Ціноутворення мережі Billa в умовах національного карантину

Торговельна мережа Billa заявила, що докладає всіх можливих зусиль для збереження звичних для покупців цін, хоча коливання зростання собівартості продукції є суттєво відчутними, оскільки їхньою складовою частиною є залежність від курсу валют.

«Ми робимо все можливе, щоб забезпечити звичний асортимент товарів на полицях магазинів мережі Billa, та насамперед у нашому фокусі перебуває цінова політика Компанії, яка залишається незмінною незважаючи ні на що. Наші Покупці так само, як і раніше, можуть знайти безліч акційних пропозицій і товари із зеленими цінниками за найвигіднішими цінами за умови наявності нашої картки», — заявила в ексклюзивному коментарі Оксана Мандзюк, генеральний директор підприємства зі 100% іноземними інвестиціями «БІЛЛА-Україна».

За її словами, такої ж реакції щодо будь-яких змін стосовно цінового позиціювання Компанія вимагає від постачальників і виробників товарів.

«Ми з відповідальністю ставимося до забезпечення споживачів продуктами харчування та маємо широкий асортимент соціально значущих товарів повсякденного попиту. Переоцінка приймається від постачальника або виробника виключно у випадках забезпечення наявності товару на полицях», — пояснила Оксана Мандзюк.

За її словами, доки на полицях магазинів Billa представлені наявні в мережі товарні запаси, закуплені раніше, ціна цих позицій залишається незмінною.

О. Мандзюк сказала, що в цих тимчасово складних умовах, як і завжди, «наша команда працює заради перевершення сподівань і робить все можливе, щоб задовільнити потреби кінцевого споживача».





Компанія REWE International AG здійснює управління магазинами під такими роздрібними брендами: BILLA, MERKUR, PENNY, BIPA і ADEG. Вона лідирує на ринку роздрібної торгівлі й аптечного бізнесу Австрії та є найбільшим роботодавцем країни, забезпечуючи робочі місця майже для 44 100 осіб. Компанія входить до складу німецького концерну REWE Group – однієї з провідних корпорацій у галузі роздрібної торгівлі та туризму. В Австрії компанія REWE International AG володіє серією відомих власних брендів, зокрема Ja! Natürlich (бренд органічних продуктів), Clever, Wunderlinge, Da komm ich her!, VegaVita, Chef Menü, Wegenstein і MY. Також оперує на ринку туристичних послуг: її представляють компанії ITS BILLA Reisen, JAHN REISEN і Transair (MEKRUR IHr Urlaub, PENNYreisen і BILLA-Vorteilsreisen).

Із головного офісу (м. Вінер-Нойдорф) компанія REWE International AG не лише веде бізнес в Австрії, але й керує супермаркетами концерну REWE Group, що працюють під роздрібним брендом BILLA в семи країнах Центральної та Східної Європи: Болгарії, Хорватії, Чеській Республіці, Румунії, Росії, Словаччині й Україні. Чисельність співробітників компанії REWE International AG в Австрії та інших країнах становить понад 92 000 осіб. Під управлінням компанії працюють більш як 4 350 магазинів. У 2018 році валовий оборот компанії становив 14,24 млрд євро.



Компанія «БІЛЛА-Україна» входить до складу REWE Group, що заснована у 1927 році у місті Кельн (Німеччина). Основні галузі діяльності REWE Group – роздрібна й оптова торгівля продуктами харчування та туризм.



Перший в Україні супермаркет BILLA відкрили в 2000 році. Зараз мережа нараховує 35 супермаркетів, основна частина яких розташована в Києві. Також супермаркети BILLA представлені в Ірпені, Вишгороді, Борисполі й один у Житомирі. На сьогодні «BILLA-Україна» – один із найбільш відкритих роботодавців на ринку: в компанії працюють понад 1400 співробітників.

Головними цінностями BILLA є висока якість продукції, її асортимент і вигідні ціни. Додаткова інформація:



