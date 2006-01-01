Особливості автоматичної гри в ігрових автоматах казино Паріматч

Режим автоматичної гри є однією з найпоширеніших функцій в онлайн-автоматах. Переважна більшість моделей практично всіх відомих брендів дають можливість не натискати кнопку старту кожного разу, замість цього можна вибрати ставку, вказати кількість ліній, визначити число запусків, внести додаткові налаштування - а далі просто спостерігати за тим, що відбувається на екрані.
Деякі розробники пропонують базовий варіант Автогри без будь-яких параметрів. Інші обладнають її численними регульованими опціями. Але її основне призначення завжди незмінне - вона покликана зробити ігровий процес максимально комфортним для користувача. Впевнитись в цьому можливо, відвідавши сайт https://air.parimatch.com/uk/casino
. Але варто більш детально розглянути особливості автогри в казино Паріматч, особливо ця інформація буде корисною для новачків. Давайте почнемо з розгляду основних видів режиму автоматичної гри в слотах. Так як принцип дії завжди один і той же, умовний поділятимемо за наявністю певних функцій і параметрів:
- Без налаштувань - Це базова версія, позбавлена будь-яких додаткових опцій. Натискання спеціальної кнопки на панелі дає старт автоматичному режиму, який триває до його скасування.
- Кількість спинив - У більш просунутою варіації Автогри можна вказати кількість обертань, по їх завершенню процес завершиться.
- Часові та фінансові ліміти - Все частіше розробники софта дають можливість клієнтам встановлювати обмеження під час гри в автоматичному режимі. Найчастіше можна вказати максимальну суму програшу або виграшу. Нерідко також враховуються тимчасові і інші обмеження.
- Облік бонусів - Більшість любителів відео-слотів воліють самостійно запускати фрі-спіни або вручну випробовувати удачу в бонусних раундах. Як правило, Автогра сама припиняється, якщо клієнт отримує право брати участь в призових опціях. Але деякі розробники даний пункт включають в налаштування.
- Розширені можливості пошуку - Шанувальникам контролювати практично всі пункти, можна рекомендувати слоти з максимальною кількістю налаштувань Автогри. У таких автоматах можна вказувати суми разових виграшів або програшів, при яких потрібно робити паузу до подальших розпоряджень клієнта. Також проводяться розмежування по діям при початку різних бонусів.
Словом, перевіряйте набір опцій Автогри в кожному слоті казино Паріматч, якщо вам цікава ця функція.
Наостанок зазначимо, що гра по рівним шансам традиційно деактивується при запуску автоматичного режиму. Якщо вам відомі моделі слотів , в яких її можна задіяти в такому форматі, просимо розповісти про них в коментарях.
Автоматичний режим не є ігровою функцією, яка надає безпосередній вплив на результати розіграшів. Відповідно, її вплив може бути лише непрямим. Почнемо з того, що всі апарати казино Паріматч мають певний рівень повернення. Даний показник залежить від моделі та варіюється в дуже широкому діапазоні. Наприклад, в одних слотах він не перевищує 92%, а в інших сягає 98%. Природно, чим він вищий, тим вигідніше гра для клієнта. Важливо розуміти, що повернення є теоретичною величиною, що виявляється на довгому часовому відрізку. Тобто, протягом вечора можна шалено виграти або також шалено програти. Але якщо робити ставки на одному слоті протягом декількох років, ваші загальні показники будуть приблизно відповідати рівню повернення, який виробник заклав в автомат.
Виходить, що на нескінченно довгому ігровому відрізку у вас немає шансів обіграти відео-слот. Ви все одно залишитеся в мінусі. Таким чином, якщо ви задієте автоматичний режим лише для того, щоб прискорити процес, ви дієте собі на шкоду.
Отже, режим автоматичної гри категорично протипоказаний залежним від азартних ігор, оскільки така гра нібито знімає з людини відповідальність за те, що відбувається на екрані, крім того, перервати гру залежному користувачеві подвійно складно. Також ця функція не буде в нагоді тим користувачам, які намагаються контролювати витрати. І, звичайно, навряд чи варто рекомендувати автоспіни відвідувачам казино Паріматч, які прийшли за яскравими емоціями і приємним дозвіллям - цей режим робить ігровий процес рутинним, позбавляє його певної привабливості і навіть обмежує в можливостях. Отже, як висновок редакції – ця функція є цілком даремна.
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