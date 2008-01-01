Главная  »  Новости  »  Пресс-релизы


“Grivna Cent” присоединяется к социальному проекту #TabascoWorkForGood

24 апреля
“Grivna Cent” присоединяется к социальному проекту #TabascoWorkForGood
Компания обеспечит работой двух украинских креативщиков
Агентство TABASCO и украинские бизнесы продолжают для трудоустройства креаторов. TABASCO предлагает компаниям решить свои креативные задачи, а под их реализацию находит талантливых копирайтеров, дизайнеров и арт-директоров, которые потеряли работу из-за кризиса. 
К социальному проекту присоединилась сеть магазинов “Grivna Cent”. 
“В тяжелые времена главное - поддерживать друг друга, именно поэтому мы присоединились к инициативе. Мы рады, что получим качественный продукт от профессионалов и тем самым обеспечим работой двух креативщиков”, - операционный директор сети “Grivna Cent” Сергій Осман.
Об участии в #TabascoWorkForGood уже заявили компании “Наша Ряба” и СТУДИОПАК. 
Креаторы, присылайте свои резюме по адресу: hr@tabasco.agency
Бизнесы, которые готовы присоединиться к проекту, пишите сюда: WorkForGood@tabasco.agency
 


Комментарии

Еще никто не оставлял комментариев к данному материалу.

Добавить комментарий



Похожие статьи


2014 © ProReklamu.com - Реклама, Маркетинг, PR, SEO.