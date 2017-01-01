Онлайн казино Фараон: Обзор бесплатного игрового автомата Amazons 'Battle.

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Обзор бесплатного игрового автомата Amazons 'Battle.
Хотите увидеть храбрых воинов в битве и выиграть много денег? 5-барабанная и 30- линейная машина представляет несколько мифологических персонажей на своих барабанах. Они помогут вам выиграть огромные денежные призы в казино Фараон. Символы низкого и высокого значения заполняют барабаны. Если вы здесь, в основном, из-за возможности играть, тогда ожидайте лучшего. Игровой автомат может похвастаться бесплатными вращениями, таинственным прогрессивным джекпотом и режимом Gamble.
Барабанные легенды
Игра перенесет вас в коварные зоны, где в глубоких джунглях скрывается множество опасностей и секретов. Однако посмотрите на это с положительной стороны - под барабанами вы увидите много зелени.Среди значимых значков - тигр и четыре могущественных воина. Черный конь — дикий символ, а топор со щитом - рассеянный Скаттер.
Удивительные варианты и выплаты
Wild может складываться и появляться в группе из 3 иконок. Затем он покроет барабан и заменит каждый основной символ для создания выигрышных комбинаций. Wild платит больше всего. 5 из этих значков дадут вам 20 000 монет, если вы поставите максимальные ставки.
Бесплатные спины
7 или более Скаттеров в любом месте на барабанах 2, 3 и 4 активируют бесплатные вращения. Вы выиграете до 30 спинов в этом раунде на альтернативной игре. Тем не менее, бесплатные вращения не могут быть реактивированы.
Нажмите кнопку Gamble и выберите одну из двух карт. Правильная карта умножит ваш выигрыш в 2 раза. Неправильная закончит игру.
Карты джекпота
Этот четырехуровневый таинственный джекпот даст вам шанс выиграть самый большой прогрессивный джекпот. Он активируется случайным образом после победы в игре. Во время этого вы выбираете 3 совпадающие карты из 12 перевернутых на экране.
Итоги
Битва амазонок это приключенческий онлайн игровой автомат, который позволит вам наслаждаться видом разъяренных воинов и шансом выиграть массу денежных призов, больше новых слотов ищите на https://pharaon.tech/
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