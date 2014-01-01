Бесплатные прогнозы на спорт и 3 правила в спортивном беттинге - Ваш ключ к успеху

Несмотря на большую популярность ставок на спорт среди азартных игроков, только некоторые из них извлекают выгоду из игры. Абсолютное большинство постоянно проигрывает деньги. В этой статье рассматриваются некоторые полезные советы, которые часто дают профессиональные игроки новичкам и любителям.В первую очередь хотелось бы обратить внимание на бесплатный сервистолько здесь вы найдете прогнозы на самые перспективные поединки в мире спорта, подробнее наИ, как и обещали, ниже вы найдете 3 "золотых" правила, которые помогут сделать максимально успешными ваши ставки на спорт:1.Нельзя злоупотреблять прогрессивными стратегиями. Большинство начинающих игроков, которые впервые услышали о прогрессивных стратегиях (всяких догонах, разгонах и им подобных), тут же торопятся заработать свои первые миллионы. Но на самом деле, все эти стратегии обязательно заканчиваются полным фиаско. Конечно, какое-то время можно возвращать свои убытки, совершая несколько повторных циклов и наращивая величину заключенного пари. Но на большом промежутке времени все же будет проигрышная череда ставок, которая уничтожит весь игровой капитал беттера. Отсюда простой вывод. Если игрок применяет прогрессивные стратегии, то он должен уметь вовремя остановиться. Или даже изменить стратегию на другую, более надежную с финансовой точки зрения.2.Необходимо грамотно распределять свои финансовые средства. Беттеру следует научиться мудро распоряжаться своим капиталом. Необходимо просчитать сумму ставок так, чтобы при длительной убыточной серии не остаться совсем без денег. Обязательно нужно продумывать игровой баланс так, чтобы можно было отыграть потерянные средства. Допустим, банкролл равен 5 тысячам рублей. В этом примере, достаточно безопасно заключать пари в размере 1% от всего капитала. Это будет 50 рублей. Теперь, даже при 10 неудачных ставках подряд, останется 4.5 тысячи рублей. Эти деньги в дальнейшем могут помочь возместить убытки и получить прибыль.3.Желательно научиться заключать пари на какой-то один вид спорта или чемпионат. У большинства начинающих игроков настоящая болезнь, делать ставки на все, что они увидят в линии букмекерской конторы. Когда новичок видит высокий коэффициент, он готов поставить даже половину банкролла на данное событие, независимо от вида спорта. Конечно, ему может повезти пару раз, но на большой дистанции такие безрассудные ставки загонят в глубокий минус. Поэтому, для спортивного беттинга игрок должен определиться с тем видом спорта, в котором он отлично все понимает. Если это футбол, то нужно будет подобрать чемпионат, который можно постоянно отслеживать. Таким образом, беттер будет в курсе всех новостей и событий, связанных с данным турниром. Только сосредоточившись на одном, можно собрать максимально много информации для анализа матчей и качественных прогнозов.