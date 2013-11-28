Серия смартфонов HUAWEI P40 — новый этап развития мобильной фотографии

Изготовление рекламной продукции – важный этап развития бизнеса Реклама существует практически столько же, сколько и человеческое общество. Как известно у людей всегда были определенные потребности, в еде, одежде, а также потребность в коммуникации. С развитием культуры развивались и самые различные средства коммуникации – изобразительные, словесные и прочие способы общения, направленные на продвижение самых различных целей.

«Билайн И КОФЕ» - новый этап развития собственных магазинов ПАО «ВымпелКом» (ТМ Билайн) объявляет о запуске проекта «Билайн И КОФЕ» - сети брендированных кофе-корнеров, открытых в своих магазинах. Первая точка открылась в Москве на улице Тверская, 6. В 2019 году планируется открыть 30-50 кофе-корнеров. В них можно будет приобрести кофе, чай, сезонные напитки, выпечку и кофейные абонементы.

Huawei проведет всеукраинское road show в поддержку смартфона Huawei P smart+ С 13 октября по 2 декабря компания Huawei проведет ряд активностей в рамках масштабного road show в поддержку своего нового, но уже нашумевшего смартфона Huawei P smart+. Мероприятия состоятся в 11 крупнейших торгово-развлекательных центрах 10 городов Украины.

Макс Гошко-Даньков примет участие в имиджевой кампании флагманских смартфонов Huawei P20 и P20 Pro Компания Huawei объявляет о сотрудничестве со знаменитым художником Максом Гошко-Даньковым. Яркий представитель сферы современного искусства работает в стиле декоративной и фигуративной живописи с элементами поп-арта.

Huawei выдал снимки с Canon за фотографии с нового смартфона ради рекламы Китайская компания Huawei для рекламы своего смартфона Huawei P9 опубликовала в Google+ запись с фотографией, якобы снятой при помощи камеры этой модели. Пользователи уличили производителя в подлоге, обнаружив, что снимок был сделан на профессиональную камеру Canon.

Huawei намерен захватить 5% украинского рынка смартфонов Крупнейший китайский производитель смартфонов, Huawei, к четвертому кварталу 2013 года планирует достичь 3% доли украинского рынка смартфонов и 5% доли рынка - по итогам года.

Новый этап развития бренда «Принцесса» Лицензионное агентство MVG Licensing и «Компания Клевер» заключили соглашение о сотрудничестве в области брендинга одного из самых успешных отечественных косметических брендов для детей «Принцесса».

Фотографии продаются, фотографии продают Новый игрок на рынке сток-фотографии: фотобанк Фотодженика лицензирует более 11 миллионов изображений, что ставит его на первую позицию по количеству материала среди российских микростоков.

Отечественный рынок печатных СМИ входит в новый этап своего развития На XX конференции Ассоциации распространителей печатной продукции "Рынок печатных СМИ в настоящем и будущем" участники мероприятия приняти резолюция "О 20-летии создания свободного рынка печатных СМИ в России", в которой участники призывают широко отметить годовщину зарождения свободного рынка печатных СМИ России. Media-Day.ru публикует документ.