«Символик» - интернет-магазин православных товаров

Верующий человек освящает свою повседневную жизнь предметами, напоминающими о Боге и духовном мире. Задача просветительского проекта «Символик» – содействие духовному просвещению молодежи, воцерковлению семьи и православному воспитанию детей. Компания основана и ведет свою деятельность по благословению Русской Православной Церкви.
Интернет-магазин «Символик»
Созидательная работа команды «Символик» проводится по различным направлениям – издание книг, изготовление икон, свечное производство, благотворительные проекты. Освященную продукцию компании «Символик» можно приобрести в интернет-магазине. Товар в электронном каталоге распределен по разделам, что очень удобно. Покупатели могут заказать иконы, книги, свечи, церковную утварь, товары для детей, творчества и рукоделия, одежду. В перечне товаров содержатся востребованные категории, такие как:
Друзьям и близким людям всегда можно подобрать в магазине подарок к какой-либо памятной дате:
- репродукции картин;
- сувенирные наборы;
- изделия из дерева;
- именные иконы;
- подарочный экземпляр Библии.
Большое внимание компания уделяет товарам для детей, многие из которых изготавливаются на собственном производстве. Смысловая составляющая данной линейки товаров подчинена образованию, нравственному воспитанию и развитию духовности ребенка. Развивающие конструкторы, настольные игры-викторины, сувенирные заготовки для сборки и раскрашивания, обучающие закладки для книг, иллюстрированные литературные издания и другие изделия для детей представлены в каталоге.
Скидки, акции, распродажи
Компания выстраивает тактику ценообразования, исходя из потребностей и возможностей каждого клиента. Регулярно проводятся акции, конкурсы, распродажи со скидками. Продукция адресована как розничным покупателям, так и оптовикам, для которых предусмотрены отдельные цены и условия. Действует постоянная акция «Подарки к заказу».
Товары на заказ
Помимо реализации готовых изделий, «Символик» выполняет заказы на изготовление икон, складней, сувениров по индивидуальным макетам. Эскизы разрабатывает клиент в соответствии с техническими требованиями либо дизайнер компании.
Покупатели интернет-магазина вносят свой вклад в развитие благотворительных проектов, так как часть денежных средств идет на строительство храмов, поддержку нуждающихся.
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