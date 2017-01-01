Инвестирование на Форекс: главное

16 декабря

Ранее в статьях мы уже разбирали теорию,в частности много внимания уделяли терминологии, но сегодня в нашей статье речь пойдет о том, с чего начать новичку на рынке Форекс и почему рынок Форекс доступен?



В чем доступность?



а) Для этого нужен только доступ к Интернету и никаких посредников. Инвестор в считанные минуты регистрируется на сайте брокера (компании), который предоставляет услуги управляемых ПАММ-счетов, и если уже имеется зарегистрированная какая-то электронная платежная система (к примеру WebMoney) или банковская карта с подключением к интернет-банкингу, то можно сразу переводить деньги для инвестирования в ПАММы управляющих трейдеров.



б) Возможность начать инвестировать даже с 1 $. Но я инвестирую в ПАММ-счета лучших из лучших трейдеров на сегодняшний день. К сожалению, их не так много. И в большинства из них минимальная вступительная сумма 100 $. Изучив детально рекомендации и Форекс отзывы, вы наверняка найдете еще выгодные предложения от трейдеров.



А какая прибыльность? Если зайти в рейтинг управляющих любого брокера, то можно насчитать десятки, а то и сотни ПАММ-счетов. В некоторых прибыльность может быть 100% в месяц и даже больше. Но там и большие риски потерять вложенные денежные средства. Поэтому надо уметь «фильтровать» хороших управляющих со стабильными и положительными результатами на протяжении большого промежутка времени. И самые первые в рейтинге – это не самые лучшие.



Я же пользуюсь услугами управляющих, которые зарабатывают для инвесторов в среднем 5%-6% в месяц (а это около 80% - 100% годовых с реинвестированием) от вложенных средств. И как показывает практика, это очень хороший результат.



В чем ликвидность? Ликвидность заключается в том, что в случае необходимости, можно быстро вывести деньги с ПАММ-счета. Заявка подается в любой момент и деньги выводятся в конце торгового периода, который в большинстве случаев составляет одну неделю (встречается также две и четыре недели).



Как понять, контролируемый? Подконтрольность активов очень важна в мире инвестиций. Именно в ПАММ сервисе она максимально прозрачная. Инвестор в режиме реального времени может наблюдать за работой своих денег: какие сделки закрыты, какие еще открыты, какой риск использует управляющий и т.д. А если что-то не нравится, принять решение о переводе в другой ПАММ или выводе из проекта.

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