Новый этап эволюции маркетингового агентства DC

Сеть ОККО начала новый этап социального проекта «Умоляю, живи! Безопасность на дороге» 7 февраля стартовал ежегодный национальный проект сети АЗК ОККО «Умоляю, живи! Безопасность на дороге»*. На этот раз компания призывает водителей и пешеходов отказаться от использования смартфонов и других гаджетов во время дорожного движения. Благодаря специально разработанному VR-тесту, клиенты заправок ОККО в 5 городах страны и на трассе Киев-Одесса увидят к каким последствиям могут привести переписки, съемки сторис и серфинг в интернете участников дорожного движения.

«Билайн И КОФЕ» - новый этап развития собственных магазинов ПАО «ВымпелКом» (ТМ Билайн) объявляет о запуске проекта «Билайн И КОФЕ» - сети брендированных кофе-корнеров, открытых в своих магазинах. Первая точка открылась в Москве на улице Тверская, 6. В 2019 году планируется открыть 30-50 кофе-корнеров. В них можно будет приобрести кофе, чай, сезонные напитки, выпечку и кофейные абонементы.

В России начнется новый этап антитабачного закона Российских курильщиков с 2015 года ждут очередные изменения. Но речь идет уже не о запрете дымить в общественных местах, а больше о смысловой части процесса.

Организация труда в процессе маркетингового анализа Ориентированный на решение проблем предприятия маркетинговый анализ могут осуществлять как штатные специалисты , так и привлеченные эксперты. Участие в этих процессах независимых экспертов позволяет компенсировать в случае необходимости недостаточную подготовку собственных аналитиков , избежать проявлений субъективизма . Сроки и качество выполнения аналитической работы зависят от численности , квалификации , уровня сотрудничества коллектива , занимающийся маркетинговым анализом.

Информационное обеспечение маркетингового анализа (часть 2) Планируя и организовывая сбор информации для проведения маркетингового анализа , следует исходить из того , что анализ конъюнктуры рынков сбыта осуществляется на основе внешней информации ( о ситуации в области , особенности и различные аспекты продукции конкурентов , потребности , покупательная способность , покупательское поведение , демографические параметры потребителей и т.п. ) , а анализ результатов собственной маркетинговой деятельности - на основе внутренних данных ( отчетность , данные бухгалтерского учета , отчеты , доклады , записки работников , экспертные оценки и т.д. ) .

Информационное обеспечение маркетингового анализа (часть 1) Сбор информации является одной из основных проблем любого экономического исследования , поскольку в рыночных отношениях она является особенно ценным товаром , источником конкурентных преимуществ или проблем предприятия . Важность постоянного информационного обеспечения обусловлено прежде динамическими изменениями ситуации на рынке , то есть во внешней маркетинговой среде . Вовремя полученная информация , ее дефицит могут лишь исключить реализацию запланированных мероприятий , вызвать крах предприятия.

Методика маркетингового анализа - Принцип Парето Принцип Парето характеризует распределение доходов в обществе . По этому принципу 20 % общества владеет 80 % богатства , а 80 % общества владеет 20 % богатства. Эта закономерность претерпела некоторые изменения вследствие положительных сдвигов в социальной политике многих стран , прежде всего в Европе , однако приблизительные пропорции распределения сохраняются.

Новый этап развития бренда «Принцесса» Лицензионное агентство MVG Licensing и «Компания Клевер» заключили соглашение о сотрудничестве в области брендинга одного из самых успешных отечественных косметических брендов для детей «Принцесса».

Отечественный рынок печатных СМИ входит в новый этап своего развития На XX конференции Ассоциации распространителей печатной продукции "Рынок печатных СМИ в настоящем и будущем" участники мероприятия приняти резолюция "О 20-летии создания свободного рынка печатных СМИ в России", в которой участники призывают широко отметить годовщину зарождения свободного рынка печатных СМИ России. Media-Day.ru публикует документ.