Инвестирование на Форекс: вводная часть

Лично я в данный момент времени инвестирую на рынке Forex. А конкретнее, в ПАММ-счета, в ПАММ-индексы, а также компании доверительного управления (FOREX MMCIS и Mill Trade). Если вы также собираетесь зарабатывать деньги на Форекс,то вам обязательно стоит внимательно изучить FX отзывы
, где вы узнаете много интересной, а главное - полезной информации о рынке Форекс и инвестировании. О выгодных вложениях мы и поговорим в этой статье. Но сначала немного терминологии.
А что такое рынок Forex? Рынок Forex (foreign exchange market) – это международный межбанковский валютный рынок, где оборачиваются огромные капиталы, а товаром выступают валюты разных стран. Иными словами – это самый большой валютообменник. Он работает круглосуточно, кроме выходных.
Как зарабатывают на форекс? На словах очень просто. Покупают одну валюту за другую подешевле, а продают подороже, или сначала продают подороже, а потом покупают подешевле. А разница - и есть прибыль. Сам процесс называется трейдингом, а человек, который ведет торговлю – трейдер.
Что такое ПАММ? ПАММ (с англ. Percentage Allocation Management Module) модуль процентного распределения – это специальная программа, которая устанавливается на управляемый трейдером счет для пропорционального управления капиталами инвесторов.
Что такое управляемый ПАММ-счет? Это счет, на котором сосредоточены средства трейдера (управляющего) и инвесторов, и ведется торговля с целью получения прибыли. Результаты торговли управляющего отображаются в реальном времени. Технология ПАММ позволяет управляющему трейдеру только управлять деньгами инвесторов, а переводить и тем более снимать средства инвесторов он не может. Смотрите пример.
Реинвестирование (от лат. re – повторное действие и investire – облагать) – повторное, дополнительное вложение средств (денег) с целью получения еще большей прибыли.
Периодический ролловер – техническая процедура подведения итогов по результатам деятельности ПАММ-счета, на котором окончился торговый период.
Торговый период – временной промежуток между двумя периодическими ролловерами.
А теперь я продолжу. И более детально остановлюсь на ПАММ-счетах в следующей статье. Так почему же инвестирование средств в ПАММ-счета рынка форекс выгодно? Потому, что это наиболее доступный, наиболее прибыльный, ликвидный и контролируемый вид инвестирования на сегодняшний день.
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