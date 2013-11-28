Изготовление рекламной продукции – важный этап развития бизнеса

Электронный справочник – важный аспект развития города Культурное и экономическое развитие города непосредственно связано с изменениями, которые происходят в его бизнес среде. Города меняются не столько благодаря туризму, сколько стремлению предпринимателей создавать новые компании, соответствующего уровня и удовлетворять потребность потребителя иметь выбор.

«Билайн И КОФЕ» - новый этап развития собственных магазинов ПАО «ВымпелКом» (ТМ Билайн) объявляет о запуске проекта «Билайн И КОФЕ» - сети брендированных кофе-корнеров, открытых в своих магазинах. Первая точка открылась в Москве на улице Тверская, 6. В 2019 году планируется открыть 30-50 кофе-корнеров. В них можно будет приобрести кофе, чай, сезонные напитки, выпечку и кофейные абонементы.

Тимбилдинг – важный элемент в концепции результативного бизнеса Популярный термин «тимбилдинг» считается на сегодняшний день одним из многообещающих и перспективных модификаций коллективного менеджмента.

Бизнес идеи: изготовление сувенирной продукции с помощью многофункционального термопресса 8 в 1. Изготовление сувенирной продукции – это отличный бизнес для тех, кто хочет расширить рекламное агентство или только начинает осваивать рекламный бизнес. Сувенирная продукция – это самый распространенный вид рекламной продукции, которая используется и в крупных компаниях, и в мелких. К сувенирке относятся: кружки, футболки, ручки, коврики для мышки и т.д., то есть это любой предмет, на который нанесена символика предприятия.

Новый этап развития бренда «Принцесса» Лицензионное агентство MVG Licensing и «Компания Клевер» заключили соглашение о сотрудничестве в области брендинга одного из самых успешных отечественных косметических брендов для детей «Принцесса».

Отечественный рынок печатных СМИ входит в новый этап своего развития На XX конференции Ассоциации распространителей печатной продукции "Рынок печатных СМИ в настоящем и будущем" участники мероприятия приняти резолюция "О 20-летии создания свободного рынка печатных СМИ в России", в которой участники призывают широко отметить годовщину зарождения свободного рынка печатных СМИ России. Media-Day.ru публикует документ.

Стартовал второй этап рекламной кампании акции «Ціна тижня» В декабре 2009 года начался новый виток рекламной кампании в поддержку акции «Ціна тижня» в сети супермаркетов «Сільпо». Первый этап продлился с апреля по сентябрь 2009 года. Благодаря рекламной поддержке доля проникновения акционных товаров увеличилась с 55% до 80%.

Noblet Media CIS завершило 1 этап проекта социальной ответственности бизнеса для компании Nycomed Ко Всемирному дню борьбы с инсультом стартовал проект социальной ответственности бизнеса фармацевтической компании Nycomed при поддержке PR-агентства Noblet Media CIS. Проект осуществляется совместно с Всеукраинской общественной организацией «Украинская ассоциация борьбы с инсультом».

ЖУРНАЛ MINI НАЧАЛ ТРЕТИЙ ЭТАП РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ АКЦИИ «В ЕВРОПУ НА ШОПИНГ ВМЕСТЕ С ЖУРНАЛОМ MINI» Глянцевый женский журнал MINI начал третий этап рекламной кампании акции «В Европу на шопинг вместе с журналом MINI». Целью данного этапа является напоминание целевой аудитории журнала о проводимом конкурсе и брендинг журнала.