Главный бой вечера: Джон Джонс – Доминик Рейес

Наконец-то прошел долгожданный турнир UFC 247. В октагоне встретились два известных бойца - действующий чемпион Джон Джонс и достаточно сильный конкурент Доминик Рейес. Время встречи - 9 февраля 2020 года на “Тойота Арене” в городе Хьюстон, штат Техас. Чем закончился главный бой вечера, смог подтвердить свой титул действующий чемпион? Предлагаем вам детально рассмотреть ход встречи.
Мнение спортивных аналитиков
Бой между действующим чемпионом Джоном Джонсом и Домиником Рейесом - это главное событие турнира UFC 247. Эта встреча играет важную роль в карьере бойцов. Джонсу нужно защитить свой титул, а Рейесу объявить о себе. На данный момент он занимает четвертую строчку в своей весовой категории, шансы выиграть у него есть.
Тем не менее, букмекерские конторы и спортивные аналитики считают явным фаворитом действующего чемпиона. Коэффициент на его победу в компании Фонбет - 1,20, в 1хСтавке - 1,23, а у Винлайна - 1,18. Коэффициенты на Рейеса заметно выше: Фонбет - 4,80, 1хСтавка дала 4,50, а Винлайн - 4,26. Напомним, чем выше котировки, тем меньше вероятность победы спортсмена.
А еще многие эксперты считали, что бой закончится досрочно. Например, такие пари принимала 1хСтавка. Коэффициент на то, что четвертый раунд не начнется - 1,63. Кстати, компания ошиблась. Подобные варианты были в линии Леона, коэфф на досрочную победу - 1,63. В БК Leon регистрация
проходит в режиме онлайн, ППС у букмекера нет. Отличный вариант для тех, кто предпочитает пари в интернете.
Немного о спортсменах
Джону Джонсу на данный момент 32 года, но он не уступает молодым бойцам. Многие аналитики считают его лучшим вне зависимости от весовой категории. За всю свою карьеру он ни разу не проигрывал. Только однажды получил дисквалификацию за использование запрещенного удара. Это действительно сильный соперник, у которого есть шансы на выигрыш. Чемпионским поясом он владеет с 2011 году (если не учитывать дисквалификацию). Главные достоинства американца - это умение работать в стойке, а также сильные и точные удары. Его рост на данный момент - 193 см, а вес - 93 кг.
Для тридцатилетнего американца Доминика Рейеса
этот бой очень важен для карьеры. Это его первая титульная попытка на UFC. Кстати, рост и вес бойца совпадают с его соперником. Единственный недостаток в том, что профессионально он выступает не так давно, первый бой - 2014 год. Несмотря на это, последние семь боев он выигрывал, два из них были проведены в прошлом году. Он в первый раз борется за титул чемпиона. Возможно, именно мотивация ему поможет в бою с очень сильным соперником.
Обзор встречи
Первый раунд начался в 08:41. Рейес уже в первые секунды начал атаковать и дал коленом по челюсти противнику. Тот не растерялся и попытался перевести Доминика в Партер, но у него ничего не вышло. Доминик продолжает атаковать, хотя зрители думали, что он перейдет в оборонительную позицию. Бойцы обменялись сериями лоукиков. В результате действующий чемпион отдал инициативу, и Рейес смог отправить Джонса в нокдаун. В конце первого раунда чемпион смог нанести хайкик, но Рейес его заблокировал.
Начало второго раунда - 08:47. Доминик сразу начинает атаковать ударами по корпусу и лоукиком. Джон работает на дистанции, но позже стал уворачиваться от соперника. Со стороны казалось, будто он хочет убежать. Доминик прижимает соперника к клетке, но тот все еще держится. Рейес бьет сериями по лицу. Всех удивляет то, что Джон продолжает вести себя пассивно. Только под конец раунда чемпион немного ожил, но выглядел на фоне соперника более слабым.
Третий раунд должен быть более агрессивным, начало - 08:53. В первые секунды бойцы обменялись лоукиками, а позже Рейесу удалось провести хайкик. Он ударил Джонса по челюсти коленом. Он ответил правым прямым, но тут же получил несколько ответных ударов. В конце Джонс чуть ли не бросил Доминика, но тот смог устоять.
Четвертый раунд в 09:00 снова активно начинает Рейес, он наносит пять точных ударов. Джонс пробует перевести поединок в партер. В итоге он получает рассечение, но все же валит Рейеса. Далее было еще несколько попыток завалить Доминика. Под конец раунда было видно, что Рейес устал, а Джонс перехватил инициативу.
Заключительный пятый раунд начался в 09:06. Как всегда Рейес атакует, наносит точный удар и добавляет лоукик. Но Джонс смог прижать противника, а позже уронить его. В середине раунда Доминик принимает оборонительную позицию, видно, что спортсмен устал. Джонс воспользовался ситуацией и начал активно атаковать. В конце было видно, что Доминик убегает от чемпиона по октагону.
В 09:07 встреча закончилась. Зрители с нетерпением ждали решения судей. Откровенно говоря, чемпион мог бы лучше проявить себя. Рейес вел себя увереннее и смелее, постоянно атакуя. Сдал позиции он только в конце. Наконец-то судьи вынесли свой вердикт - победителем стал действующий чемпион Джон Джонс. Такое решение вызвало много дискуссий, но с судьями не поспоришь.
Чуть позже Рейес сказал, что мог бы завоевать титул и считает, что отлично проявил себя. Несмотря на это, он поздравил своего соперника с победой. Как вы видите, букмекеры не ошиблись в своих прогнозах. Фаворит все-таки стал победителем, хотя в процессе боя многие уже перестали в это верить. Принимает ставки на ММА компания 888. Скорее всего, зеркало 888.ру
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