MGID начала распространять контент Красного Креста про коронавирус на благотворительной основе

Вчера

За неделю, в течение которой международная платформа нативной рекламы MGID в рамках партнерства бесплатно распространяла информационные сообщения Общества Красного Креста Украины, правдивые новости о COVID-19 и информацию о способах обезопасить себя получили более 16 млн пользователей на 3 000 контентных сайтах.



В условиях перенасыщенности информационного пространства сообщениями о коронавирусе самым надежным источником информации являются официальные международные организации здравоохранения, гуманитарные организации и государственные структуры. Поэтому компания MGID предложила Обществу Красного Креста Украины возможности своей рекламной платформы для распространения достоверной информации о профилактике коронавируса и борьбы с fake news.



Уже в течение недели MGID на безоплатной основе размещает весь информационный текстовый и видеоконтент Красного Креста со специального раздела на их сайте (https://redcross.org.ua/covid19/) в своих рекламных виджетах на контентных сайтах-партнерах.



«В нынешней ситуации правдивая и достоверная информация о коронавирусе из надежного источника поможет не только бороться с паникой, а и спасать жизни. Мы более 10 лет занимаемся тем, что доносим до пользователя интересный ему контент. Поэтому наша технология в связке со своевременной информацией от Общества Красного Креста Украины – это миллионы проинформированных о пандемии, а значить – вооруженных украинцев», – отмечает Сергей Денисенко, СЕО в MGID.



Кроме того, центральный офис MGID в Лос-Анджелесе опубликовал открытое письмо к Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), представительства Красного Креста во всех странах мира и официальным организациям здравоохранения с предложением предоставить возможности платформы (более 30,000 партнерских сайтов, на которые ежедневно заходят сотни миллионов пользователей) бесплатно. Согласно письму, платформа намерена с непоколебимым фокусом, отдачей и поддержкой бороться со спекулятивными и фейковыми новостями о COVID-19.



«Главное оружие в борьбе с коронавирусом COVID-19 – это знания. Риски инфицирования значительно снижаются, когда мы владеем и ежедневно используем в жизни знания о гигиене рук, гигиеническое поведение в целом, – говорит Генеральный директор Красного Креста Украины Лилия Белоус. – Легкомыслие и непонимание уровня угрозы могут быть смертельными, тогда как сознательное соблюдение социальной дистанции, карантинные меры и доступность достоверной информации для борьбы с паникой среди населения являются основными факторами для снижения рисков инфицирования. Мы искренне благодарны MGID за ежедневное продвижение информации от Красного Креста Украины онлайн. Крайне важно, чтобы люди обладали информацией, которая в сегодняшних условиях спасает жизни».



О MGID

MGID — международная компания-лидер на рынке нативной рекламы, основанная в 2008 году. Платформа MGID предоставляет 185 млрд контентных рекомендаций 850 млн уникальных пользователей ежемесячно; помогает медиа монетизировать аудиторию, а брендам – донести правильное рекламное сообщение своим потребителям.

MGID предлагает комплексные решения: от обеспечения необходимого целевого охвата до адаптации брендовых кампаний к нативным форматам.

В офисах MGID в США, Европе и Азии работает более 500 человек.



Об Обществе Красного Креста Украины

Одним из важнейших приоритетов Общества Красного Креста Украины уже более 100 лет подряд является содействие государству в предоставлении всесторонней помощи и поддержки наиболее незащищенным слоям населения. На это направлены программы и множественные благотворительные проекты Общества. В отличие от всех других благотворительных институций, Общество Красного Креста Украины имеет особый гуманитарный мандат, обладает гуманитарной инициативой как уполномоченный член Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца и осуществляет свою деятельность на основании Законов Украины «Про Товариство Червоного Хреста України» и «Про символіку Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кри

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