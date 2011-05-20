Чудеса маркетинга или как достичь успеха на рукоделии

Современная жизнь, без преувеличения, является заложником информационных технологий. Это явление одновременно выступает и спасением и настоящим наказанием для социума. Поскольку является идеальным инструментом, при помощи которого можно внушить целевой аудитории абсолютно любую «правду». К сожалению, этим пользуются многие недоброжелатели. Поэтому, современным людям очень важно уметь отличать правду ото лжи, и, как говорится, грамотно отделять семена от плевел.

Безусловно, средства массовой информации, это не только способ получать полезную и доступную информацию о происходящих событиях в мире. Это отличный рекламный инструмент, пользующийся невероятным успехом у современных предпринимателей. Сегодня для реализации товаров и услуг большинство бизнесменов отдают предпочтение маркетинговым проектам, которые специализируются на он-лайн ресурсах. В чем преимущество такого выбора поговорим далее в статье.

Многие начинающие предприниматели нередко сталкиваются с проблемой успешного старта. Для того, чтобы найти правильное решение и достичь успеха в той или иной области, порой достаточно хорошо проанализировать рынок конкурентов и предложить потенциальному клиенту нечто такое, чего не найти в изобилии. Предлагаем рассмотреть этот вопрос предметно на примере успешной бизнес идеи основанной на рукоделии. К слову, современное рукоделие сегодня пользуется невероятным успехом. Изделия и предметы ручной работы вызывают интерес не только у почитателей рукоделия, но и у большого количества рядовых обывателей, подкупая своим качеством и эксклюзивностью. Именно поэтому рукоделие является отличной идеей для основания собственного бизнеса.

Итак, для примера рассмотрим всегда актуальную тему моды, а именно одежду. Одежда нужна человеку не только для выражения собственной индивидуальности, но и для комфорта и качества жизни. Цикличность моды диктует трендовые направления, помогая мастерам по изготовлению одежды «ловить волну» и предлагать покупателям стильные коллекции одежды и аксессуаров. Легко ли на этом построить собственный бизнес! Разумеется, нелегко, но вполне реально!

Если вы, как говорится, до мозга костей творческий человек и не представляете свою жизнь без рукоделия, вынашивая каждый свой авторский проект, как младенца, тогда у вас все козыри в руках. Если вы заручились поддержкой таких же творческих друзей – победа практически у вашего порога. Все, что от вас требуется, сложить пазл, то есть продумать бизнес концепцию. Задайтесь главным вопросом: «Что вы можете предложить потенциальным покупателям взамен на признание и популярность?». Правильный ответ: высокое качество, эксклюзивность, доступность.

Возвращаясь к тебе моды, сделаем акцент на выборе группы изделий. Людям всегда нужна обувь, белье и легкая, удобная одежда. От этого и отталкиваемся. Например, авторские футболки и майки с росписью и вышивкой ручной работы. Чем не идея для успешной реализации? Во-первых, это всегда востребованная группа одежды. Во-вторых, это хороший способ заявить о бренде. В-третьих: вы не рискуете остаться в тени, если найдете хорошую команду маркетологов, при помощи которых завоюете внимание целевой аудитории и покорите качеством своих покупателей.

Какой должна быть авторская изюминка модной одежды? Безусловно, брендовый акцент. Это может быть авторская тематическая роспись, нестандартная техника вышивки и декора, в которой используется бисер в комбинации с другими материалами, эксклюзивный дизайн, использование авторской фурнитуры. Также можно использовать своеобразные штампы вместо лейб на одежде: брендовую гравировку, нашивки на одежду, стразы в виде логотипа и тому подобное.

В то время, когда вы будете готовы заявить о себе громко, постарайтесь найти эффективный способ рассказать о себе. Разумеется, это всесторонняя реклама. Для этого можно использовать, как наружную рекламу, так и рекламу на он-лайн ресурсах. Большое значение имеет оптимизированная работа с вашим сайтом и поисковыми системами. Это предполагает ежедневную активную работу большой команды специалистов, направленную на максимальную раскрутку бренда. Маркетинг, SEO-оптимизация, реклама, изучение и контроль рынка конкурентов – это основные направления, которые важно учитывать для достижения высоких результатов.