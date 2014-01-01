Выбираем ремешок для фитнес браслета

Многие владельцы таких аксессуаров знают, что большинство трекеров продаются с резиновым ремешком. Он достаточно удобный и качественный, но со временем, ремешок может получить механическое повреждение или растянутся, перестав должным образом выполнять свою функцию. Существует еще одна причина, из-за которой браслет можно заменить – несовместимость цвета с любимой одеждой. В настоящее время, производители выпустили на рынок ремешки самой различной цветовой палитры.

Виды ремешков

Всех их можно разделить на модели, изготовленные из:

резины;

кожи;

металла;

силикона.

Резиновые модели могут быть самых различных цветов, благодаря чему вы можете приобрести несколько вариантов для различного типа одежды. Кстати, если вы находитесь в поиске и вам нужны качественные ремешки, то интернет-магазин Мандарин https://mandarin.net.ua/product-category/aksessyaru-dla-fitnes-trekerov/ станет лучшим местом для покупки, ведь там вас ждет огромный ассортимент для самых различных моделей устройств.

Производители предлагают самые смелые цвета: розовый, неоновый, светло-голубой и многие другие. К примеру, черный цвет будет кстати деловому человеку, а яркий и красочный станет отличным спутником во время занятия спортом.

Пользуются популярностью и кожаные варианты. Они очень стильные и красивы. Благодаря тому, что подобные модели приятно сидят на руке, запястье не устанет даже пи продолжительной эксплуатации фитнес-трекера. Как правило, кожаные модели изготовлены не из натурального, а искусственного материала. Это позволяет производителям снизить цену на них, положительно отражаясь на семейном бюджете каждого покупателя. Кстати, такие аксессуары для фитнес-трекеров такие же удобные и практичные.

Что касается металлических моделей, то смотрятся они просто великолепно, причем это великолепие проявляется как в деловом, так и в спортивном стиле. Браслеты из металла всегда заметны на руке, заставляя обращать на себя внимание всех окружающих людей. На рынке можно встретить ремешки из металла самых различных видов. Среди них как аккуратные модели, так и похожие на украшения с большими звеньями.

Полезные советы

Главное, на что нужно обращать внимание – совместимость с вашей моделью трекера. Обязательно изучите информацию на упаковке или проконсультируйтесь у сотрудника магазина или менеджера на сайте. В остальном можно полагаться на свой вкус и предпочтение к тому или иному материалу изготовления.