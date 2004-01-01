Procter & Gamble и «Магнит» стали партнерами в области устойчивого развития в России

Вчера

11 февраля 2020 г., Москва, Россия – Компания Procter & Gamble и торговая сеть «Магнит» объявляют о партнерстве в целях развития ответственного потребления в России. Детали партнерства были представлены на медиа-форуме P&G «Экология бизнеса».

«Вторая жизнь пластика»

Ключевым проектом в рамках партнерства станет социально-экологическая кампания «Вторая жизнь пластика». С мая по сентябрь 2020 года каждый продукт P&G, приобретенный в магазинах «Магнит» в рамках акции, позволит покупателю отдать один голос за тот или иной город России. В результате открытого голосования на сайте magnit.ru в 4 городах, набравших наибольшее число голосов, будут построены детские площадки из переработанного пластика. Более того, в магазинах «Магнит» в Москве и Краснодаре установят 80 автоматов по приему пластиковой упаковки для дальнейшей переработки. Сеть фандоматов «Магнита» и P&G станет крупнейшей в России.

Сотириос Маринидис, глава P&G в Восточной Европе: «Бренды играют существенную роль в развитии ответственного потребления. Результат этой работы в большой степени зависит от масштаба и эффективности партнерств и альянсов. Мы начинали работать с компанией «Магнит» с первого дня ее создания 25 лет назад. Нам важно иметь возможность продолжать наше сотрудничество и лидировать на новом этапе развития индустрии с огромными задачами по развитию ответственного потребления».

Владимир Сорокин, заместитель генерального директора, коммерческий директор компании «Магнит»: «Мы видим растущую обеспокоенность российских покупателей состоянием окружающей среды – это один наиболее заметных покупательских трендов последних лет. Используя географию нашей сети, мы хотим дать жителям России больше возможностей для ответственного потребления и рассказать, что помочь в решении проблемы пластика может каждый. Мне очень приятно, что «Магнит» делает это вместе с P&G, с кем нас связывают многолетнее тесное партнерство и единые ценности в области устойчивого развития».



В рамках проекта будет реализована масштабная маркетинговая кампания, лицом которой станет известный российский певец и киноактёр Дима Билан. При непосредственном участии Instagram-подписчиков артист создаст первый в России музыкальный эко-манифест. Наиболее активные участники онлайн-конкурса исполнят созданное произведение вместе с певцом на одном из концертов.





«Соверши поворотный момент: стирай и мой на тридцати»

Другим направлением партнерства P&G и «Магнита» станет совместная с WWF-России инициатива «Поворотный момент», приуроченная к международной акции «Час Земли». Совместными усилиями P&G, «Магнит» и Фонд Дикой Природы России призовут россиян перейти на стирку и мытье посуды при более низкой температуре. Данный шаг направлен на снижение потребления воды и электроэнергии, а также сокращение эмиссии парниковых газов. Научные исследования доказали, что снижение температуры воды для стирки с 40 до 30 градусов позволяет сократить использование энергии на 57% и выбросы на CO2 на 35%[1]. При этом продукты P&G для стирки и мытья посуды сохраняют высокую эффективность даже в холодной воде. В течение акции «Поворотный момент» 1 рубль с каждой покупки товаров Ariel, Fairy и Lenor в сети «Магнит» пойдет на проекты Фонда Дикой Природы по сохранению лесов России и предотвращению изменения климата. А 28 марта, непосредственно в «Час Земли», покупателей «Магнита» ждут специальные цены на товары P&G, участвующие в акции.

Fairy Pure&Clean – впервые в России

На медиа-форуме «Экология бизнеса» с участием вице-президента по устойчивому развитию P&G Вирджини Хелиас были представлены экологичный подход компании на всех этапах создания и использования продуктов, инновационные товары, созданные с заботой об окружающей среде. В частности, P&G выпустила в России коллекцию средств для мытья посуды Fairy Pure&Clean c 100% натуральными ароматами лаванды и розмарина, бергамота и имбиря, выращенных в условиях экологического земледелия. Для тех, кто предпочитает моющее средство без запаха, в линейке есть средство без отдушек и красителей. Новая коллекция протестирована дерматологами, не содержит фосфатов и имеет сертификат экологического соответствия. При этом формула остается эффективной и отмывает даже самые сложные загрязнения в холодной воде. В составе 100% биоразлагаемые чистящие компоненты. Прозрачная бутылка Fairy Pure&Clean полностью пригодна для переработки.

Вирджини Хелиас, вице-президент по устойчивому развитию, P&G: «На Всемирном экономическом форуме в Давосе 2020 год был назван «Супергодом». Годом, в котором совместные усилия направят нас на нужный путь. Мы будем первопроходцами, реализуя цели нашей программы устойчивого развития «Ambition 2030» при поддержке брендов P&G, значимых инноваций и прогрессивных партнерских проектов. Мы будем стремиться не только к сокращению воздействия на окружающую среду, но и к ее активному восстановлению, к решению проблем пластикового загрязнения, нехватки воды и утраты биоразнообразия».

Анна Мелешина, директор по корпоративным отношениям и устойчивому развитию, «Магнит»: «Партнерство с P&G станет одним из ключевых проектов реализации стратегии устойчивого развития «Магнита», основной из ключевых целей которой является лидерство в области снижения воздействия на окружающую среду. Экология находится в центре нашего внимания. В 2019 году компания на 60% расширила эко ассортимент бытовой химии, что очень позитивно было воспринято покупателями – продажи выросли на 75%. Мы запустили пилотные проекты в области сбора пластика внутри магазинов, которые стали очень популярными. Вместе в P&G мы продолжим менять отношение покупателей к пластиковым отходам и формировать культуру ответственного потребления в целом».



О компании Procter & Gamble

Во всем мире P&G служит потребителям, благодаря одному из сильнейших портфелей качественных и пользующихся заслуженным доверием торговых марок, таких как Always®, Ariel®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Herbal Essences®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, Tide®, Vicks®. P&G ведет деятельность в 70 странах мира.

Подробная информация о компании P&G и ее брендах на сайте www.pg.com

Новости и информация для СМИ на сайте www.pgrussia.news



О компании «Магнит»



Публичное акционерное общество «Магнит» (MOEX и LSE: MGNT, S&P – “BB”) является холдинговой компанией группы обществ (Компания), занимающихся розничной торговлей через сеть магазинов «Магнит», с местом нахождения в Краснодаре. Сеть магазинов «Магнит» является одной из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России. По состоянию на 31 декабря 2019 г. сеть «Магнит» насчитывала 20 725 магазинов: 14 622 магазина у дома, 473 супермаркета «Магнит Семейный» и 5 630 магазинов дрогери, расположенных в 3 742 населенных пунктах Российской Федерации.

Компания управляет собственной логистической системой, насчитывающей по состоянию на 31 декабря 2019 г. 38 распределительных центров, автоматизированную систему управления запасами и автопарком, состоящим из 5 656 автомобилей.

В соответствии с неаудированными данными управленческой отчетности Компании по МСФО, ее выручка за 2019 год составила 1,369 млрд руб., EBITDA – 83 млрд руб.



Контакты для СМИ: press@magnit.ru



О WWF-России

Всемирный фонд дикой природы (WWF) – одна из крупнейших независимых международных природоохранных организаций, объединяющая около 5 миллионов постоянных сторонников и работающая более чем в 100 странах. Миссия WWF – в предотвращении нарастающей деградации естественной среды планеты и достижении гармонии человека и природы.

Первые проекты WWF в России начались в 1988 г., а в 1994 г. Открылось российское представительство WWF. В 2004 г. WWF России стал российской национальной организацией. За 25 лет Фонд успешно осуществил более 1000 полевых проектов в 47 регионах России. Приоритетными эко-регионами работы WWF России – это Дальний Восток, Алтае-Саяны, Кавказ, Баренцево море, Камчатка, Арктика, а также Центральная Азия.

Цели WWF России – сохранить богатое биологическое разнообразие и природную динамику экосистем Северной Евразии и удержать «экологический след» в пределах биологической емкости планеты.



[1] Согласно исследованию от 2018го года, проведенному Ariel и Energy Saving Trust - британской организацией, занимающейся вопросами повышения энергоэффективности, энергосбережения и устойчивого использования энергии

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