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Поважайте традиції, задавайте тренди й пийте квас там, де вам зручно

24 апреля
Поважайте традиції, задавайте тренди й пийте квас там, де вам зручно
Який смак у теплої погоди? До ягід і перших яблук ще далеко, а чогось свіжого вже хочеться. Тепло проголошує відкриття сезону квасу. І в цьому сезоні квас «Село і Люди» від ABInbev Efes Ukraine представляє нову колекцію дизайнів. Давно знайомий, улюблений квас тепер у банці! Зручно закинути в кишеню, зручно охолодити, зручно пити самому та прихопити баночку для друга.
А ще цікаво пороздивлятися нові ілюстрації. Оцінити фолкстиль або підгледіти ідею літнього чилу.
«Квас "Село і Люди" втілює традиції та легкий добрий гумор, який буквально транслює життя українського народу. Тож головним завданням при запуску банки було "подружити" молодіжний формат та українські народні традиції», — прокоментувала старший бренд-менеджер Валерія Гладіліна.
 
 «Працюючи над дизайнами для банки, ми намагалися зберегти душевну народну стилістику бренду. Але власне формат вимагав змін, — розповідає артдиректор Настя Роганова. — Тож село та люди на банці ніби й ті самі, але не зовсім. Село стало трохи модерновішим, а люди сміливо міксують зручні кеди, привезені з міста, з вишиванкою від мами. І тепер не розбереш, що придумали на селі та привезли в місто, а що навпаки. Квас єднає село та місто!».
 



 
Креативна команда Agama Communications
Креативний директор – Ольга Лук’яненко
Артдиректор – Анастасія Роганова
Старший копірайтер – Анжела Осипова
Директор по роботі з клієнтами – Ірина Охрамович
Менеджер проєкту – Ольга Саченко
 
Команда ABInbev Efes Ukraine
Старший бренд-менеджер «Чернігівське» та брендів економсегменту – Валерія Гладіліна
Маркетинг-директор ABInbev Efes Ukraine – Анна Руденко


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