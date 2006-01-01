Поговорим начистоту: Domestos поднял тему, о которой стеснялись говорить родители с детьми

Вчера

Несмотря на все усилия современных медиа, тема соблюдения санитарно-гигиенических норм в школах по-прежнему остается табуированной. Детям и родителям сложно начать неудобный диалог, а образовательным учреждениям еще сложнее признаться в возможной проблеме. Бренд Domestos, лидер категории бытовой химии в портфеле Unilever, первым нарушил молчание и в 2019 году запустил проект «Терпеть нельзя учиться», цель которого — улучшить состояние санузлов в школах и привлечь всеобщее внимание к связи между санитарно-гигиеническими нормами в туалетах и здоровьем, а также успеваемостью детей.

Сигнал тревоги, послуживший стимулом для старта проекта, поступил из регионов: по результатам опроса регионального Оренбургского отделения Национальной родительской ассоциации (НРА), проведенного Domestos в период с мая по июль 2019 года среди 33 000 человек, 57% родителей оценили общее состояние школьных санузлов как неудовлетворительное, а 10% респондентов отметили, что туалеты вовсе непригодны для использования.



Ситуацию прокомментировала детский психолог, автор блога для родителей Нина Ливенцова: «Сдерживание позывов пойти в туалет может повлечь серьезные последствия для психики ребенка. Он зацикливается на мысли о том, что хочет сходить в уборную, он напряжен, теряет концентрацию на происходящем вокруг. О каком погружении в обучение может идти речь? Ребенок невнимателен, не слушает учителя на уроке».

Проект «Терпеть нельзя учиться» состоит из двух частей:

Первый шаг к исправлению сложившейся ситуации: Domestos отремонтировал туалеты в сельских школах Оренбургской области, что помогло обеспечить доступ к комфортным и чистым санузлам для нескольких сотен школьников;

Вторым шагом стал запуск образовательной программы: эксперты подняли тему влияния ненадлежащего состояния школьных санузлов на здоровье детей, а также рассказали о санитарно-гигиенических нормах для общеобразовательных учреждений. В рамках программы были также разработаны уникальные «Уроки чистоты» для школьников и родителей, простым и понятным языком поясняющие основы гигиены в школе.«Мы хотели не просто отремонтировать туалеты, но и начать диалог на тему, которую, как правило, не обсуждают открыто. По статистике, 27% родителей никогда не говорят с детьми о санитарии и гигиене в школах, поэтому одной из наших главных задач при реализации проекта стало привлечение общественного внимания к этой проблеме, которая действительно может иметь серьезные последствия. Благодаря общей заинтересованности и слаженной работе всех участников проекта мы смогли донести нашу мысль до аудитории и начать вместе решать эту проблему», — отметил старший бренд-менеджер Domestos Валерий Туаев.

Партнером по реализации проекта для Domestos выступило коммуникационное агентство «Красная строка» (входит в группу компаний RCG).

Валерия Федяшова, основатель и креативный директор агентства «Красная строка»: «Результаты проекта «Терпеть нельзя учиться» определенно говорят о его актуальности — больше 4500 людей откликнулись на проблему, оставили комментарии под постами блогеров и экспертов, а новость о проекте разлетелась в федеральных и региональных СМИ. Кампания продолжится, и в этом году мы с Domestos планируем обеспечить доступ к нормальным санитарным условиям еще большему количеству школьников. Также будем расширять образовательную программу — разрабатывать новые учебные материалы и форматы взаимодействия с аудиторией».

Результаты проекта:

За 4 месяца проекта «Терпеть нельзя учиться» было проведено 22 «Урока чистоты» более, чем в 20 школах для 700 учеников и их родителей, а также отремонтировано несколько санузлов в школах Оренбургской области, к которым получили доступ около 300 учеников.

Результаты проекта «Терпеть нельзя учиться» помогли Domestos сделать еще один шаг для достижения амбициозной глобальной цели: обеспечить к концу 2020 года доступ к чистому и безопасному туалету для 25 миллионов человек по всему миру. В течение 2018-2019 годов только в России бренд уже помог более чем двумстам тысячам детей и родителей в 63 регионах России получить доступ к улучшенным санитарным условиям.



Состав рабочей группы:

Unilever (клиент)

Анастасия Кнорре – директор категории средств по уходу за домом

Валерий Туаев – старший бренд-менеджер Domestos

Дарья Лаврик – старший бренд-менеджер Domestos

Ирина Бахтина - вице-президент Unilever по устойчивому развитию и корпоративным отношениям

Артем Брижицкий – руководитель отдела по взаимодействию с органами государственной власти в России, Украине и Беларуси



Красная строка (креатив и реализация)

Валерия Федяшова – managing creative director

Ольга Хромова – group head

Анна Спирина – senior creative producer

Маргарита Некрасова – creative producer



RedMe (консалтинг по теме социально ориентированного маркетинга)

Ольга Шаратута - executive director

Ирина Шанаева - senoir sustainable marketing manager

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