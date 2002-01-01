ТОП-5 исторических фактов, которые вы не знали про казино и игровые автоматы

Игры в казино становились частью жизни азартных людей много поколений подряд. В наши дни проще, чем когда-либо, «вращать барабаны» или играть в покер, ведь игровые автоматы доступны онлайн (полный обзор на сайте https://luckyhaunterslots.co/
). Но что вы знаете об истоках и развитии казино в мире? Мы собрали пять забавных фактов об азартных играх, о которых вы наверняка услішите впервые.
Где появились первые казино
Есть потрясающие казино в Макао, Лондоне и Лас-Вегасе. Все они претендуют на звание лучшего игорного заведения. Но где было открыто первое казино? Лавры первооткрывателя принадлежат Италии, откуда и происходит название «казино» – слово «casa» переводится как «дом».
Термин был разработан для обозначения ряда заведений – беседок и социальных клубов. Первая организованная азартная игра в Венеции датирована 1638 годом. Она прошла в казино, которое располагалось в церкви. А первый игровой автомат Liberty Bell появился в 1887 году. Его разработал Чарльз Фелл.
Рекордный выигрыш с одного автомата
В игорных кругах принято говорить о сумме выигрыша одним человеком. А вот сколько «подарили» те или иные игровые автоматы не рассказывается. Автомат-рекордсмен установлен в Лас-Вегасе. В 2003 году в казино Excalibur инженер-программист из Лос-Анджелеса поставил на Megabucks сотню долларов. Щедрый Megabucks вернул колоссальную сумму в 39,7 млн долларов. Казино до сих пор выплачивает счастливчику по $1,5 млн ежегодно. Рекорд держится с 2003 года и еще не побит. И если это случится, то, скорее всего, в Лас-Вегасе, где игровые автоматы установлены на каждом углу.
Рекорд в онлайн-автомате
Джекпоты онлайн-казино еще не догнали сумму в $ 39,7 миллиона, но все же подобрались к восьмизначной цифре. Текущий рекорд был установлен в 2015 году и составил 17 879 645 евро. Такой огромный куш сорвал гемблер из Великобритании Джон Хейвуд на машине Mega Moolah, «зарядив» в игровые автоматы всего 30 фунтов.
Самая длинная игра в покер
Современные покерные турниры длятся часами, днями, иногда месяцами, но это ничто по сравнению с мировым рекордом покерной выносливости. С 1881 по 1889 год в подвале театра «Птичья клетка» (The Bird Cage) в Аризоне проходила игра, которая длилась восемь лет пять месяцев и три дня.
В покер играли 24 часа в сутки, с перерывами на сон и нужду. Участвовали в турнире только богатые люди, ведь стартовый взнос для игры составлял тысячу долларов – баснословные деньги для XIX века. Известно, что за это время из рук в руки «перекочевало» 10 млн долларов. Хозяева «Птичьей клетки» брали 10% от банка «за организацию» и очевидно стали миллионерами.
Самый большой неудачник в рулетке
Переключимся с карточных столов на игровые автоматы, точнее – колесо рулетки, и расскажем о медиамагнате Роберте Максвелле. В 1980-х годах в игорном доме Ambassadeurs в Лондоне Максвелл потерял 1,5 миллиона фунтов за три минуты, одновременно играя за тремя столами. Рекордный проигрыш составил 8 тыс фунтов в секунду. Говорят, что после фиаско он быстро покинул казино и больше никогда туда не возвращался.
Как видим, не все игры заканчиваются победой. Но если у людей, сорвавших куш в игровые автоматы, и есть что-то общее, так это их целеустремленность и напористость. Удача любит смелых – тех, кто продолжает играть, несмотря на поражение!
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FreePlay: все про игры в игровые автоматы на гривны
Сегодня играть в игровые автоматы можно в любом удобном месте: дома, по дороге на работу, в офисе, в отпуске, на природе и т.п., главное условие – подключение к интернету. Но как среди всего разнообразия клубов и сайтов выбрать тот, где игра принесет максимальное удовольствие? Методом «проб и ошибок» - это действенно, но долго, как понятно, надо искать рекомендации и отзывы бывалых игроков.
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