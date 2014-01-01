Все что вы хотели узнать об агентстве SERM?

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Что вы хотели знать о Landing page? Нет сомнений, что всем уже давно известно значение термина Landing page, но все же стоит начать статью с его определения, Landing page – это стартовая (посадочная, целевая) страница, на которую пользователь обычно попадает со сторонних сайтов и на которой ему предлагается совершить какое-либо действие (кликнуть, зарегистрироваться, оставить адрес электронной почты, заполнить анкету и т.п.) за какое-либо вознаграждение (скидку при последующих покупках, бесплатную доставку и т.п.).

В агентстве Media Wise новый генеральный директор Media Direction Group объявляет о назначении Николая Муравьева на должность генерального директора агентства Media Wise. Он сменит Дмитрия Морозова, который остается в Media Direction Group и, в свою очередь, будет заниматься развитием бизнеса и взаимодействием с ключевыми клиентам группы.

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Наступила пятница 13, а значит, надо узнать, что нельзя делать в этот таинственный день Не бойся проснуться утром - бегом вставай из постели навстречу неудачам!Издавна пятницы 13 боялись многие. В старые-добрые времена люди даже рисовали на ладонях пятиконечные звезды, которые будто оберегали человека целый день.

КАК ВЫБРАТЬ PR-АГЕНТСТВО: 5 мифов о хорошем агентстве Рано или поздно наступает день, когда собственник бизнеса, наемный директор, а, возможно, и просто руководитель отдела продаж начинает задумываться о необходимости PR-сопровождения. Как найти того, кто создаст положительный имидж компании и будет его поддерживать? Кто не пустит пыль в глаза, а будет работать?