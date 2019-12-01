Samsung A71 — впечатляющая новинка года

Samsung A71 — старший из представленных в январе 2020 года смартфонов корейского лидера рынка мобильных устройств. Популярная среднебюджетная серия гаджетов пополнилась достойным представителем. Удачное сочетание высокого качества и премиального дизайна с качествами присущими флагманам.С учетом емкой аккумуляторной батареи, интеллектуальной камеры и безграничного дисплея цена не может не радовать.

В интернет-магазине Мобисток Samsung Galaxy A71 https://mobistock.com.ua/mobilnaja-svjaz/telefony-i-smartfony-eu/telefony-samsung-galaxy/telefony-samsung-galaxy-a/telefony-samsung-galaxy-a71 уже готова к продаже в различных цветовых решениях: черном, синем, серебристом и бирюзовом или голубом. Любые возникшие вопросы относительно смартфона можно задать опытным профессиональным консультантам интернет-магазина Мобисток, воспользовавшись контактными телефонами или популярными мессенджерами.

Что интересного в Samsung A71?

Внешне смартфон выглядит стильно. Безрамочный большой экран с аккуратным каплевидным вырезом для селфи-камеры порадует любителей большого размера картинки. Диагональ Super AMOLED дисплея составляет 6,7 дюймов, разрешающая способность 2400х1080. Хрупкий огромный дисплей защищен протектором Corning Gorilla Glass 3.

Камера имеет 4 модуля и находится на задней панели с логотипом. Основная линза на 64 Мп дополнена ультраширокой на 12 Мп, датчиком глубины сцены на 5 Мп и 5-ти Мп сенсором макросъемки. Во время съемки искусственный интеллект самостоятельно распознает сцену и предлагает соответствующий режим для получения более качественного фото. Поддерживается технология Live Focus в режиме портретной съемки. Цифровая стабилизация видеосъемки позволяет использовать гаджет как экшн-камеру.

Процессор Qualcomm Snapdragon 730 имеет 8 ядер с максимальной частотой 2,2 ГГц. Видеоядро гарантирующее стабильную работу графики — Adreno 618. Смартфон работает шустро и в режиме энергоемких приложений, таких как «тяжелые» игры. С многозадачностью отлично справляется, учитывая 6 Гб оперативной памяти. Для хранения информации выделено 128 Гб с возможностью расширения.

Автономный режим в течение суток полноценного использования всех функций смартфона гарантируется батареей на 4500 мАч. Поддерживается быстрая зарядка на 25 Вт.

В качестве предустановленной операционной системы используется новый Android 10. Такие фишки, как разблокировка по отпечатку пальца и сканирование лица, модуль бесконтактной оплаты NFC дополняют список преимуществ смартфона.

Новинка по характеристикам и дизайну приближена к флагманским моделям, поэтому полностью оправдывает свою стоимость. В интернет-магазине Мобисток доступны все цветовые решения по демократичной цене.