Казино Кинг для любителей азарта

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Компот еще один автомат от Новоматик, дает возможность получить 5 000. Любители традиционных слотов точно оценят его простоту и фруктовые символы, из которых складываются выигрышные комбинации на игровом поле. Слот Пирамиды дает возможность делать ставки на двадцать одну линию, используя пять барабанов. Автомат позволяет увеличивать выигрыш за счет бонусного раунда, специальных символов.