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Файлообменники, рекламирующие онлайн-гемблинг, рискуют оказаться заблокированными

9 декабря
Файлообменники, рекламирующие онлайн-гемблинг, рискуют оказаться заблокированными

Сайты обмена видеоконтентом издавна были излюбленным местом нелегальных операторов онлайн-гемблинга для размещения своей рекламы. Но теперь этот ручеёк клиентов заметно обмелеет, поскольку правоохранители научились работать с такого рода нарушениями, чем сильно осложнили жизнь владельцев гемблинг-ресурсов.

Волна противостояния пошла с Тайланда, где Департамент спецрасследований взял под стражу крупного «пирата» — хозяина интернет-площадки «Movie2free», где прокручивалось незаконное видео и было опубликовано несколько тысяч фильмов без официальных прав на данную деятельность.

Показатели сайта «Movie2free» впечатляют: более десяти миллионов просмотров в сутки и вхождение в двадцатку самых популярных онлайн-ресурсов страны.Издание «The Bangkok Post» сообщило финансовые подробности дела. Масштабы денежных потоков внушительны: на продаже рекламных мест нелегальным гемблинговым операторам площадка зарабатывала около 5 миллионов батов (более 160 тыс. долларов) ежемесячно.

Что послужило причиной интереса к сайту со стороны правоохранителей Тайланда? В DSI зашевелились, когда Американская ассоциация кинематографии завалила организацию жалобами. Перед этим кинематографисты из Штатов провели собственное исследование (2018 год), в ходе которого выявили, что более одной шестой части всей рекламы на сайтах с пиратским видео имеет отношение к ставкам, казино и другим видам азартных развлечений.

Два месяца назад MPA уличила широко известный проект «1xBet» в продвижении своих услуг через порталы для обмена файлами. Об этом деятели киноиндустрии уведомили торгового представителя в Штатах, изложив свои наблюдения в отчёте.

Для справки: «1xBet» входит в тройку крупнейших рекламодателей в секторе интернет-роликов по России, первые места занимают «Гугл» и «Пепси». Компания прежде уже была замечена в применении пиратского контента в собственных маркетинговых целях.

Владельцы прав и интернет-бизнес были вынуждены принять условия меморандума, направленного против пиратства. Из поисковиков предписано удалить все гиперссылки на нелегально размещённые материалы. Наша страна тоже активно присоединилась к этой борьбе. Роскомнадзор массово закрывает сайты с нелегальным контентом.

С начала ноября срок меморандума уже истёк, но российские власти нацелены на то, чтобы продолжить противостояние пиратству. Для этого нужно будет принять соответствующие законы и поправки. Члены парламента настроены на данную работу.

В России будут подлежать закрытию домены, замеченные в распространении роликов, приглашающих в онлайн-казино. Часто ими оказываются заведения из данного списка. Для подобной блокировки не нужно будет долгих подготовительных процедур и судебных решений.

Вся эта работа планируется в рамках российско-китайского сотрудничества, нацеленного против нелегального продвижения азартных интернет-игр.



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