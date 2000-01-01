На что обращать внимание при выборе посудомоечной машины?

Все более популярной становится посудомойка в российских домах. Полезное оборудование способно сделать хозяек более свободными и счастливыми. При выборе техники нужно учитывать такие параметры, как стоимость посудомоечной машинки, принцип действия, функционал и размеры. Подробное изучение характеристик позволит подобрать лучший вариант.

Преимущества посудомойки

Для приобретения посудомоечной машины есть несколько причин. Потребности в покупке обычно возникает вместе с желанием. И это обусловлено положительными свойствами техники:

Не требуется участие человека в процессе мытья посуды. Не нужна горячая вода, так как посудомоечная машина нагревает ее самостоятельно. Экономия воды. Расход в 3-5 раз меньше, чем при обычном мытье посуды. Возможность применения эффективных моющих средств. Тщательное полоскание осуществляется горячей водой, что позволяет убрать любые остатки моющего средства. В посудомойке можно мыть игрушки из резины и пластмассы, лотки из холодильника и фильтры.

Основное преимущество такой техники – это экономия сил и времени.

Функционал

При выборе моделей посудомоечных машин необходимо обратить внимание на стандартные функции:

предварительное ополаскивание требуется для посуды с сильными загрязнениями;

мытье – нагревание воды и применение моющих средств;

ополаскивание – очищение от моющих средств;

сушка.

Эти опции должны быть в каждом приборе.

Способы монтажа

При выборе техники важный вопрос – это место ее установки. В зависимости от расположения выбирают из трех способов монтажа:

Встраиваемые посудомоечные машины маскируются под кухонным фасадом. Частично встраиваемая. Прибор сверху имеет открытую плоскость с панелью управления. Отдельностоящие модели не нужно куда-либо встраивать.

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Габариты

При выборе посудомоечной техники большое значение имеют размеры. Важно учитывать следующие факторы:

количество посуды;

место для установки техники;

количество членов семьи;

регулярность приготовления и приема пищи.

В комплект посуды входит тарелка, глубокая тарелка, кружка, блюдце и приборы. Размеры техники сильно варьируются. Посудомойки вмещают от 3-5 до 10-15 комплектов. При подборе подходяще модели не нужно учитывать только количество комплектов, так как в них не входят кастрюли, салатники и контейнеры.

Важным параметром является ширина прибора 45 или 60 см. При частом мытье всей посуды стоит выбрать более крупный вариант. Компактные модели лучше выбрать людям, которые мало бывают дома и едят в основном готовую еду.

Экономичность

Важным параметром является значение экономичности. Этот показатель обозначается буквами от А до G. А является экономичным вариантом. Можно выбрать А+ или А +++. Чем выше класс, тем меньше расход воды. У некоторых моделей предусмотрены программы экономичного мытья. В этом случае вода нагревается только до 40 градусов.

Можно сэкономить и на электричестве, если воспользоваться функцией отложенного старта.