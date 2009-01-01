Финансовый директор Линии магазинов EVA Лилия Воленко вошла в рейтинг лучших финансовых директоров Украины

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Финансовый директор Линии магазинов EVA Лилия Воленко вошла в шорт-лист лучших финансовых директоров Украины по версии издания «Топ 100. Рейтинги крупнейших». Экспертное жюри состояло из представителей международных компаний, которые специализируются на поиске и оценке руководителей высшего звена. Главным критерием отбора были финансовые показатели компании Линия магазинов EVA за прошлый год и оценка редколлегии издания.

Финансовый директор Линии магазинов EVA Лилия Воленко вошла в шорт-лист лучших финансовых директоров Украины по версии издания «Топ 100. Рейтинги крупнейших». Список был сформирован из 74 финансовых директоров крупнейших компаний Украины по размеру выручки в 2018 году. Из них жюри выбрало 15 лучших. Чистый доход EVA за этот период составляет 10,067 млрд грн (+ 53%), а чистый финансовый результат составляет 344 млн грн (+ 41%). Таких невероятных показателей удалось достичь благодаря более чем 25-летнему опыту работы Лилии Воленко в управлении корпоративными финансами. В компании EVA она работает с 2009 года.

Методология рейтинга состоит из двух оценок: оценка редколлегии журнала «Топ-100. Рейтинги крупнейших »(20%); оценка экспертного жюри, в которое входят представители международных компаний, которые специализируются на поиске и оценке руководителей высшего звена, а также рекрутинговых компаний (80%).

«Это невероятно важная и приятная победа и для меня лично, и для всей команды EVA! Мы ежедневно вкладываем максимум усилий для того, чтобы наши покупатели были самыми счастливыми и получали возможность заботы о себе и близких. Наши постоянно растущие финансовые показатели – яркое доказательство того, что нам удается достичь этой цели», – говорит финансовый директор Линии магазинов EVA Лилия Воленко.



ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

Линия магазинов EVA – крупнейшая национальная сеть магазинов красоты и здоровья, которая предлагает широкий ассортимент товаров декоративной косметики, товары по уходу за лицом и телом, бижутерию, аксессуары, бытовые товары, а также товары по уходу за детьми. Более 8 млн человек являются пользователями программы лояльности EVA МОЗАИКА.

Шесть лет подряд компания EVA занимает лидирующие позиции, получая награду Национальной премии Украины Retail Awards «Выбор потребителя». В конце 2019 года Линию магазинов EVA признали «Лучшим магазином красоты и здоровья» по версии международного фестиваля-конкурса премии «Выбор года-2019», в 2019 компания получила награду «Ритейлер года в drogerie» от Ukrainian Retail Association. Постоянный проект помощи недоношенным детям «Orange Days в EVA» принес победу в конкурсе, инициированном ООН в Украине Partnership for Sustainability Award 2018.

















Также, в этом году EVA получила престижную награду от крупнейшей международной выставки в области частных марок PLMA (Private Label Manufacturers Association), Нидерланды и награду «За лидерство в управлении собственными косметическими торговыми марками» от выставки InterCHARM.



За 17 лет компания выросла до количестве более 990 магазинов по всей территории Украины, представила более чем 30000 ассортиментных позиций, а также начала 40 собственных торговых марок. Сейчас штат сотрудников сети насчитывает более 11 000 человек. EVA придерживается самых высоких стандартов работы с клиентами и высокого уровня корпоративной культуры, что отражено в модели сервиса компании «EVA – это лучшая подруга, дарит счастье быть собой».



Дополнительная информация: https://eva.ua/













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