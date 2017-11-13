Билайн вместе с «АльфаСтрахование» запустили онлайн-продажи полиса от коронавируса

Вчера

Билайн запускает онлайн-продажи страховых полисов «АльфаСтрахование» на случай выявления коронавирусной инфекции «Коронавирус.НЕТ». Оформить страховую защиту можно для себя и для членов своей семьи в режиме онлайн, не выходя из дома.



Действие полиса распространяется на заболевание, впервые диагностированное в течение срока действия договора. В случае подтверждения диагноза застрахованное лицо может получить компенсацию на сумму 20 000, 50 000 или 100 000 рублей в зависимости от категории выбранного полиса. Стоимость полиса составляет 2 000, 5 000 или 10 000 рублей соответственно. Общая сумма страхования жизни – 1 000 000 рублей. Продукт предназначен для граждан РФ в возрасте от 7 до 70 лет.



Оформить страховой полис можно онлайн по ссылке: koronavirusnet.beeline.ru. Клиент получит полис на адрес электронной почты. Полис вступает в силу с третьего дня с момента оформления и действует 1 год.



Помимо этого, Билайн организовал SMS-информирование абонентов в международном роуминге о формировании списков для возвращения граждан РФ в Россию. Списки для организации вывозных рейсов формируются до 14:00 по местному времени страны пребывания абонента 26 марта 2020 года. Все желающие вернуться в Россию граждане могут передать информацию в российские загранучреждения: https://www.mid.ru/adresa-i-internet-adresa-zagranpredstavitelstv-mid-rossii. После возвращения в Россию необходимо будет соблюдать 14-дневный карантин.



Более подробная информация о продукте «Коронавирус.НЕТ» доступна на сайте koronavirusnet.beeline.ru.

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Страховая услуга «Коронавирус.НЕТ» предоставляется АО «АльфаСтрахование» (Лицензия СИ № 2239 от 13.11.2017 г.) при информационно-технической поддержке АО «НСК». Выплата по полису производится 1 раз в течение всего срока его действия.

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Ранее Билайн объявил о комплексе инициатив, предпринятых компанией для содействия борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Среди предпринятых компанией мер:



• возможность для абонентов Билайн по всей России пользоваться услугами мобильной связи в полном объеме при отрицательном балансе;



• возможность пользоваться услугами широкополосного доступа и сервисом «Билайн ТВ» в своей сети широкополосного доступа даже при нулевом балансе;



• пятикратное увеличение объемов пакетов минут и интернета в международном роуминге для клиентов Билайн – физических и юридических лиц;



• отмена тарификации за услугу «Доверительный платёж» для абонентов в международном роуминге;



• отмена тарификации звонков абонентов в международном роуминге на телефон горячей линии Ростуризма совместно с ассоциацией «Турпомощь» по теме коронавирусной инфекции;



• организация SMS-оповещений клиентов в международном роуминге совместно с Ростуризмом;



• отмена тарификации звонков на горячие линии по теме коронавирусной инфекции для абонентов Билайн по всей России;



• запуск коротких номеров для звонков на горячие линии по теме борьбы с распространением коронавирусной инфекции для абонентов Билайн по всей России;



• запуск мобильного приложения «Куб!» со ссылками на государственные ресурсы и отсутствием тарификации внутри приложения для абонентов Билайн; в приложении отдельно выделена категория «Информация о коронавирусе» (https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.beeline.cubex);



• запуск сайта с рекомендациями по организации удаленной работы и другой экспертизой компании в рамках проекта BeeFREE (http://beefree.team);



• предоставление бесплатного доступа на 2 месяца к продукту Билайн Бизнес для удобства мониторинга работы сотрудников «Единый мониторинг»;



• публикация информации о профилактике коронавируса в приложении «Мой Билайн» (12+);



• информирование абонентов о ресурсах с актуальной информацией по профилактике коронавируса через SMS и push-уведомления;



• специальные предложения для абонентов Билайн от образовательных ресурсов (в частности, SkyEng, Level One, City Business School).

Все инициативы будут действовать по 30 апреля 2020 года включительно и могут быть продлены. Билайн внимательно следит за развитием ситуации вокруг новой коронавирусной инфекции и продолжит внедрять дополнительные меры, призванные обеспечить комфорт и поддержку наших клиентов в условиях меняющихся непростых обстоятельств.

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