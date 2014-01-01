Что необходимо знать об утеплении домов

Утепление наружных стен – очень востребованная сегодня услуга. Это не удивительно, учитывая стремительно взлетевшие цены на оплату тепла в Украине. И многие из тех, кто раньше только задумывался об утеплении, сегодня решили этой услугой воспользоваться.
Это правильное решение. Утепление фасадов не только позволяет экономить до 60 % средств на оплате тепла, но и решает ряд других проблем: исчезает сырость и плесень в квартирах, улучшается микроклимат, повышается звукоизоляция, стены меньше подвергаются разрушению и т.д.
Чтобы утепленные фасады служили долгие годы, нужно использовать качественные материалы и строго соблюдать технологию установки.
Безусловно, все нюансы утепления наружных стен хорошо знают специалисты. Но заказчики, которые платят за эту услугу немалые деньги, наверняка хотели бы иметь возможность контролировать процесс, чтобы быть уверенным в качестве работы.
Именно с этой целью мы расскажем о том, на что нужно обратить внимание при утеплении фасад с помощью пенопласта. Этот материал обладает важными преимуществами: хорошо держит тепло, мешает прохождению влаги, доступен по цене. Выбор пенопласта зависит от степени промерзания стен. Более подробную информацию можно получить, перейдя по адресу:http://teplodim.info/ru/useful-articles/penoplast-dlja-uteplenija-sten-chto-stoit-znat-ob-etom-materiale
Теплоизоляционный слой принимает на себя сезонные и суточные колебания температур , защищает стены от ультрафиолета и ветра. При минусовых температурах не даёт возможности промерзанию стен, что в свою очередь может привести к сырости внутри помещения и образованию грибка. Помещение теряет тепло через наружные стены до 60%, а утеплённые стены устраняют эту проблему , следовательно Вы будете экономить на отоплении до 45%.
При утеплении фасадов существует определенный алгоритм работ, которым нельзя пренебрегать. Прежде всего, это - подготовка основания.
В обязательном порядке проверяется существующая отделка фасада – на прочность, на наличие повреждений, на присутствие-отсутствие различной поросли (мха, грибов и т.п.).
Трещины и места отслоения облицовки или штукатурки должны быть отремонтированы, особенно это касается примыканий оконных и дверных конструкций, где, чаще всего, наблюдаются подобные повреждения.
Далее, поверхность фасада должна быть прогрунтована и выровнена специальными смесями. И только после этого можно приступать к непосредственному монтажу утеплителя.
Все работы по утеплению фасадов нужно проводить в строгом соответствии с правилами. Если вы нарушите технологию, то могут возникнуть мостики холода. В этом случае эффективность теплоизоляционного слоя резко упадет, а значит нужно проводить его реконструкцию. Именно поэтому многие владельцы частных домов предпочитают нанимать специализированную бригаду, которая выполнит все работы строго в соответствии с правилами. А это значит, что ваше жилище будет надежно защищено от зимних холодов.
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