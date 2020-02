Новый этап эволюции маркетингового агентства DC

Международное маркетинговое агентство DC обновило нейминг, логотип, айдентику и слоган.«“Цепь” в названии агентства отображает органически рожденную суть того, кем мы являемся: наших сервисов и подходов, ценностей, к которым мы пришли внутри и несем в массы. Мы — команда. Единая цепь знаний, вдохновения и поддержки, которая заполняет пробелы и формирует сильную, неразрывную цепочку ДНК брендов наших клиентов. Digital Chain — естественный этап эволюции агентства. И чтобы к нему прийти, необходимо было его пройти», — подчеркнула Ирина Курочкина, основатель и управляющий директор Digital Chain (DC).Синтез опыта трех лет работы на международном рынке и результатов всех реализованных агентством проектов нашел отражение в обновленном слогане:(Мы создаем бренды).Ключевым элементом обновленной айдентики стал активный Liquid metal — символ гибкости и силы, свойственных Digital Chain . Цвет Rich Black фирменного стиля отражает страсть агентства к поискам сути и уверенность на пути к покорению новых горизонтов, а Stark White — бесстрашие, абсолютную свободу действий и мыслей, отсутствие хаоса в рабочих процессах.Ребрендинг Digital Chain (DC) — манифест внутренней эволюции компании. В ближайшее время агентство сфокусируется на расширении портфеля клиентов как в нишевых, так и в мейнстрим-категориях, создании для них ярких и эффективных STAND OUT кампаний и новых брендов, а также выходе на новые рынки Азии, Африки, Скандинавии и Америки.) — международное маркетинговое агентство полного цикла с глубокой экспертизой создания и продвижения торговых марок на рынках СНГ, Европы, Азии, Африки.Effie Awards, Betting Awards, первого места в Рейтинге креативности и мастерства агентств маркетинговых сервисов по версии MAMI, а также международных наград и звания финалиста таких премий как ADC, KIAF, SBC Awards, EGR Awards, GoldenDrum, Wow Done Awards, The Webby Awards и других.аналитика, разработка стратегий разного уровня, креатив и продакшн, медиапродвижение, полный спектр диджитального performance-инструментария, PR, BTL, собственная партнерская программа.