Летнее настроение в новинке «Ягодная дача» от бренда «ФрутоНяня»

24 апреля

К летнему сезону бренд «ФрутоНяня» подготовил для малышей ягодно-фруктовое угощение. Новая серия продуктов «Ягодная дача» выйдет в самых востребованных категориях – сок и пюре в пауче, специально для детей с 6 месяцев.

Ягоды и фрукты необходимы для здоровья ребенка. Но до появления нового урожая еще далеко, а свежих витаминов сейчас уже очень мало. Именно поэтому бренд детского питания «ФрутоНяня» дополнил свой ассортимент новой коллекцией продуктов. «Ягодная дача» – это сочетание освежающего вкуса и пользы летних ягод, которое порадует малыша.

В состав новой серии входит яблоко, самый любимый фрукт всех малышей. Именно поэтому он является главным ингредиентом в пюре и соках «ФрутоНяня». А еще ягоды, которые ребенок может попробовать летом на даче: клубника, ежевика, черная смородина и черника.

Ягоды клубники и ежевики содержат органические кислоты, помогающие пищеварению. Черная смородина – один из лидеров по содержанию аскорбиновой кислоты (витамина С), помогающей защитить организм от вредного воздействия окружающей среды. Ягоды черники содержат особые вещества антоцианы, которые обладают свойствами антиоксидантов и благоприятно влияют на зрение. Эти ягодные ингредиенты будут полезны ребенку, помогут познакомиться с новыми вкусами и расширить рацион маленького гурмана.

Фруктовые пюре в пауче и соки удобно брать с собой в поездку на дачу или на прогулку, а также давать в качестве перекуса. Пюре в пауче традиционно снабжено крышкой-игрушкой.



Справка:

АО «ПРОГРЕСС» является одним из крупнейших производителей на рынке детского питания в России. Компания выпускает продукцию под тремя узнаваемыми брендами: «ФрутоНяня», «ФрутоНяня Малышам», «Липецкий бювет». «ФрутоНяня» – один из наиболее известных брендов детского питания в России. На данный момент в линейке «ФрутоНяня» представлены более 250 наименований продукции. Это самые разные продукты для детей: соки, нектары, соки прямого отжима, морсы, кисели, десерты, фруктовые пюре, пюре со сливками, творогом, фруктово-овощные, овощные и мясные пюре, различные виды каш (быстрорастворимые, готовые и жидкие), детская вода, молоко и кисломолочные продукты, молочные коктейли, питьевые йогурты и творожки, а также новая линейка фруктовых пюре ORGANIC.

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