів на Чемпіонаті Європи з футболу 2008!” от McDonald’s при участии Adidas, которая подарила 2 юным украинцам возможность сопровождать футболистов на открытии полуфинального и финального матчей в рамках Чемпионата Европы 2008. Ответственным исполнителем акции было BTL-агентство New Point Marketing Ukraine.

Чемпионат Европы по футболу 2008 от McDonalds при участии Adidas С 10 по 30 июня 2008 года проходила совместная рекламная акция “Супроводжуй футболістів на Чемпіонаті Європи з футболу 2008!” от McDonald’s при участии Adidas, которая подарила 2 юным украинцам возможность сопровождать футболистов на открытии полуфинального и финального матчей в рамках Чемпионата Европы 2008. Ответственным исполнителем акции было BTL-агентство New Point Marketing Ukraine.

Чемпионат Европы по футболу 2008 от McDonalds при участии Adidas С 10 по 30 июня 2008 года проходила совместная рекламная акция “Супроводжуй футболістів на Чемпіонаті Європи з футболу 2008!” от McDonald’s при участии Adidas, которая подарила 2 юным украинцам возможность сопровождать футболистов на открытии полуфинального и финального матчей в рамках Чемпионата Европы 2008. Ответственным исполнителем акции было BTL-агентство New Point Marketing Ukraine.

ТРЕТИЙ ВСЕУКРАИНСКИЙ ЧЕМПИОНАТ ПО ФУТБОЛУ «DJUICE ГОЛ 2008» и «DJUICE ФАН 2008» УСПЕШНО ЗАВЕРШИЛИСЬ! 17 мая 2008г. в Киеве на Майдане Независимости состоялся захватывающий финал Третьего Всеукраинского чемпионата по футболу «DJUICE ГОЛ 2008» и Всеукраинского Чемпионата «DJUICE ФАН 2008». Чемпионат проходил в 64 городах Украины, среди 2 772 школ.

Спамеры эксплуатируют чемпионат мира по футболу Излюбленный спамерский прием - эксплуатация "горячих" новостей, интересных событий. В стремлении привлечь внимание к своему тексту, спамеры пускаются на разнообразные "хитрости", цель которых - сфокусировать внимание пользователя на сообщении и заставить его для начала хотя бы открыть письмо. Ну а потом уже вынудить пользователя произвести действия, желательные спамеру: перейти на сайт, купить рекламируемый товар и так далее. В июне 2006 года есть только одно событие, которым одинаково интересуются во всех странах мира. Конечно, это чемпионат мира по футболу. Посему почта во всем мире пестрит спамом, эксплуатирующим эту тему, передают Cnews.