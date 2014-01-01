Где лучше купить хостинг и домен

Для того, кто работает в интернете уже давно не является секретом, что залогом успешного продвижения является правильный выбор хостинга и домена.
Домен – это не просто адрес сайта в адресной строке. Это имя ресурса, в котором должен угадываться род деятельности компании, плюс географическое положение целевой аудитории или территориальное расположение компании.
Доменное имя не должно быть слишком длинным или содержать большое количество цифровых и буквенных символов. Имя должно быть лаконичным и легко запоминающимся, к тому же, как уже сказано было ранее, имя должно отображать и род деятельности компании в целом.
Придумать доменное имя можно самостоятельно. Оно должно быть запоминающимся, не режущим слух, так как это первое, что видит потенциальный потребитель или клиент. Очень важно сразу проверить домен на наличие двойников в сети. Если такое название сайта уже существует, то использовать его вы уже не сможете. Так как это чревато печальными последствиями, вас могут обвинить в плагиате и наложить немалые штрафные санкции. К тому же вам ни к чему, чтобы ваши клиенты переходили на сайт ваших конкурентов.
Подобрав доменное имя сайта, вы одновременно приобретаете и хостинг, - это месторасположение вашего сайта в сети. Как показывает практика, самому лучше не экспериментировать с хостингами. Конечно если вы не гуру в этом деле. Лучше сразу обращаться к профессионалам своего дела. Компания «Хостинг Украина» - это одна из немногих, а точнее одна из трех компаний в Украине, которая имеет аккредитацию ICANN и имеет исключительную возможность регистрировать международные домены без посреднических услуг. Что конечно не может не повлиять на формирование цены, естественно в меньшую сторону.
Стоит также отметить, что здесь вы сможете оформить доступ на бесплатный тест сервер
на тестовый период. На этот период вы можете не регистрировать домен, система даст вам временный, который будет привязан к вашему аккаунту. Что согласитесь, очень удобно и выгодно.
После тестового периода вы без труда сможете перейти в любой выбранный тарифный план. Все физические и юридические лица могут зарегистрировать домен top
без дополнительных документов. Независимо от того в какой стране зарегистрирован домен, сайт будет доступен в любой точке мира. Третье место по популярности в Украине среди доменов второго уровня занимает домен store
. Это домен сегодня широко используется рекламными организациями и в информационной сфере.
Простота, надежность, стабильная работа и конкурентоспособные цены «Хостинг Украина» выгодно отличают компанию среди конкурентов.
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