Сервис LastBox в Москве принимает меры поддержки ресторанного бизнеса - доставка еды и работа без комиссии.

Вчера

Сервис LastBox в Москве принимает меры поддержки ресторанного бизнеса - доставка еды и работа без комиссии.

Ни для кого не секрет, что в связи с пандемией коронавирусной инфекции государством приняты беспрецедентные меры, которые сильно ударили по ресторанному бизнесу.



Сервис LastBox (продажа избытков продуктов питания) всегда поддерживал и будет поддерживать своих партнеров - как существующих (подключено 94 заведения), так и новых, которые присоединятся к сервису в ближайшее время. В качестве мер поддержки команда LastBox выработала следующие действия:



1. В ближайшее время будет запущен сервис доставки, который поможет партнерам увеличить продажи без риска для здоровья пользователей. При этом формат "Take away" (приди и забери), безусловно, остается. Выпуск версии с функционалом доставки запланирован через две недели.



2. Все подключенные к сервису партнеры, а также те новые партнеры, которые присоединятся к LastBox до конца апреля, смогут работать без комиссии вплоть до конца июля 2020 г. Сервис будет удерживать только 3% для обслуживания платежей.



3. На время действия карантина (28.03-05.04) предложения партнеров LastBox будут неактивными. Тем не менее, команда LastBox продолжает работать и готова подключать новых партнеров по мере необходимости, чтобы встретить окончание карантина уже с новыми партнерами, а также новыми предложениями для наших пользователей.



Желаем всем крепкого здоровья!



Справочно: Сервис LastBox начал свою работу 2 декабря 2019 года. Через мобильное приложение пользователи могут приобрести излишки продуктов и блюд, которые рестораны, кафе и магазины не успевают продать, с фиксированной скидкой 50%. С момента запуска приложение скачало более 20 тысяч пользователей, в Москве подключено 94 заведения.



https://lastbox.app/

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