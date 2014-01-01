Как выиграть в игровые автоматы? Бонус в Super Slots Casino!

Часто на форумах геймеров задают вопрос, как же выиграть в игровые автоматы, особенно, если человек не готов делать большие вложения. Здесь нужно учесть несколько основных пунктов: знать выигрышную стратегию, играть только в лицензионные слоты в Super Slots Casino,
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Главные хитрости игры в игровые автоматы
К главным составляющим тем, кому постоянно везет выигрывать в автоматы, относят деньги, терпение и удачу. Вот также на что следует обращать внимание:
- Необходимо обязательно при себе иметь стратегию, постоянно учиться контролировать свои эмоции.
- Если выбрать слот с высокой дисперсией, то есть риск потерять деньги (особенно если шаги продуманы только на короткий промежуток времени). Для высокой дисперсии обычно делают небольшие ставки, там намного большая вероятность быстро заработать свои первые игровые капиталы. Эта тактика подходит для тех геймеров, которым сейчас не важны большие выигрыши, они пока только оттачивают собственные ходы.
- Важно выбирать именно те казино, где есть реальная возможность заработать. Для этих целей рекомендуется заранее изучать отзывы на форумах и социальных сетях об игорных заведениях. Super Slots Casino - площадка, где реально выигрывают.
Как выбрать правильные ставки
Перед тем как определить ставки, нужно обязательно посмотреть на РТР (они не повлияют на процент возврата). Если ставка сразу на три линии равняется 20, а ставка на одну — только 10, то рекомендуется выбирать первый вариант. Так намного быстрее повышаются шансы быть успешным в игре.
При ставках на большие суммы, увеличивается вероятность получения бонусов. Их еще называют появлением диких символов.
Увеличение на два
Благодаря двойным увеличениям собственный выигрышь можно сразу умножить на 100%. Бывают слоты, где такая возможность предоставляется игрокам больше 10 раз, и этим обязательно нужно пользоваться. Так увеличивается дисперсия слотов.
Можно ли быстро выиграть крупную сумму в Super Slots Casino
Выигрыш большой суммы — это всегда риск, на который не каждый готов, особенно если это новичок. Основные стратегии сводятся к поднятию дисперсии и к тому, чтобы просто увеличить скорость игры.Если игрок начинает делать меньше ходов, но при этом постоянно увеличиваются суммы, то игровой автомат это может быстро распознать и поощрять игрока крупным выигрышем. Хотя замечено,что именно в Super Slots Casino чаще выигрывают большие суммы,чемв других аналогичных.
Также есть несколько десятков стратегий, благодаря которым можно выиграть в казино. К наиболее популярным относятся “Волна” и “Наблюдение”. В первом варианте вся суть сводится к тому, что ставка постоянно увеличивается в два раза. Во втором варианте — происходит возвращение к слотам, где было больше всего “съедено” денег.
Помните о том, что не существует идеальной стратегии, которая бы на 101% приносила выигрыш. Каждый игрок учится на собственном опыте и подбирает для себя наиболее рабочие шаги.
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