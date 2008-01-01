“Grivna Cent” присоединяется к социальному проекту #TabascoWorkForGood

24 апреля

Компания обеспечит работой двух украинских креативщиков

Агентство TABASCO и украинские бизнесы продолжают для трудоустройства креаторов. TABASCO предлагает компаниям решить свои креативные задачи, а под их реализацию находит талантливых копирайтеров, дизайнеров и арт-директоров, которые потеряли работу из-за кризиса.

К социальному проекту присоединилась сеть магазинов “Grivna Cent”.

“В тяжелые времена главное - поддерживать друг друга, именно поэтому мы присоединились к инициативе. Мы рады, что получим качественный продукт от профессионалов и тем самым обеспечим работой двух креативщиков”, - операционный директор сети “Grivna Cent” Сергій Осман.

Об участии в #TabascoWorkForGood уже заявили компании “Наша Ряба” и СТУДИОПАК.

Креаторы, присылайте свои резюме по адресу: hr@tabasco.agency

Бизнесы, которые готовы присоединиться к проекту, пишите сюда: WorkForGood@tabasco.agency



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