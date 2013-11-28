Изготовление рекламной продукции – важный этап развития бизнеса

Реклама существует практически столько же, сколько и человеческое общество. Как известно у людей всегда были определенные потребности, в еде, одежде, а также потребность в коммуникации. С развитием культуры развивались и самые различные средства коммуникации – изобразительные, словесные и прочие способы общения, направленные на продвижение самых различных целей.
Именно благодаря рекламе формируется мнение потребителя о товаре, а также с помощью эффективной рекламы можно сформировать имидж для любой компании.
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несет в себе необходимую информацию и увеличивает покупательскую способность. Реклама – это рекламная продукция, брошюры, сувениры, все, где изображен ваш логотип, девиз или лозунг фирмы.
Рекламная продукция необходима для того, чтобы предлагаемый вами товар или услуга были конкурентоспособны. Цель рекламной продукции – быть первыми среди конкурентов, опередить их и завоевать своего потребителя, клиента и сегмент рынка.
В зависимости от сферы применения, целевой аудитории и вида товаров или услуг, используется несколько видов рекламной продукции:
-рекламные стенды – своего рода визитная карточка компании на специализированных выставках, презентациях новой продукции, промо акциях. Подобные конструкции легкие, недорогие, быстро собираются, при необходимости их оперативно переносят на новое место. Стенд отражает стиль компании, основные сведения о продукции, контактные данные;
-вывеска – традиционный вид рекламной продукции, который выполняет информационную функцию, попутно формируя позитивный имидж. Чаще всего вывески располагают над входом в заведения, превращаются в деталь имиджа. Стоимость изготовления вывесок сравнительно невелика, а охват целевой аудитории при этом сравним с телевизионной рекламой;
-рекламные плакаты разного формата – наиболее распространенный тип подобной продукции. Легкие биллборды и растяжки, изготовленные из синтетических тканей с пропиткой из ПВХ, устанавливаются в короткие сроки;
-промо-стойки – рекламная продукция для размещения в торговых залах гипермаркетов и развлекательных центров. Подобные конструкции позволяют удобно разложить пробники косметической продукции или небольшие порции для дегустации продуктов питания.
Рекламно-сувенирная продукция
Подобную продукцию используют для формирования позитивного впечатления о торговой марке или бренде. Профильные компании предоставляют услуги брендирования любых предметов, от одежды до канцелярских и гигиенических принадлежностей.
Стоимость подобных услуг невысока, а диапазон использования – самый широкий. Брендированные календари, канцелярские принадлежности и разнообразная упаковка используются в качестве корпоративных подарков на мероприятиях.
Главная цель рекламных сувениров - повысить узнаваемость бренда, создать позитивную ассоциацию продукции с проводимыми промо акциями и другими мероприятиями.
Рекламная полиграфическая продукция
Печатная реклама – доступный по цене и эффективный способ привлечь внимание к новому продукту или услуге. Возможности компьютерной техники и разнообразие материалов для нанесения печати позволяют создать визитки, флаеры, буклеты и календари в любой стилистике, которая нужна заказчику.
Полиграфическая продукция имеет свободную форму издания, от карманного календаря до полноразмерного буклета. Это позволяет вместить любое количество текста, при этом заказчик может лично обратиться к своим клиентам через продукцию.
Печатную продукцию можно нацелить на узкую целевую аудиторию: например, создать скидочные карты на детское питание, товары для сада и огорода. Готовые материалы раздаются оперативно, допустимо многократное использование и быстрое обновление информации.
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Что собой представляет “маркетинговое акционирование”?
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