Бонусы в игровых автоматах онлайн Play Fortuna

Самым распространённым развлечением в онлайн-казино Play Fortuna считаются игровые автоматы. Они занимают около 90% игровой коллекции любого азартного заведения, отличаются самыми непредсказуемыми и интересными сюжетами, а чтобы сыграть в них, не надо погружаться в изучение сложных условий и правил, запоминать непонятные термины и так далее. Запуск барабанов в автоматах осуществляется в двух режимах — платном и бесплатном. На демо режиме пользователи могут протестировать любые игры, сделать ставки на разных величинах, оценив отдачу слотов. Также в слотах много различных бонусных функций, делающих игровой процесс более насыщенным, динамичным и выигрышным. С помощью бонусов от Play Fortuna
игроки запросто могут отыграться, выиграть еще больше денежных средств, либо получать дополнительные призы.
В игровых автоматах предусмотрены специальные символы, имеющие не только множители, растущие в зависимости от количества изображений в цепочке, но и обладающие особыми функциями. Рассмотрим подробнее основные особенности бонусных символов на Play Fortuna.
Wild
Дикий символ изначально выполнял только роль Джокера, то есть замещал другие изображения, помогая образовывать оплачиваемые последовательности. Но со временем производители наделили его другими дополнительными функциями, а именно:
• выпадение стеками, то есть на всю линию или ряд;
• залипание на одном и том же месте на несколько раундов;
• одновременное выпадение на разных барабанах.
Scatter
Символ Разброса интересен тем, что ему не надо размещаться на одной из оплаченных цепочек в строгой последовательности и непрерывном порядке. Для оплаты комбинации из Скаттера необходимо, чтобы три и более его изображений оказались на экране на любой позиции. Кроме того, игрок получит фриспины, бонусные вращения, оплачиваемые клубом по величине последней сделанной игроком ставке. Зачастую в слотах во время бонусных вращений действует дополнительный множитель.
Символ Бонус
Комбинации из данного изображения активируют дополнительный игровой раунд. Пользователи оказываются на отдельном игровом поле, где предлагается что-то выбирать, поднимать или открывать, возможно, дергать за веревочки либо проходить сквозь тоннели или леса в зависимости от тематики слота. В любом случае это простые задания, и за каждое прохождение полагается определённое поощрение.
Бонусные символы, как правило, имеют самый высокий коэффициент умножения, поэтому они всегда ожидаемы игроками. Если вы хотите более эффективно проводить время в казино Play Fortuna, играя в игровые автоматы, выбирайте модели с многофункциональными особыми символами.
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