Яндекс.Карты расскажут, как помочь локальным бизнесам

Яндекс.Карты запустили проект поддержки локальных бизнесов. У организаций из разных сфер появилась возможность добавить в свою карточку на карте кнопки «Заказать доставку» или «Купить сертификат».
Сертификатами клиенты смогут воспользоваться в будущем, когда ситуация станет стабильнее. Для многих заведений сферы услуг и питания этот способ сейчас становится одним из главных, чтобы оставаться на плаву. По кнопке «Заказать доставку» пользователи будут переходить на собственную доставку организации. Это поможет локальным бизнесам: не только кафе и ресторанам, но и кондитерским, салонам красоты, цветочным и другим магазинам.
Яндекс.Карты будут собирать данные о наличии сертификатов и доставки: как самостоятельно, так и на специальной странице, где предприниматели могут оставлять свои предложения. Информация будет появляться в Картах в течение двух-трёх дней, её размещение — бесплатно.
Чтобы как можно больше людей узнали, как сейчас поддержать любимую кофейню или магазин, Яндекс.Карты планируют рассказывать об актуальных предложениях от бизнеса в разделе «Коронавирус» и в рассылках от сервиса. Кроме того, в поиске по организациям появятся специальные фильтры, по которым проще будет найти места с сертификатами или спецпредложениями.
На странице также можно оперативно передать в Яндекс.Карты информацию об особенностях работы в связи с вирусом и подключиться к Яндекс.Еде.
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