“Grivna Cent” присоединяется к социальному проекту #TabascoWorkForGood

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КОМПАНИЯ CANON EUROPE ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ К НОВОМУ АЛЬЯНСУ NETFLIX POST TECHNOLOGY ALLIANCE
Четыре камеры Cinema EOS выбраны в качестве продуктов альянса Netflix Post Technology. Компания Canon, лидер в области решений для работы с изображениями, с гордостью объявляет о своем присоединении к новому альянсу Netflix Post Technology Alliance.
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Мимимишному проекту Watsons Украина исполнился год
В июле 2018 исполнился год благотворительному проекту Watsons Украина «Давай поборемо рак разом». По данным компании, за этот период удалось собрать 342 778 гривен, что почти в два раза больше, чем было запланировано. На эти средства закуплено почти 600 упаковок лекарств, которые переданы в отделения онкогематологии четырех областных больниц Украины.
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Рекламное агентство ОМИ представило кейс по успешному проекту для бренда Tic Tаc в Сочи Парке
Рекламное Агентство OMI подготовило кейс по успешной активации для бренда Tic Tac, проведенной летом 2017 г. на территории главного курортного парка России – Сочи Парка.
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К проекту российской системы бронирования авиабилетов подключились акционеры "Внуково"
До сих пор был известен только один подрядчик – «Ростех».
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Памятник князю Владимиру будет создан по проекту Салавата Щербакова
В 2015 году на Воробьевых горах откроется 24-метровый монумент крестителю Руси.
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«Прайм групп» присоединяется к Ассоциации наружной рекламы Украины
Всеукраинский оператор наружной рекламы «Прайм групп» и Ассоциация наружной рекламы Украины объединяют усилия по развитию отрасли out-of-home-коммуникаций.Для эффективного взаимодействия в вопросах отраслевого развития ooh-индустрии компания «Прайм групп» присоединяется к АНРУ в качестве участника индустриального объединения
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Поисковый трафик проигрывает социальному
С ноября 2012 года по ноябрь 2013 года поисковый трафик снизился, социальный – вырос в два раза.Об этом говорится в новом исследовании экспертов Shareaholic
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Образы 50 Cent, Lady Gaga и KISS использовали в анти-пиратской рекламе
Американская сеть музыкальных магазинов Rhythm House подготовила новую рекламную кампанию, осуждающую бесплатное скачивание музыки через интернет.
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Dutko присоединяется к семейству Grayling!
15 декабря 2008г., — Huntsworth plc, международная коммуникационная бизнес-группа, сообщила о приобретении Dutko Worldwide Holdings, Inc, (‘Dutko’), американской компании, консультирующей по вопросам общественно-государственной политики. По предварительной оценке, сумма сделки составит 33,6 миллионов долларов США. Dutko будет интегрирована в бренд Grayling, значительно расширяя предложение Grayling в США и предлагая новые возможности глобального PR.
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Украина присоединяется к мировой Dj-культуре!
В Arena Dance Club состоялась презентация украинской редакции культового международного журнала DJmag. 8 февраля в Киеве стартовало грандиозное открытие журнала DJmag в Украине: пресс-конференция и DJmag VIP Party, которая продолжилась 9 февраля DJmag Start Party (крупнейшим Dance Festival в Киеве).