P&G АНОНСИРОВАЛА ПРОГРАММУ ДЕЙСТВИЙ В ПЕРИОД КОРОНАВИРУСА НОВОГО ТИПА COVID-19

На сегодняшний день компания безвозмездно передала на борьбу с пандемией и ее последствиями $15 млн, а также ввела в эксплуатацию линии по производству санитайзеров и медицинских масок. Первым этапом помощи в России станет передача 76 тонн собственной продукции для 21 тыс. пенсионеров и членов малообеспеченных семей.1 апреля, 2020, Москва, Россия – Компания Procter & Gamble опубликовала открытое заявление председателя правления и исполнительного директор P&G Дэвида Тейлора с перечнем мер, предпринимаемых для борьбы с коронавирусом нового типа COVID-19 и его последствиями. P&G сосредоточилась на трех направлениях деятельности: защита здоровья собственных сотрудников, бесперебойное обеспечение потребителей по всему миру товарами повседневного спроса, а также поддержка тех, кто больше всего нуждаются в помощи.На сегодняшний день вклад компании в борьбу с пандемией составил $15 млн.Европейское подразделение компании направило помощь в виде средств личной гигиены, товаров для дома, дезинфицирующих средств и финансовой поддержки некоммерческих организаций на общую сумму $10 млн, из них $1 млн международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) на оказание медицинской помощи нуждающимся, закупку медицинских материалов и гигиеническое образование населения в регионах распространения вируса.На пяти заводах P&G в разных странах установлены и введены в эксплуатацию новые линии по производству дезинфицирующих средств. В ближайшие недели компания продолжит расширять производство санитайзеров и при полной готовности выйдет на производительность не менее 45 000 литров в неделю. Дезинфицирующие средства для рук передаются больницам, органам здравоохранения, гуманитарным организациям, а также сотрудникам P&G, задействованным на производстве.Компания наладила работу по изготовлению масок для лица на собственных предприятиях в Китае, Северной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и в Африке. Они будут переданы больницам, службам скорой помощи и другим организациям, находящимся на первой линии борьбы с пандемией, а также сотрудникам компании, задействованным на предприятиях по всему миру. В долгосрочной перспективе производство масок позволит P&G напрямую помогать людям там, где существует беспрецедентная потребность в маскахБренд Vicks®, специализирующийся на выпуске средств против простуды и гриппа, перечислил $1 млн одной из крупнейших в мире медицинских организаций по оказанию помощи Direct Relief. Эти средства пойдут на оснащение медицинских работников защитным снаряжением и обеспечение медикаментами и оборудованием.Среди компаний, на которых направлена финансовая помощь компании в период действия коронавируса COVID-19 такие организации, как Feeding America, Китайский фонд развития молодежи, One Foundation, Корейская ассоциация по оказанию помощи в случае стихийных бедствий, United Way и другие.РОССИЯВ период пандемии коронавируса COVID-19 российское подразделение Procter & Gamble также сосредоточится на защите здоровья собственных сотрудников, обеспечении бесперебойного обслуживания потребителей и поддержке нуждающихся в помощи сообществ. В рамках бессрочной благотворительной программы «Забота в каждый дом» компания перенаправит все доступные ресурсы на борьбу с последствиями коронавируса.Первым этапом локальной программы в России станет безвозмездная передача 76 тонн собственной продукции наиболее незащищенным слоям населения в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Воронеже, Рязани, Краснодаре и Кемерово. P&G передает в пользу людей, находящихся в группе высокого риска, продукцию 16 своих ведущих брендов в партнерстве с Фондом продовольствия «Русь». Данный шаг позволит обеспечить товарами первой необходимости более 21 тыс. пенсионеров и членов малообеспеченных семей. Волонтеры доставят корзины с продуктами и предметами первой необходимости на дом. Передаваемая продукция будет включать в себя товары первой необходимости для стирки, мытья посуды, влажной уборки дома, и личной гигиены. Также, семьям с детьми будет направлена продукция бренда Pampers. По мере формирования продуктовых корзин и запросов от партнеров, задействованных в оказании помощи пострадавшим, компания продолжит передачу собственной продукции и в других регионах России.О компании Procter & GambleВо всем мире P&G служит потребителям, благодаря одному из сильнейших портфелей качественных и пользующихся заслуженным доверием торговых марок, таких как Always®, Ariel®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, Tide®, Vicks®. P&G ведет деятельность в 70 странах мира.Подробная информация о компании P&G и ее брендах на сайте www.pg.comНовости и информация для СМИ на сайте www.pgrussia.news