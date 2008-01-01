Ціноутворення мережі Billa в умовах національного карантину
Вчера
Торговельна мережа Billa заявила, що докладає всіх можливих зусиль для збереження звичних для покупців цін, хоча коливання зростання собівартості продукції є суттєво відчутними, оскільки їхньою складовою частиною є залежність від курсу валют.
«Ми робимо все можливе, щоб забезпечити звичний асортимент товарів на полицях магазинів мережі Billa, та насамперед у нашому фокусі перебуває цінова політика Компанії, яка залишається незмінною незважаючи ні на що. Наші Покупці так само, як і раніше, можуть знайти безліч акційних пропозицій і товари із зеленими цінниками за найвигіднішими цінами за умови наявності нашої картки», — заявила в ексклюзивному коментарі Оксана Мандзюк, генеральний директор підприємства зі 100% іноземними інвестиціями «БІЛЛА-Україна».
За її словами, такої ж реакції щодо будь-яких змін стосовно цінового позиціювання Компанія вимагає від постачальників і виробників товарів.
«Ми з відповідальністю ставимося до забезпечення споживачів продуктами харчування та маємо широкий асортимент соціально значущих товарів повсякденного попиту. Переоцінка приймається від постачальника або виробника виключно у випадках забезпечення наявності товару на полицях», — пояснила Оксана Мандзюк.
За її словами, доки на полицях магазинів Billa представлені наявні в мережі товарні запаси, закуплені раніше, ціна цих позицій залишається незмінною.
О. Мандзюк сказала, що в цих тимчасово складних умовах, як і завжди, «наша команда працює заради перевершення сподівань і робить все можливе, щоб задовільнити потреби кінцевого споживача».
Компанія REWE International AG здійснює управління магазинами під такими роздрібними брендами: BILLA, MERKUR, PENNY, BIPA і ADEG. Вона лідирує на ринку роздрібної торгівлі й аптечного бізнесу Австрії та є найбільшим роботодавцем країни, забезпечуючи робочі місця майже для 44 100 осіб. Компанія входить до складу німецького концерну REWE Group – однієї з провідних корпорацій у галузі роздрібної торгівлі та туризму. В Австрії компанія REWE International AG володіє серією відомих власних брендів, зокрема Ja! Natürlich (бренд органічних продуктів), Clever, Wunderlinge, Da komm ich her!, VegaVita, Chef Menü, Wegenstein і MY. Також оперує на ринку туристичних послуг: її представляють компанії ITS BILLA Reisen, JAHN REISEN і Transair (MEKRUR IHr Urlaub, PENNYreisen і BILLA-Vorteilsreisen).
Із головного офісу (м. Вінер-Нойдорф) компанія REWE International AG не лише веде бізнес в Австрії, але й керує супермаркетами концерну REWE Group, що працюють під роздрібним брендом BILLA в семи країнах Центральної та Східної Європи: Болгарії, Хорватії, Чеській Республіці, Румунії, Росії, Словаччині й Україні. Чисельність співробітників компанії REWE International AG в Австрії та інших країнах становить понад 92 000 осіб. Під управлінням компанії працюють більш як 4 350 магазинів. У 2018 році валовий оборот компанії становив 14,24 млрд євро.
Компанія «БІЛЛА-Україна» входить до складу REWE Group, що заснована у 1927 році у місті Кельн (Німеччина). Основні галузі діяльності REWE Group – роздрібна й оптова торгівля продуктами харчування та туризм.
Перший в Україні супермаркет BILLA відкрили в 2000 році. Зараз мережа нараховує 35 супермаркетів, основна частина яких розташована в Києві. Також супермаркети BILLA представлені в Ірпені, Вишгороді, Борисполі й один у Житомирі. На сьогодні «BILLA-Україна» – один із найбільш відкритих роботодавців на ринку: в компанії працюють понад 1400 співробітників.
Головними цінностями BILLA є висока якість продукції, її асортимент і вигідні ціни. Додаткова інформація:
www.billa.ua
https://www.facebook.com/billaukraine/
-
Digital-агентство Lobods выиграло тендер BILLA
Digital-агентство Lobods выиграло тендер на продвижение в социальных сетях сети супермаркетов BILLA в Украине, принадлежащих немецкой компании REWE Group.
-
Міжнародна комунікаційна група McCann Worldgroup анонсує зміну партнера мережі в Україні.
McCann Worldgroup повідомляє, що новим партнером мережі в Україні та власником її українського представництва – McCann Kyiv (раніше THINKMcCANN) – стала Олена Кустова.
-
BILLA активно внедряет новую стратегию коммуникации с потребителями
Сеть розничной торговли BILLA объявила об изменениях в маркетинговой стратегии.
-
Логотип та фірмовий стиль для мережі італійських ресторанів Pasta Mia
На замовлення компанії «Террін» фахівці FRESHPR розробили логотип та елементи фірмового стилю для нової мережі італійських ресторанів. Новостворений бренд буде розвиватися на рівні з відомою мережею французької кухні A la minute (ресторани швидкого обслуговування) і так само працюватиме при АЗК «ОККО». Перший заклад вже відкрито у Рівному.
-
POS Media Ukraine та торгова мережа Новус підписали контракт на ексклюзивних умовах
POS Media Ukraine, провідна медіа компанія в рекламному сегменті Point of Sale, та торгова мережа Новус, підписали ексклюзивний контракт щодо розміщення реклами in-store.
-
Запровадження щорічного національного форуму «Мистецтво діалогу влади, бізнесу, громадськості»
3 липня 2009 року в Інституті соціології Національної академії наук України відбудеться 1-й національний форум «Мистецтво діалогу влади, бізнесу, громадськості». Форум присвячений обговоренню сучасних форм та методів інформаційної взаємодії органів місцевого самоврядування, влади та інститутів громадянського суспільства в регіонах.
-
Billa стала официальным партнером "Евро-2008"
Австрийская сеть супермаркетов Billa (группа Rewe) заключила соглашение с UEFA об официальном партнерстве на время проведения Европейского чемпионата по футболу 2008 в Австрии и Швейцарии. Официальное партнерство с футбольным чемпионатом предполагает производство и продажу в розничной сети товаров с символикой чемпионата.