Компанія «Henkel» запускає комплексну глобальну програму солідарності для підтримки постраждалих громад, працівників і клієнтів

1 апреля

«Компанія «Henkel» готова допомогти вирішити цю безпрецедентну проблему. Відповідно до наших цінностей ми бажаємо зробити свій внесок у комплексну глобальну програму солідарності, — заявив Карстен Кнобель, голова правління Ради директорів компанії «Henkel». – Ми маємо протистояти пандемії разом, прагнучи захистити своїх працівників та їх робочі місця, обслуговуючи наших клієнтів і підтримуючи країни, де представлена наша продукція».

Пожертва фонду ВООЗ/ООН та іншим організаціям — їм компанія надає 2 мільйони євро для боротьби з пандемією. Фонд Фріца Хенкеля пожертвує 1 мільйон євро безпосередньо Фонду солідарного реагування на COVID-19, заснованому Фондом Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) та Організації Об'єднаних Націй (ООН). Ці кошти будуть спрямовані на закупівлю захисного спорядження для медичних працівників, обладнання діагностичних лабораторій, покращення збору та аналізу даних, створення та підтримки відділень інтенсивної терапії, а також для прискорення досліджень та розробки дієвих вакцин і терапевтичних препаратів.

Визначений перелік організацій та партнерів в усьому світі отримають ще 1 мільйон євро від Фонду Фріца Хенкеля, а також на фінансування особистих волонтерських ініціатив працівників, які роблять внесок у боротьбу з пандемією.

Пожертвування засобів особистої гігієни та побутової хімії — компанія «Henkel» безоплатно розповсюдить 5 мільйонів одиниць засобів особистої гігієни та побутової хімії в усьому світі: засоби для дезінфекції рук, мило та захисне спорядження, миючі та дезінфекційні засоби, інші побутові засоби для чищення. Команда з соціальної активності компанії «Henkel» надасть ці пожертви у тісній співпраці з благодійними організаціями, місцевою владою та партнерами по всьому світу.

Додаткове виробництво дезінфекційних засобів компанія «Henkel» запустить на пристосованих для цього виробничих об'єктах. Ця продукція надійде державним установам і професійним групам для допомоги у боротьбі з коронавірусом.

Підтримка малого та середнього бізнесу у складних економічних умовах пандемії: компанія «Henkel» розробляє покращені умови оплати для окремих ділових партнерів, а також формує заходи для надання покращених умов оплати для перукарських салонів.

Безпека працівників, клієнтів та ділових партнерів — «Henkel» вживає заходи для попередження та уникнення кризових ситуацій у сфері протиепідемічної безпеки та ризиків зараження. Компанія залучає команди з управління кризовими ситуаціями на національному, регіональному та глобальному рівнях для підтримання нормальної діяльності за нестандартних обставин.

«Я хотів би подякувати нашим глобальним і місцевим кризовим командам, що діяли з початку поширення коронавірусу в Китаї. Щодо співробітників, які продовжують працювати на об'єктах для підтримання нашої діяльності, ми вжили додаткових заходів для зменшення ризиків зараження. Наприклад, чітке дотримання визначених заходів у разі підозри на інфікування, посилення санітарно-гігієнічних норм, мінімізація контакту між змінами та зменшення кількості працівників шляхом переведення на дистанційну роботу, якщо є така можливість», — наголосив заявив Карстен Кнобель, голова правління Ради директорів компанії «Henkel».



Про компанію «Хенкель»

Компанія «Хенкель» здійснює свою діяльність у світовому масштабі та має збалансований і диверсифікований портфель продукції. Силами трьох своїх бізнес-підрозділів компанія утримує провідні позиції у сегментах промислових і споживчих продуктів завдяки своїм потужним брендам, інноваційному підходу та застосуванню передових технологій. Бізнес-підрозділ «Клейові технології» компанії «Хенкель» є світовим лідером на ринку клейових матеріалів у всіх сегментах продуктів для промисловості на глобальному рівні. Бізнес-підрозділи «Засоби для прання та догляду за оселею» і «Косметичні засоби» компанії «Хенкель» утримують провідні позиції на багатьох ринках світу та у численних категоріях продукції. Компанія «Хенкель», заснована у 1876 році, має історію успіху, що триває понад 140 років. У 2019 році обсяг продажу компанії становив понад 20 мільярдів євро, а скоригований операційний прибуток – більш як 3,2 мільярда євро. Чисельність працівників компанії «Хенкель» становить понад 52 000 осіб у всьому світі. Це віддана та різноманітна команда ентузіастів, яких об’єднує спільна корпоративна культура та спільна мета – створення цінності з дотриманням принципів сталого розвитку, а також спільні ідеї. Компанія «Хенкель» є визнаним лідером у сфері сталого розвитку, вона посідає провідні позиції у багатьох міжнародних індексах і рейтингах. Привілейовані акції компанії «Хенкель» внесені до переліку, що охоплюється фондовим індексом Німеччини DAX. Більш детальна інформація міститься на сайті www.henkel.com

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