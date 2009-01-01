Какие «плюсы» и «минусы» онлайн-покера «Космолот»

Есть английская поговорка: «Когда вы играете в покер, вы играете не себе на руку, а против человека, сидящего напротив». Как же играть в покер в интернете, не видя лица противника? Выбирая Космолот официальный сайт
, это можно делать с большим успехом. Если разработать правильную стратегию, конечно.
В нашей статье мы собрали «плюсы» и «минусы» карточной игры онлайн, чтобы вы узнали, насколько реально перенести свои навыки в виртуальное пространство.
Что такое покер-рум, и как его выбратьПокер-рум в «Космолот» – компания гэмблеров для игры в покер. Каждый желающий может присоединиться к уже готовому лобби (столу) картежников в покер-руме. Ведь бороться с машиной на генераторе случайных чисел не так интересно. Куда азартнее играть с живыми людьми. Больше всего турниров онлайн проходит по пятикарточному Холдему с блайндами – ставками вслепую, когда нет доступа к первой паре карт.
Рум выбирают в зависимости от контингента за столом. Не во всех комнатах покера будут одинаковые условия игры: за одним собрались новички, за другим – завсегдатаи казино. Если вы привыкли играть в одной компании долгое время, будьте готовы, что рано или поздно ваш покер-рум перерастет в «аквариум с акулами». Акула – ас в покере.
Конечно, для начала нужно выбрать онлайн-казино Cosmolot, а уже потом выбирать комнату. Если вам не понравится дизайн страницы покер-рума, лучше поищите еще. Слишком броская графика или темные цвета будут отвлекать от игры и мешать сосредоточиться, что плохо для результата в покере. На сайте «Космолот» – kazino777bonus.net, этого не случится.
«Плюсы» онлайн-покера
Бай-ин – плата, которую вносит игрок в виртуальном казино, меньше, чем в обычном. Почему? Пожалуй, у онлайн-казино более низкие расходы. Играть можно где угодно, если есть подключение к сети. Комнаты доступны круглосуточно, когда вы едете в метро или сидите в интернет-кафе. Для удобства даже разработали мобильную версию сайта «Космолот».
Онлайн-казино собирают игроков практически со всего мира – так создаются целые списки столов, из которых можно выбирать. За долгое время игры вы запомните имена плохих картежников. Это поможет вам свести возможность общей игры к минимуму.
Официальный сайт «Космолот» дает бонусы:
- приветственный за регистрацию
- кэшбэк – возврат части средств, потраченных на ставки
Немаловажно, новичок за реальным игорным столом будет чувствовать себя некомфортно с ветеранами покера. Ему может не хватить навыка poker face. Шансы на выигрыш с «акулами» минимальны. Когда человек играет онлайн, психологическое давление меньше. Это делает онлайн-покер на «Космолот» менее пугающим для новичка.
Минусы карточной игры в виртуальном казино
Поскольку вы не видите реакцию на лице других игроков, партия в сети может показаться сложной. Интернет-игра проходит быстро, в отличие от картежной партии в наземном казино. Для некоторых игроков это положительный момент. Для других – быстро думать сложно.
Онлайн-покер может спровоцировать игровую зависимость, потому что покер-рум доступен в любое время – бери и играй, хоть несколько раскладов одновременно. И последнее, «живая» настольная партия – это возможность пообщаться и познакомиться с новыми людьми. В сети этого не сделать.
Читая о «плюсах» и «минусах», можно обоснованно предположить, будете ли вы преуспевать в онлайн-покере. Ведь игра сильно отличается от партии вживую. Но чтобы это понять, «Космолот» предлагает все же попробовать самому.
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