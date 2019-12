Инвестирование на Форекс: вводная часть

Pepsi-Cola планирует увеличить размер инвестиций в свое подразделение, которое располагается в китайском городе Наньчан (Nanchang). Nanchang Pepsi-Cola Beverage Co., Ltd. будет преобразовано из кооперативного в совместное предприятие. Pepsi-Cola планирует нарастить производственные мощности. Директор Nanchang Pepsi-Cola Beverage Co., рассказывая о причинах неспособности предприятия удовлетворять высоким потребностям рынка, ссылалась на тот факт, что завод по-прежнему эксплуатирует старое оборудование, установленное еще в 1980-х гг.