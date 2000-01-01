На что обращать внимание при выборе посудомоечной машины?

Все более популярной становится посудомойка в российских домах. Полезное оборудование способно сделать хозяек более свободными и счастливыми. При выборе техники нужно учитывать такие параметры, как стоимость посудомоечной машинки, принцип действия, функционал и размеры. Подробное изучение характеристик позволит подобрать лучший вариант.
Преимущества посудомойки
Для приобретения посудомоечной машины есть несколько причин. Потребности в покупке обычно возникает вместе с желанием. И это обусловлено положительными свойствами техники:
- Не требуется участие человека в процессе мытья посуды.
- Не нужна горячая вода, так как посудомоечная машина нагревает ее самостоятельно.
- Экономия воды. Расход в 3-5 раз меньше, чем при обычном мытье посуды.
- Возможность применения эффективных моющих средств.
- Тщательное полоскание осуществляется горячей водой, что позволяет убрать любые остатки моющего средства.
- В посудомойке можно мыть игрушки из резины и пластмассы, лотки из холодильника и фильтры.
Основное преимущество такой техники – это экономия сил и времени.
Функционал
При выборе моделей посудомоечных машин необходимо обратить внимание на стандартные функции:
- предварительное ополаскивание требуется для посуды с сильными загрязнениями;
- мытье – нагревание воды и применение моющих средств;
- ополаскивание – очищение от моющих средств;
- сушка.
Эти опции должны быть в каждом приборе.
Способы монтажа
При выборе техники важный вопрос – это место ее установки. В зависимости от расположения выбирают из трех способов монтажа:
- Встраиваемые посудомоечные машины маскируются под кухонным фасадом.
- Частично встраиваемая. Прибор сверху имеет открытую плоскость с панелью управления.
- Отдельностоящие модели не нужно куда-либо встраивать.
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Габариты
При выборе посудомоечной техники большое значение имеют размеры. Важно учитывать следующие факторы:
- количество посуды;
- место для установки техники;
- количество членов семьи;
- регулярность приготовления и приема пищи.
В комплект посуды входит тарелка, глубокая тарелка, кружка, блюдце и приборы. Размеры техники сильно варьируются. Посудомойки вмещают от 3-5 до 10-15 комплектов. При подборе подходяще модели не нужно учитывать только количество комплектов, так как в них не входят кастрюли, салатники и контейнеры.
Важным параметром является ширина прибора 45 или 60 см. При частом мытье всей посуды стоит выбрать более крупный вариант. Компактные модели лучше выбрать людям, которые мало бывают дома и едят в основном готовую еду.
Экономичность
Важным параметром является значение экономичности. Этот показатель обозначается буквами от А до G. А является экономичным вариантом. Можно выбрать А+ или А +++. Чем выше класс, тем меньше расход воды. У некоторых моделей предусмотрены программы экономичного мытья. В этом случае вода нагревается только до 40 градусов.
Можно сэкономить и на электричестве, если воспользоваться функцией отложенного старта.
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