Все что вы хотели узнать об агентстве SERM?

Агентство SERM (SERM.UA) предоставляет услуги по комплексному управлению репутацией в Интернете. За время своей деятельности агентство реализовало много проектов в области Online Reputation Management и создало себе хорошее имя в среде пиарщиков и политтехнологов. Среди PR-экспертов SERM
считается основным субподрядчиком по созданию положительной репутации в Google, Facebook и YouTube.
История развития агентства
Агентство SERM основал Григорий Маленко в 2011 году. До этого он развивал портал «Обозреватель» в медиа-холдинге OBOZ.ua. Первой услугой, которую предоставляло агентство, было репутационное управление в поисковиках. Название агентства – это аббревиатура названия этой услуги на английском языке.
С 2014 году агентство занимается комплексным управлением онлайн-репутацией за счет расширения экспертизы в предоставляемых услугах.
В 2019 году агентство создало MediaMonitoringBot, при помощи которого пользователи могут отслеживать упоминание о себе или компании в ТОП-изданиях Украины.
Комплекс услуг агентства
SERM предоставляет следующий перечень услуг:
Комплексное управление репутацией в Интернете – за счет оптимального набора инструментов заказчику обеспечивают позитивную репутацию в Интернете, а также постоянно её поддерживают. Кроме того, проводится защита от информационных атак.
Media relations – размещается положительная информация о заказчике на релевантных интернет-площадках как в Украине, так и в англоязычном или франкоязычном пространстве. В том числе проводится работа с Википедией, которая включает влияние на информацию о заказчике, а также арбитраж.
Копирайтинг – написание авторских материалов, которые могут решить поставленную задачу. При помощи таких материалов вокруг конкретного человека или компании поднимается необходимый информационный шум.
Информационные войны – применяется набор действий, позволяющих создавать эффективную информационную защиту от атак и проводить антикризисный PR в Интернете, чтобы минимизировать репутационные потери.
Улучшение репутации заказчика на YouTube.
Удаление негатива о заказчике в Google.
Размещение PR-материалов о заказчике в релевантных онлайн-СМИ.
Партизанский маркетинг – применяются низкобюджетные маркетинговые инструменты, представляющие информацию о товаре или услуге заказчика таким образом, чтобы повлиять на принятие решения потенциальными потребителями о покупке или заказе.
SEO – проводится оптимизация сайта заказчика по запросам пользователей.
SERM – синергия SEO и PR, которая позволяет создавать и поддерживать положительную репутацию заказчика в поисковых системах.
Агентство занимается мониторингом СМИ, а также предоставляет услуги репутационного аудита и консалтинга.
-
Все, что вы хотели знать о популярной букмекерской конторе Ставки live Париматч
Ставки на спорт – это один из любимых способов времяпрепровождения в интернете, с каждым годом почитателей этого вида досуга становится все больше, и в этом нет ничего удивительного, так как Ставки live Париматч – это отличный сайт, где и выплаты большие, и сервис отличный.
-
Что вы хотели знать о Landing page?
Нет сомнений, что всем уже давно известно значение термина Landing page, но все же стоит начать статью с его определения, Landing page – это стартовая (посадочная, целевая) страница, на которую пользователь обычно попадает со сторонних сайтов и на которой ему предлагается совершить какое-либо действие (кликнуть, зарегистрироваться, оставить адрес электронной почты, заполнить анкету и т.п.) за какое-либо вознаграждение (скидку при последующих покупках, бесплатную доставку и т.п.).
-
В агентстве Media Wise новый генеральный директор
Media Direction Group объявляет о назначении Николая Муравьева на должность генерального директора агентства Media Wise. Он сменит Дмитрия Морозова, который остается в Media Direction Group и, в свою очередь, будет заниматься развитием бизнеса и взаимодействием с ключевыми клиентам группы.
-
ADV приглашает выпускников ВУЗов поработать в агентстве
Группа АДВ Украина по медиа сервису приглашает выпускников украинских ВУЗов начать карьеру или продолжить профессиональное развитие по направлениям: планирование, баинг, исследования и диджитал.
-
Aimbulance и Pepsi решили узнать, что тебе норм
Aimbulance и Pepsi разработали онлайн-платформу #менінорм
-
Реклама в Волгограде: ради эффекта плевать хотели на законы
Региональная общественная организация «Свободное сообщество журналистов» обратилась в антимонопольную службу и в департамент по рекламе администрации Волгограда по вполне конкретному поводу.
-
Все что Вы хотели знать об игровых автоматах
Игровые автоматы – одно из самых популярных развлечений в интернете, но у некоторых слоты все еще вызывают много вопросов и недоверий. Безусловно, еще не так давно каждый слышал печальные истории о тех, кто попал во власть к «однорукому бандиту», но сегодня большинство обвинений – плод беспочвенных опасений. Итак, давайте разберемся с самыми распространенными мифами.
-
Наступила пятница 13, а значит, надо узнать, что нельзя делать в этот таинственный день
Не бойся проснуться утром - бегом вставай из постели навстречу неудачам!Издавна пятницы 13 боялись многие. В старые-добрые времена люди даже рисовали на ладонях пятиконечные звезды, которые будто оберегали человека целый день.
-
КАК ВЫБРАТЬ PR-АГЕНТСТВО: 5 мифов о хорошем агентстве
Рано или поздно наступает день, когда собственник бизнеса, наемный директор, а, возможно, и просто руководитель отдела продаж начинает задумываться о необходимости PR-сопровождения. Как найти того, кто создаст положительный имидж компании и будет его поддерживать? Кто не пустит пыль в глаза, а будет работать?
-
Узнать все! Использование информации о программах лояльности
Привлекательность программ лояльности с каждым годом становится все более заметной. Кошельки отечественных потребителей уже ломятся от пластиковых карт. Пожалуй, все крупные компании поняли: одно дело привлечь клиента, совсем другое – завоевать его доверие и сделать лояльным. Потребителей удерживают, в основном, материальными и нематериальными поощрениями, впрочем, это не все, что сегодня можно предложить покупателю. На рынке появился третий вид бонусов – информация.