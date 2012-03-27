Поважайте традиції, задавайте тренди й пийте квас там, де вам зручно

Який смак у теплої погоди? До ягід і перших яблук ще далеко, а чогось свіжого вже хочеться. Тепло проголошує відкриття сезону квасу. І в цьому сезоні квас «Село і Люди» від ABInbev Efes Ukraine представляє нову колекцію дизайнів. Давно знайомий, улюблений квас тепер у банці! Зручно закинути в кишеню, зручно охолодити, зручно пити самому та прихопити баночку для друга.А ще цікаво пороздивлятися нові ілюстрації. Оцінити фолкстиль або підгледіти ідею літнього чилу.«Квас "Село і Люди" втілює традиції та легкий добрий гумор, який буквально транслює життя українського народу. Тож головним завданням при запуску банки було "подружити" молодіжний формат та українські народні традиції», — прокоментувала старший бренд-менеджер Валерія Гладіліна.«Працюючи над дизайнами для банки, ми намагалися зберегти душевну народну стилістику бренду. Але власне формат вимагав змін, — розповідає артдиректор Настя Роганова. — Тож село та люди на банці ніби й ті самі, але не зовсім. Село стало трохи модерновішим, а люди сміливо міксують зручні кеди, привезені з міста, з вишиванкою від мами. І тепер не розбереш, що придумали на селі та привезли в місто, а що навпаки. Квас єднає село та місто!».Креативна команда Agama CommunicationsКреативний директор – Ольга Лук’яненкоАртдиректор – Анастасія РогановаСтарший копірайтер – Анжела ОсиповаДиректор по роботі з клієнтами – Ірина ОхрамовичМенеджер проєкту – Ольга СаченкоКоманда ABInbev Efes UkraineСтарший бренд-менеджер «Чернігівське» та брендів економсегменту – Валерія ГладілінаМаркетинг-директор ABInbev Efes Ukraine – Анна Руденко

ColaLife + AidPod: там, где Coca-Cola, там - жизнь ColaLife - это независимая благотворительная организация, которая призвана спасать человеческие жизни, распространяя жизненно важные медицинские препараты через дистрибьюторские каналы компании Coca-Cola.

"Ашан" надеется на успех там, где потерпела фиаско Х5 На следующей неделе французский ритейлер «Ашан» откроет третий магазин в Ростове-на-Дону, в ТРЦ «Мегамаг».Ранее на этом месте был гипермаркет «Карусель» Х5 Retail Group, но в мае прошлого года компания закрыла его из-за высоких арендных ставок и низкой посещаемости.

Дорога там, где есть SsangYong Креативное агентство Liberty Communications разработало дизайн фирменного календаря на 2011 год для группы компании «АИС». Основной задачей было показать надежность и комфортабельность рамных внедорожников SsangYong.

Новый сайт компании Тимбер Продукт: твой дом – это там, где твое сердце. Интернет-агентство «ЮМИ Студия» открывает новый сайт с каталогом коттеджей компании «Тимбер Продукт». Компания «Тимбер Продукт» известна на рынке как крупный производитель в области деревянного домостроения, а также как компания, принадлежащая холдингу «Марвел». В «Тимбер Продукте» загородные дома не только продаются, но и строятся на собственном производстве, а также проектируются в архитектурном подразделении компании. Именно поэтому «Тимбер Продукт» знает толк в уюте, красоте и удобстве. И именно поэтому для разработки нового корпоративного сайта компания выбрала интернет-агентство ЮМИ Студия. Больше информации относительно домостроения ищите на сайте dom2000.ru - производство, проекты, статьи и много другое.

Гей-отель в Амстердаме: вход там, где выход Креативное нидерландское отделение агентства Euro RSCG разработало рекламный принт для весьма необычного заведения - гей-отеля Черный тюльпан (Gay Hotel Black Tulip). Этот отель находится в Амстердаме недалеко от центральной железнодорожной станции в стильном здании 16 века, которое стоит на берегу канала. В отеле 9 номеров, 7 из которых имеют в наличии различного рода секс-атрибутику. Кроме того, в каждом номере есть ванная, LCD-телевизор и WiFi.

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Пробки в метро. Наружная реклама - там, где она еще не бывала Ogilvy & Mather Hong Kong вслед за своими сеульскими соседями раскрывают потенциал неосвоенных городских поверхностей. Так же как и в случае с Cheil Worldwide речь снова идет о нестандартном выборе рекламных носителей.

ЕБРР и представительство Евро-комиссии в Украине презентовали Программу ТАМ/БАС (TAM/BAS Programme) ЕБРР и представительство Евро-комиссии в Украине презентовали Программу ТАМ/БАС (TAM/BAS Programme) в рамках конференции «Повышение конкурентоспособности украинских предприятий» при поддержке Imageland Edelman Ukraine. 29 ноября при поддержке Imageland Edelman Ukraine прошла международная конференция «Повышение конкурентоспособности украинских предприятий», на которой была презентована программа ТАМ/БАС, разработанная ЕБРР и осуществляемая при финансовой поддержке ЕС.