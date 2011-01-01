AB InBev Efes представила в Україні новий бренд іспанського крафтового пива La Virgen

24 апреля

AB InBev Efes Україна представила українцям новий бренд ― іспанське крафтове пиво La Virgen. Пиво, народжене в відомій мадридській пивоварні Cervezas La Virgen, встигло завоювати величезну популярність і тепер з'явиться на полицях українських магазинів.

Крафтова пивоварня Cervezas La Virgen була заснована в Мадриді в 2011 році чотирма молодими підприємцями та за кілька років стала лідером на ринку крафтового пива в Іспанії. Сьогодні число співробітників пивоварні налічує 80 осіб, а обсяги виробництва пива продовжують стабільно зростати.

З 2016 до 2019 року пиво La Virgen удостоювалося статусу «Найкращий іспанський лагер» за версією World Beer Awards. Крім того, в 2018 році бренд посів друге місце в пивній категорії за версією Marketing National Awards.

«Пиво La Virgen з його унікальним смаком і яскравим ароматом втілює справжній дух Іспанії. У себе на батьківщині бренд за правом посідає перше місце в сегменті крафтового пива. Ми дуже раді представити La Virgen українцям», ― говорить Катерина Сахарнова, маркетинг-менеджер преміальних брендів компанії AB InBev Efes Україна.

В Україні бренд La Virgen представлений трьома сортами: світлим лагером Madrid Lager, бурштиновим елем Jamonera та індійським світлим елем ІРА.

Madrid Lager ― пиво низового бродіння, яке дозріває понад 40 днів. Вирізняється тонким і збалансованим смаком з помірною гіркуватістю, яку надає використання чотирьох видів солоду і трьох різних сортів хмелю. Лагер відмінно підходить до страв іспанської кухні, особливо до тапас та іспанського омлету з картоплею.

Амбер-ель Jamonera має насичений червонуватий відтінок, який ідеально поєднується з хамоном. У рецептуру пива входить підсмажений карамелізований солод, який надає елю яскравого смаку і фруктового аромату.

При варінні свіжого індійського елю ІРА використовуються сорти хмелю «цитра» і «каскад», які створюють характерний цитрусово-хвойний аромат. Пиво якнайкраще доповнює гострі страви, наприклад, буріто і тако.





Інформаційна довідка:

AB InBev Efes Україна — один із лідерів українського пивоварного ринку, який є спільним підприємством найбільшої в світі виробника пива Anheuser-Busch InBev і регіональної компанії з виробництва напоїв із провідними позиціями Anadolu Efes.

AB InBev Efes Україна має три пивоварні в Чернігові, Харкові та Миколаєві.

Портфель пивних брендів складається з глобальних ТМ: Bud, Corona Extra, Stella Artois; міжнародних ТМ: Hoegaarden, Leffe, Beck's, Lowenbrau, Franziskaner, Spaten, Staropramen, Taller, Velkopopovický Kozel, «Старий Мельник із Діжки», Miller; локальних ТМ: «Чернігівське», «Рогань», «Янтар», Сhill; квасу «Село і люди».



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