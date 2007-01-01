Компанія «Henkel» запускає комплексну глобальну програму солідарності для підтримки постраждалих громад, працівників і клієнтів
1 апреля
«Компанія «Henkel» готова допомогти вирішити цю безпрецедентну проблему. Відповідно до наших цінностей ми бажаємо зробити свій внесок у комплексну глобальну програму солідарності, — заявив Карстен Кнобель, голова правління Ради директорів компанії «Henkel». – Ми маємо протистояти пандемії разом, прагнучи захистити своїх працівників та їх робочі місця, обслуговуючи наших клієнтів і підтримуючи країни, де представлена наша продукція».
Пожертва фонду ВООЗ/ООН та іншим організаціям — їм компанія надає 2 мільйони євро для боротьби з пандемією. Фонд Фріца Хенкеля пожертвує 1 мільйон євро безпосередньо Фонду солідарного реагування на COVID-19, заснованому Фондом Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) та Організації Об'єднаних Націй (ООН). Ці кошти будуть спрямовані на закупівлю захисного спорядження для медичних працівників, обладнання діагностичних лабораторій, покращення збору та аналізу даних, створення та підтримки відділень інтенсивної терапії, а також для прискорення досліджень та розробки дієвих вакцин і терапевтичних препаратів.
Визначений перелік організацій та партнерів в усьому світі отримають ще 1 мільйон євро від Фонду Фріца Хенкеля, а також на фінансування особистих волонтерських ініціатив працівників, які роблять внесок у боротьбу з пандемією.
Пожертвування засобів особистої гігієни та побутової хімії — компанія «Henkel» безоплатно розповсюдить 5 мільйонів одиниць засобів особистої гігієни та побутової хімії в усьому світі: засоби для дезінфекції рук, мило та захисне спорядження, миючі та дезінфекційні засоби, інші побутові засоби для чищення. Команда з соціальної активності компанії «Henkel» надасть ці пожертви у тісній співпраці з благодійними організаціями, місцевою владою та партнерами по всьому світу.
Додаткове виробництво дезінфекційних засобів компанія «Henkel» запустить на пристосованих для цього виробничих об'єктах. Ця продукція надійде державним установам і професійним групам для допомоги у боротьбі з коронавірусом.
Підтримка малого та середнього бізнесу у складних економічних умовах пандемії: компанія «Henkel» розробляє покращені умови оплати для окремих ділових партнерів, а також формує заходи для надання покращених умов оплати для перукарських салонів.
Безпека працівників, клієнтів та ділових партнерів — «Henkel» вживає заходи для попередження та уникнення кризових ситуацій у сфері протиепідемічної безпеки та ризиків зараження. Компанія залучає команди з управління кризовими ситуаціями на національному, регіональному та глобальному рівнях для підтримання нормальної діяльності за нестандартних обставин.
«Я хотів би подякувати нашим глобальним і місцевим кризовим командам, що діяли з початку поширення коронавірусу в Китаї. Щодо співробітників, які продовжують працювати на об'єктах для підтримання нашої діяльності, ми вжили додаткових заходів для зменшення ризиків зараження. Наприклад, чітке дотримання визначених заходів у разі підозри на інфікування, посилення санітарно-гігієнічних норм, мінімізація контакту між змінами та зменшення кількості працівників шляхом переведення на дистанційну роботу, якщо є така можливість», — наголосив заявив Карстен Кнобель, голова правління Ради директорів компанії «Henkel».
Про компанію «Хенкель»
Компанія «Хенкель» здійснює свою діяльність у світовому масштабі та має збалансований і диверсифікований портфель продукції. Силами трьох своїх бізнес-підрозділів компанія утримує провідні позиції у сегментах промислових і споживчих продуктів завдяки своїм потужним брендам, інноваційному підходу та застосуванню передових технологій. Бізнес-підрозділ «Клейові технології» компанії «Хенкель» є світовим лідером на ринку клейових матеріалів у всіх сегментах продуктів для промисловості на глобальному рівні. Бізнес-підрозділи «Засоби для прання та догляду за оселею» і «Косметичні засоби» компанії «Хенкель» утримують провідні позиції на багатьох ринках світу та у численних категоріях продукції. Компанія «Хенкель», заснована у 1876 році, має історію успіху, що триває понад 140 років. У 2019 році обсяг продажу компанії становив понад 20 мільярдів євро, а скоригований операційний прибуток – більш як 3,2 мільярда євро. Чисельність працівників компанії «Хенкель» становить понад 52 000 осіб у всьому світі. Це віддана та різноманітна команда ентузіастів, яких об’єднує спільна корпоративна культура та спільна мета – створення цінності з дотриманням принципів сталого розвитку, а також спільні ідеї. Компанія «Хенкель» є визнаним лідером у сфері сталого розвитку, вона посідає провідні позиції у багатьох міжнародних індексах і рейтингах. Привілейовані акції компанії «Хенкель» внесені до переліку, що охоплюється фондовим індексом Німеччини DAX. Більш детальна інформація міститься на сайті www.henkel.com
-
Точність – наша звичка: Сінево демонструє побут своїх працівників-перфекціоністів.
Агенція HOSHVA DGTL показали, як чіткі стандарти роботи в міжнародній компанії Сінево впливають на поведінку її працівників у повсякденному житті.
-
Компанія «Даталайн» стала дійсним членом Інтернет Асоціації України
Рішенням Правління Інтернет Асоціації України компанія «Даталайн» стала дійсним членом Асоціації. Наразі ІнАУ об'єднує 112 компаній ІКТ-ринку: 65 дійсних та 47 асоційованих членів.
-
Рішенням Правління ІнАУ компанія «ОмніЛінк» стала асоційованим членом Інтернет Асоціації України
Рішенням Правління Інтернет Асоціації України компанія «ОмніЛінк» стала асоційованим членом ІнАУ. Компанія «ОмніЛінк» заснована у 2009 році і є спеціалізованим постачальником повного спектру IT-обладнання та рішень для сервіс-провайдерів. «ОмніЛінк» пропонує широкий спектр товарів від різних виробників.
-
УЄФА запускає тендер на оренду медіаправ щодо Євро-2012
20 січня УЄФА офіційно повідомив про початок тендеру на оренду позаєвропейських медіаправ на продукти, що пов'язані з Євро-2012. Про це повідомляє сайт інформаційного центру «Україна-2012».
-
Перший Автомобільний телеканал представляє програму «Алло, гараж!» з Анітою Цой!
Знімальна група програми «Алло, гараж!» сприймає кожен автомобіль, що потрапляє на проект, як безмежне і вдячне поле для творчості. Машина в руках цих людей – зручний засіб, за допомогою якого вони шокують не лише власника, але й усіх довкола. Кваліфіковані спеціалісти відмінно роблять свою справу.
-
На ТРК «Київ» Максим Лазебник запустить програму про рекламу
Виконавчий директор Всеукраїнської рекламної коаліції Максим Лазебник планує зробити програму про рекламу на ТРК «Київ». Про це «ТК» повідомив сам Максим Лазебник. За його словами ці плани мають бути реалізовані у межах співробітництва Всеукраїнської рекламної коаліції та Київського медіа холдингу. Як повідомляла «Телекритика», ці структури підписують меморандум про співпрацю, а Максим Лазебник стане редактором рубрики медіа у цих ЗМІ.
-
З'їзд НМПУ прийняв програму діяльності на два роки і зміни до статуту, а також обрав нових членів
Незалежна медіа-профспілка України активно захищатиме інтереси своїх членів при роздержавленні ЗМІ. Зокрема, в програмі діяльності профспілки на найближчі два роки, прийнятій на Другому з’їзді НМПУ, що відбувся у минулі вихідні в Бердянську, передбачено, що НМПУ створить страйковий фонд на випадок оголошення страйків та фонд соціальної допомоги працівникам ЗМІ, запровадить профспілкові інспекції для контролю за дотриманням з боку власників умов журналістів та інше.
-
Компания Shell и агентство "Виллард" запускают образовательную програму для школьников в Киеве
Компания Shell запустила в Украине образовательную программу безопасного поведения детей на дорогах при поддержке агентства "Виллард". До конца учебного года новая школьная программа пройдет в 43-х общеобразовательных школах Святошинского района Киева. Тесно работая с ГАИ г. Киева и Министерством образования Украины, компания Shell планирует расширить программу в будущем и проведет ее во многих других школах Киева.
-
«Телекритика» розпочала програму круглих столів з фахівцями українського медіа-ринку
Журнал «Телекритика» та реномований київський ресторан «Велюр» оголошують про старт річної програми круглих столів за участю представників українського медіа-ринку. В першу чергу - телевізійного. Протягом 2007 року раз на місяць круглі столи «Телекритики» проходитимуть у VIP залі «Велюру», кожен з них буде присвячений конкретній темі або сегменту медіа-індустрії.
-
Незалежна Медіа-профспілка України розпочала співпрацю з Донецькою профспілкою працівників ЗМІ
Незалежна Медіа-профспілка України підписала угоду про співпрацю з Донецькою профспілкою працівників ЗМІ, яка об’єднує близько 900 журналістів та співробітників мас-медіа Донбасу. «Ми давно шукали в цьому регіоні партнера для системної роботи, - каже Сергій Гузь, голова Медіа-профспілки. – Попередній досвід спілкування з Галиною Бєлоглазовою, яка очолює Донецьку профспілку, показав, що ми робимо спільну справу”.