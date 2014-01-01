Бесплатные вращения во время игры на игровом автомате

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Приветственный бонус с бесплатными вращениями в клубе Вулкан
Количество бесплатных вращений, в первую очередь зависит от того, насколько "большой" или "мощный" бонус вы получаете. Это может быть только один бесплатный шанс на вращение, но в случае, если вы достигли полного бонуса, Вы можете получить десять или более вращений бесплатно – все зависит от комплектации бонуса и сколько этих комбинаций Вы получите.
Затем вы можете использовать эти бесплатные спины, чтобы иметь возможность в течение нескольких раундов играть совершенно бесплатно. Вы можете сделать классическую выигрышную комбинацию из различных символах, а выплата, как правило, будет добавлена к вашему депозиту, с которым вы играете на данном слоте.
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