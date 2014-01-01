Serviceplan привлек внимание к уличным распространителям журнала Surprise

Вчера

Уже более 20 лет журнал Surprise оказывает поддержку обездоленным людям самыми разнообразными способами. Поэтому, целью новой рекламной кампании Serviceplan Suisse также стало привлечение дополнительного внимания к уличным распространителям журнала.

Журнал Surprise, который входит в Международную сеть уличных газет (INSP), предлагает людям, находящимся в неблагоприятном социальном положении, возможность зарабатывать, продавая журналы. Ежедневно журнал продают более 400 распространителей.

Чтобы помочь им продавать больше журналов, Serviceplan Suisse решил оформить им привлекательные и функциональные рабочие места при помощи постеров, которые предназначены не только для привлечения внимания к продавцам, но также для того, чтобы функционировать в качестве торговых точек. В этой кампании Serviceplan и Surprise сделали акцент на людях. Ведь у каждого из распространителей Surprise есть своя волнующая жизненная история.

Уличные распространители могут использовать плакаты, чтобы продавать больше журналов. Если в точке продажи отсутствует продавец, прохожие могут отсканировать QR-код и найти близлежащую точку продаж, а также получить доступ к профилям продавцов и узнать их истории.



О группе Serviceplan Group:

Serviceplan Group – крупнейшая независимая группа агентств в Европе с главным офисом в Мюнхене (Германия). Основанная в 1970 году как рекламное агентство, сегодня Serviceplan Group является единственной группой независимых агентств, которая способна предоставить полный спектр коммуникационных услуг по всему миру. Группа Serviceplan представлена в 35 странах мира и во всех важных экономических зонах 24-мя собственными офисами и подразделениями партнеров. В дополнение к трем крупнейшим брендам группы, – Serviceplan, Mediaplus и Plan.Net, в ее состав также входят институт рыночных исследований Facit, агентство по реализации решений Solution и агентство стратегического консалтинга Serviceplan Consulting. В Украине Serviceplan Group представлена агентствами: Mediaplus (Медиа), Serviceplan Ukraine (Креатив) и Plan.Net (Диджитал).

Официальный сайт международной группы: http://www.serviceplan.com/

О Serviceplan Ukraine:

Serviceplan Ukraine присоединилось к Serviceplan Group в 2017 году, уже имея более чем пятнадцатилетний опыт создания и развития эффективных маркетинговых кампаний для брендов мирового уровня в Украине таких как Київстар, Pepsico, Henkel, Greenville, Unicef, Danone, Lipton, Philip Morris, и т.д. Основными направлениями деятельности агентства являются: запуск и продвижение брендов, стратегическое планирование в сфере маркетинговых коммуникаций, разработка и адаптация креативных концепций, а также проведение интегрированных рекламных компаний. В активе агентства 25 престижных EFFIE AWARDS.

Serviceplan Group в Украине: http://www.serviceplan.com/en/serviceplan-ukraine.html

О Mediaplus:

Mediaplus – самое большое в Европе независимое медиаагентство со штаб-квартирой в Мюнхене и офисами во всех крупнейших странах мира, основанное в 1983 году. Услуги агентства включают: стратегическое и тактическое медиапланирование, закупку и размещение рекламы, медиааудит, аналитику СМИ, а также оптимизацию затрат на рекламные кампании. Международное агентство является частью интегрированной коммуникационной группы Serviceplan.

О Plan.Net:

Plan.Net – сетевое digital-агентство полного цикла, с обширной экспертизой в сфере продвижения продуктов и брендов в Интернет. В портфеле агентства проекты разной степени сложности, от разработки комплексных стратегий и сложных экосистем, до создания лендингов для международных и локальных компаний, среди которых: Huggies, Нутриция, Billa, Sandora, и пр.

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