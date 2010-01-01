EPICENTER Major 2019 стал финалистом премии Best Experience Marketing Awards
Вчера
Турнир EPICENTER Major 2019 вошёл в шорт-лист профессиональной премии индустрии событийного маркетинга и интегрированных коммуникаций ― Best Experience Marketing Awards 2020. Организаторы турнира Epic Esports Events претендуют на победу в трёх номинациях: «Лучшее спортивное событие», «Лучшее гибридное событие» и «Лучший проект для видеоигровой индустрии».
Экспертный совет оценил 420 проектов в трех макрокатегориях: B2B, B2C и B2I. В финал прошли 150 лучших проектов, набравших по итогам голосования максимальное количество баллов в своих номинациях.
Победители премии bema! 2019 будут объявлены 15 февраля на торжественной церемонии награждения в Центре цифрового лидерства SAP.
С полным списком номинаций и финалистов премии можно ознакомиться на официальном сайте bema!
Epic Esports Events специализируется на организации международных соревнований и является организатором турниров EPICENTER по Dota 2 и CS:GO в Москве и Санкт-Петербурге в 2016-2019 гг. За турнирами EPICENTER следят десятки миллионов зрителей по всему миру, а организаторы неоднократно удостаивались престижных премий EUBEA, Eventex, MarSpo, BISPO и Sport Leaders Awards.
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