Регистрация на https://slots4money.com/bonus-cosmolot/: как получить бонус Космолот онлайн

Космолот – популярная игровая площадка, открывшаяся для жителей Украины. Десятки тысяч пользователей по достоинству оценили удобный интерфейс, простую навигацию, возможность выбора русского или украинского языка. Регистрация на сайте https://slots4money.com/bonus-cosmolot/
дает возможность получить щедрый бонус Космолот. В коллекции собраны лучшие лотоматы, популярные слоты, оригинальные игры. Администрация Космолот регулярно пополняет ассортимент новинками азартной индустрии. Проводятся турниры, квесты и другие увлекательные конкурсы.
Как зарегистрироваться и получить бонус
Учетная запись создается тремя способами – через социальные сети, по e-mail и по номеру телефона. В первом случае достаточно кликнуть на иконку Гугл, Одноклассники, В Контакте. В остальных ситуациях заполняется стандартная анкета. Вносится адрес электронной почты или номер сотового, указывается пароль.
Приветственный пакет в Космолот включает в себя две составляющие. Первая – денежный приз в размере 500 гривен. Вторая – 500 фриспинов. Главное условие начисление – пополнить баланс на сумму от 100 UAH. Бесплатные вращения зачисляются поэтапно – по 50 каждый день. Подарок отыгрывается с вейджером х35, при бонусных спинах коэффициент распространяется только на выигрыши.
Направления программы лояльности и акции
Одно из постоянных направлений Cosmolot – кешбэк. Он перечисляется на основной счет каждую неделю. Максимальный размер – 10% от потраченных средств. Процент возврата зависит от статуса, занимаемого игроком в системе. Другое выгодное предложение – бонус за пополнение счета с помощью терминалов iBox. Геймерам будут интересны его условия.
- На дополнительный баланс переводятся 100 гривен.
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Турниры в Космолот онлайн проводятся с завидной регулярностью. Как только завершилась посвященная новогодним праздникам битва «Снегопад», администрация анонсировала новое мероприятие. Стартует баталия «Удачный полет», во время которой между счастливчиками разыграют 70 000 UAH. Крупные призы получат 50 лучших игроков. Для участия достаточно выбирать игры из списка (всего их пять) и соблюдать требования по ставкам.
К другим интересным акциям Космолот относятся квесты. Чтобы побороться за 100 000 гривен, нужно ежедневно выполнять интересные задания. Это запуск лотоматов с реальными ставками, участие в баталиях на слотах. Достижения отображаются на шкале прогресса. Крупный куш достанется одному счастливчику.
Автоматы с бонусными опциями
В коллекции зала Космолот собраны автоматы с призовыми функциями, чтобы посетители получали еще больше наград. Особой популярностью пользуются разработки российского бренда Igrosoft. Они наделены спецсимволами Wild для замены неудачных картинок. Комбинации засчитываются с двух сторон, есть опция удвоения выигрыша. Важное преимущество для пользователей сайта https://slots4money.com/bonus-cosmolot/ – тематические призовые раунды с увлекательными сюжетами.
Чаще всего они проходят в два уровня. Например, в Lucky Haunter геймеры при прохождении первого этапа будут переворачивать крышки от пивных бутылок. Если не появится надпись «Exit», гарантирован переход на следующий уровень. Сражаясь за суперприз, игроки выберут одно блюдо. Вознаграждение гарантировано, если под крышкой спрятана жареная курица.
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