ТОП-5 исторических фактов, которые вы не знали про казино и игровые автоматы

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СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА: 115 ФАКТОВ, О КОТОРЫХ ВЫ НЕ ЗНАЛИ Вы будете удивлены, но еще каких-то 10 лет назад никто и не слышал о таком феномене, как социальные сети. Конечно, некоторые медиаплатформы начали испытывать интернет на прочность гораздо раньше – например, деловая сеть LinkedIn появилась в декабре 2002 года, за полтора года до появления Facebook.

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