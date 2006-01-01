Nemiroff обьявляет о сотрудничестве с Proximо Group и становиться импортером брендов Jose Cuervo, Bushmills, Kraken и Sexton в Украине
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Nemiroff (ООО “ЛВН ЛИМИТЕД”) анонсирует новое направление развития компании в роли импортера и обьявляет о сотрудничестве с компанией Proximо Group на территории Украины.
С 1 января 2020 года Nemiroff стал официальным импортером всемирно известных брендов Jose Cuervo, Bushmills, Kraken и Sexton в Украине, которые входят в портфель премиальных спиртных напитков Proximo.
“Будучи одним из лидирующих мировых водочных брендов, мы рады использовать опыт и экспертизу нашей команды в новом направлении в качестве импортера. Уверен, это сотрудничество принесет эффект синергии для всех брендов в портфеле компании,” – прокомментировал Юрий Сорочинский, генеральный директор Nemiroff.
«У Nemiroff есть все необходимое для роста наших брендов в Украине - знание рынка и потребителя, налаженная система дистрибуци и, что не менее важно, общее видение стратегии - курс на премиумизацию и развитие культуры потребления крепкого алкоголя”, – добавил Алексей Дмитриев, региональный представитель Proximo Group.
О продуктах Proximo Group
Jose Cuervo - текила №1 в мире с долей рынка более 40% (по данным авторитетного исследования IWSR 2018). Также, Jose Cuervo - это самая старая текила в мире, история которой берет начало еще в 1795 году. Тогда Дон Хосе Мария Гвадалупе де Куерво создал компанию и получил первую в Латинской Америке лицензию на коммерческое производство текилы.
Bushmills – ирландский бренд виски, который производят на старейшей ирландской дистиллерии с 1608 года. В то время вискикурня Old Bushmills получила лицензию на право производства виски в графстве Антрим в Северной Ирландии, в маленькой деревне на реке Буш. За более чем четыре сотни лет рецепт производства виски на вискокурне Бушмиллс не менялся.
Настоящий ирландский виски Бушмиллс отличается тем, что для него солод высушивается, а не подвергается обжарке, как это делают в Шотландии. Еще одним отличием от дымных шотландских скотчей является тройная перегонка. Дополнительная очистка спирта делает его более мягким и легким.
Kraken Black Spiced Rum — очень насыщенный и пряный черный ром, который был изготовлен с добавлением тринадцати различных специй и трав.
Названный Kraken в честь легендарного морского монстра. Известный своими смертоносными щупальцами, зубами и ненасытным аппетитом, Кракен, по слухам, напал на корабль на Карибских островах, перевозивший пряный ром. Глубокий и насыщенный черный цвет рома принимает свой оттенок от таинственной краски, которой, за легендой, Кракен покрыл свою добычу.
Каждая деталь подчеркивает его уникальность: бутылка в точности изготовлена в форме сосуда викторианской эпохи, а ручки на горлышке не только переносят в прошлое, но и додают удобства использованию.
The Sexton – премиум-бренд односолодового ирландского виски, который дистиллирован трижды в медных чанах (потах), а после созревает четыре года в бочках из-под хереса oloroso Sherry butts. Обладает богатым, насыщенным ароматом с оттенками орехов, марципана, темного шоколада и специй.
Привлекает внимание необычной шестигранной бутылкой в готическом стиле.
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