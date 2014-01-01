«Символик» - интернет-магазин православных товаров

Верующий человек освящает свою повседневную жизнь предметами, напоминающими о Боге и духовном мире. Задача просветительского проекта «Символик» – содействие духовному просвещению молодежи, воцерковлению семьи и православному воспитанию детей. Компания основана и ведет свою деятельность по благословению Русской Православной Церкви.

Интернет-магазин «Символик»

Созидательная работа команды «Символик» проводится по различным направлениям – издание книг, изготовление икон, свечное производство, благотворительные проекты. Освященную продукцию компании «Символик» можно приобрести в интернет-магазине. Товар в электронном каталоге распределен по разделам, что очень удобно. Покупатели могут заказать иконы, книги, свечи, церковную утварь, товары для детей, творчества и рукоделия, одежду. В перечне товаров содержатся востребованные категории, такие как:

сувениры;

иконы;

книги.

Друзьям и близким людям всегда можно подобрать в магазине подарок к какой-либо памятной дате:

репродукции картин;

сувенирные наборы;

изделия из дерева;

именные иконы;

подарочный экземпляр Библии.

Большое внимание компания уделяет товарам для детей, многие из которых изготавливаются на собственном производстве. Смысловая составляющая данной линейки товаров подчинена образованию, нравственному воспитанию и развитию духовности ребенка. Развивающие конструкторы, настольные игры-викторины, сувенирные заготовки для сборки и раскрашивания, обучающие закладки для книг, иллюстрированные литературные издания и другие изделия для детей представлены в каталоге.

Скидки, акции, распродажи

Компания выстраивает тактику ценообразования, исходя из потребностей и возможностей каждого клиента. Регулярно проводятся акции, конкурсы, распродажи со скидками. Продукция адресована как розничным покупателям, так и оптовикам, для которых предусмотрены отдельные цены и условия. Действует постоянная акция «Подарки к заказу».

Товары на заказ

Помимо реализации готовых изделий, «Символик» выполняет заказы на изготовление икон, складней, сувениров по индивидуальным макетам. Эскизы разрабатывает клиент в соответствии с техническими требованиями либо дизайнер компании.

Покупатели интернет-магазина вносят свой вклад в развитие благотворительных проектов, так как часть денежных средств идет на строительство храмов, поддержку нуждающихся.