Автоматы Новоматик в клубе Вулкан

Все игорные заведения стараются привлекать посетителей выбором автоматов, бонусами. В ассортименте можно найти лучшие разработки ведущих производителей софта. Во всех казино есть продукция корпорации Novomatic. Австрийская фирма существует с 80-х годов двадцатого века, имеет представительства в десятках стран, выпустила сотни аппаратов. Выбирая автоматы Вулкан , можно найти большое количество фирменных эмуляторов на любой вкус.

Широко известный слот «Book of Ra» выпущен еще в 2005 году. Это один из самых успешных проектов. Автомат есть в каждом игорном заведении, как в наземных клубах, так и интернет-казино. Тема поиска сокровищ Древнего Египта продолжает лидировать по популярности. Кроме самого аппараты и его версии Deluxe есть много продолжений и подражаний. Созданы «Книжки 6», где включается при желании шестой барабан, принося более высокую прибыль.

Есть немало подражаний, например, «Золото Фараона», «Рамзес 2» и многие другие. Также на барабанах изображены карточные знаки, фараоны, сфинксы, пирамиды, боги и священные животные Древнего Египта. Кроме древнеегипетской темы есть также «Золото Ацтеков» и многие другие аналогичные разработки. В «Золотом Ковчеге» главная героиня женщина-археолог

Выбор разных тем игровых аппаратов

Популярна среди азартных игроков пиратская тема. Рисковые корсары близки по духу геймерам. Одним из самых известных автоматов данной тематики является слот «Sharky». Игроки смогут вместе с пиратом поискать сокровища на островах в океане.

Среди фирменных разработок много фруктовой тематики. Симулятор «Компот» можно отнести к классике, несмотря на пять вертушек. А вот аппарат «Ultra Hot» оснащен тремя вертушками, имеет минимальное количество функций. Успешные эмуляторы имеют модернизированные продолжения. Симулятор «Queen of Hearts» имеет традиционные для фирменных автоматов опции;

рисковую игру с определением цвета перевернутых карт;

бесплатные запуски катушек;

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Также все автоматы оснащаются автоматическим режимом. Эмулятор «Unicorn Magic» относится к сказочной тематике, начиная цикл об обитателя сказочного леса. В данный цикл входят слоты «Таинственный Лес», «Золото Грифона» и другие. На катушках аналогичные изображения, у всех аппаратов идентичных символ разброса.

Эмулятор «Горилла» имеет пятьдесят линий выплат. В слоте трехмерная графика, накопительный джекпот. Каждый пользователь сможет выбрать симулятор, наиболее подходящий для себя, приносящий удовольствие и прибыль.